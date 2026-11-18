Что уже изменилось в 2026 году
С 1 января ФНС отменила электронные форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ (приказ от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@). Единственный формализованный электронный документ об отгрузке теперь — УПД формата 5.03. Важные оговорки, которые часто теряют:
отмена касается только XML-форматов: бумажные накладные и акты действуют, обмен сканами и PDF по-прежнему разрешен;
счета-фактуры никто не отменял, но электронная счет-фактура обязана быть в XML — файл в PDF по ЭДО не примут, и это нарушение;
заодно выросла ставка НДС до 22%, форматы под нее обновили.
С 1 апреля действует обновленная форма счета-фактуры (постановление Правительства от 23.01.2026 № 26): новая строка 5б под реквизиты авансовых счетов-фактур, стоимость прослеживаемых товаров — в рублях с копейками, у ИП вместо реквизитов свидетельства — ОГРНИП и дата его присвоения. Нюанс для ЭДО: в электронных форматах отдельного поля под 5б долгое время не было, ФНС рекомендовала передавать эти данные через блок «СопрДокФХЖ» (письмо от 16.12.2025 № ЕА-4-26/11336@).
С 1 июля ФНС принимает НДС-отчетность только в новых XML-схемах — журнала учета счетов-фактур, книг покупок и продаж (приказ № ЕД-1-26/186@). Старые шаблоны шлюз отклоняет.
С 1 сентября обязательными стали электронные перевозочные документы: транспортные накладные, заказы-заявки, экспедиторские и ж/д документы — все уходит в ГИС ЭПД по закону № 140-ФЗ. Бумажные исключения закрыл приказ Минтранса от 03.04.2026 № 115 — перечень там короткий, на «привычке» сослаться не получится.
И приятный сюрприз для упрощенцев: закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ заморозил снижение лимита освобождения от НДС — порог остается 20 млн рублей до 2029 года включительно, снижение до 15 млн запланировано с 2030-го, до 10 млн — с 2031-го. Значит, массового «вторжения» упрощенцев в НДС в 2027-м не случится.
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1 декабря — главный дедлайн года
С этой даты для всех участников оборота маркированных товаров — производителей, импортеров, оптовиков, розницы, общепита, складов:
отгрузка и приемка — только через оператора ЭДО, бумажные документы для маркированной продукции запрещены;
запрещен оборот немаркированных товаров по группам, для которых маркировка уже обязательна: радиоэлектроника, стройматериалы, корма для животных, косметика, бытовая химия, товары легкой промышленности. Немаркированные остатки нужно успеть распродать или промаркировать до дедлайна.
Важно не путать: передача сведений о розничном выводе из оборота через онлайн-кассы — это не 1 декабря, а с 1 марта 2027 года по общему правилу (у отдельных групп вроде безалкогольных напитков свой более ранний график). Так что рознице в декабре нужно быть готовой к ЭДО, а перестраивать кассовый контур можно до весны.
По группам особые условия:
бакалея и консервы: до 30 ноября 2027 разрешен объемно-сортовой учет — в УПД достаточно GTIN и количества, без поэкземплярных кодов;
радиоэлектроника: с 1 декабря уже требуется полный поэкземплярный учет;
молочка: с 1 сентября срок подписания УПД при приемке сжат с трех рабочих дней до 24 часов, причем подписать нужно до передачи товара третьим лицам. Если молочку получаете по ЭДО — процесс приемки пора перенастраивать.
Перевозки: дедлайн уже прошел, но штрафовать пока не будут
Обязательность ЭПД наступила 1 сентября, но закон дает нештрафуемый переходный период до 1 марта 2027 года: инспекторы ГИБДД и Ространснадзора за бумажную накладную вместо электронной пока ограничиваются устным замечанием. Это окно, чтобы спокойно провести тестовые рейсы и отладить обмен титулами ЭТрН — их в накладной четыре (отгрузка, прием перевозчиком, приемка получателем, сдача груза), и для каждого нужна своя подпись: КЭП или НЭП «Госключ» у отправителя и получателя, КЭП у перевозчика, простая ЭП через приложение оператора у водителя. После 1 марта будут штрафы — у водителя до 10 000 рублей, у юрлица до 250 000.
Что готовить на 2027–2028 годы
Конец 2026-го — лучшее время, чтобы заложить фундамент:
с 1 марта 2027 — розничный вывод маркированных товаров из оборота через онлайн-кассы, обязательный ЭДО для продавцов игрушек и реестр перевозчиков для грузовиков от 3,5 тонн;
поэкземплярный учет расширяется: с 1 февраля 2027 — игрушки, дальше по графику — медизделия и дезинфектанты;
на горизонте — обязательные электронные счета-фактуры примерно с 2028 года (ФНС называет ориентир около 1 апреля 2028). Это пока не закон, а официально озвученное намерение: решение примут, когда доля бизнеса на ЭДО дойдет до целевого уровня. Кто перейдет заранее, к моменту обязательности будет только обновлять форматы.
Дедлайны в одной таблице
Дата
Что должно быть готово
1 декабря 2026
ЭДО обязателен для всех участников оборота маркированных товаров; запрет немаркированных остатков
квартальные сроки
Реестры счетов-фактур по сырьевым товарам — не позднее срока сдачи декларации по НДС за квартал
до 31 декабря 2026
Тестовые обмены УПД 5.03 со всеми контрагентами, актуальные МЧД и КЭП, обновленная учетная политика и ПО
1 февраля 2027
Поэкземплярный учет по игрушкам
1 марта 2027
Конец нештрафуемого периода по ЭПД; розничный вывод из оборота через ККТ; обязательный ЭДО для игрушек; реестр перевозчиков
Чек-лист до 31 декабря 2026
Маркировка. Все остатки промаркированы, ЭДО подключен, готова передача сведений с 1 декабря.
УПД 5.03. Учетная программа формирует документы по актуальному формату, контрагенты не шлют отмененные XML.
Форма счета-фактуры. Строка 5б, ОГРНИП для ИП, копейки в графе с прослеживаемыми товарами — обновить шаблоны и печатные формы.
Подписи и МЧД. У всех, кто подписывает документы, есть действующие машиночитаемые доверенности и КЭП.
Перевозки. Тестовые рейсы с ЭТрН — до 1 марта 2027, пока штрафов нет.
НДС-отчетность. Книги покупок и продаж — только в новых форматах с 1 июля.
Если закрыты первые четыре пункта — декабрь вы пройдете спокойно. Если нет, начинайте с маркировки: это единственный дедлайн, после которого работа с немаркированным товаром станет напрямую невозможна. Остальное — вопрос штрафов и дисциплины, а не бизнеса.
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