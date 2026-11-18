Что уже изменилось в 2026 году

С 1 января ФНС отменила электронные форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ (приказ от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@). Единственный формализованный электронный документ об отгрузке теперь — УПД формата 5.03. Важные оговорки, которые часто теряют:

отмена касается только XML-форматов : бумажные накладные и акты действуют, обмен сканами и PDF по-прежнему разрешен;

счета-фактуры никто не отменял, но электронная счет-фактура обязана быть в XML — файл в PDF по ЭДО не примут, и это нарушение;

заодно выросла ставка НДС до 22%, форматы под нее обновили.

С 1 апреля действует обновленная форма счета-фактуры (постановление Правительства от 23.01.2026 № 26): новая строка 5б под реквизиты авансовых счетов-фактур, стоимость прослеживаемых товаров — в рублях с копейками, у ИП вместо реквизитов свидетельства — ОГРНИП и дата его присвоения. Нюанс для ЭДО: в электронных форматах отдельного поля под 5б долгое время не было, ФНС рекомендовала передавать эти данные через блок «СопрДокФХЖ» (письмо от 16.12.2025 № ЕА-4-26/11336@).

С 1 июля ФНС принимает НДС-отчетность только в новых XML-схемах — журнала учета счетов-фактур, книг покупок и продаж (приказ № ЕД-1-26/186@). Старые шаблоны шлюз отклоняет.

С 1 сентября обязательными стали электронные перевозочные документы: транспортные накладные, заказы-заявки, экспедиторские и ж/д документы — все уходит в ГИС ЭПД по закону № 140-ФЗ. Бумажные исключения закрыл приказ Минтранса от 03.04.2026 № 115 — перечень там короткий, на «привычке» сослаться не получится.

И приятный сюрприз для упрощенцев: закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ заморозил снижение лимита освобождения от НДС — порог остается 20 млн рублей до 2029 года включительно, снижение до 15 млн запланировано с 2030-го, до 10 млн — с 2031-го. Значит, массового «вторжения» упрощенцев в НДС в 2027-м не случится.