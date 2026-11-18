Что такое МЧД и когда она обязательна

Машиночитаемая доверенность — это электронный документ в формате XML, который подтверждает право представителя подписывать файлы от имени организации или ИП. Директор подписывает ее своей квалифицированной электронной подписью, а сотрудник потом использует свою личную КЭП в связке с этой доверенностью.

С 1 сентября 2024 года МЧД стала обязательной для всех случаев, когда электронные документы подписывает представитель юрлица или ИП — единственные, кто обходится без нее, это руководитель, действующий на основании устава, и сам ИП.

Затрагивает это почти все: ЭДО с контрагентами, отчетность в ФНС и СФР, Росстат, госзакупки, маркировку «Честного знака», ЕГАИС и таможню. Документ без нужной МЧД могут признать недействительным — с отказом в приеме отчетности, штрафами и блокировкой операций в системе ЭДО.