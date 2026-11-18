Но подпись под документом и полномочия подписанта — вещи разные, и проверять их нужно отдельно: сам факт МЧД еще не означает, что человек вправе подписать именно этот договор или отчет.
Что такое МЧД и когда она обязательна
Машиночитаемая доверенность — это электронный документ в формате XML, который подтверждает право представителя подписывать файлы от имени организации или ИП. Директор подписывает ее своей квалифицированной электронной подписью, а сотрудник потом использует свою личную КЭП в связке с этой доверенностью.
С 1 сентября 2024 года МЧД стала обязательной для всех случаев, когда электронные документы подписывает представитель юрлица или ИП — единственные, кто обходится без нее, это руководитель, действующий на основании устава, и сам ИП.
Затрагивает это почти все: ЭДО с контрагентами, отчетность в ФНС и СФР, Росстат, госзакупки, маркировку «Честного знака», ЕГАИС и таможню. Документ без нужной МЧД могут признать недействительным — с отказом в приеме отчетности, штрафами и блокировкой операций в системе ЭДО.
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Что именно проверять у подписанта
Сама по себе действующая МЧД — необходимое, но недостаточное условие. Вот минимальный чек-лист, который стоит прогонять по каждому подписанту:
Срок действия и статус. Доверенность не должна быть просрочена или отозвана. Если срок не указан, работает общее правило ГК — документ действует год со дня оформления.
Данные доверителя и представителя. ФИО, ИНН и СНИЛС подписанта из сертификата должны совпадать с данными в МЧД и в самом документе. Если документ подписал «Александр Васильев», а доверенность выпущена на «Василия Александрова» — это повод не принимать файл.
Действительность подписи руководителя под самой МЧД. Важный нюанс: если МЧД подписана без метки доверенного времени, а сертификат директора к моменту проверки уже отозван, автоматическая проверка даст отрицательный результат — подпись под доверенностью окажется недействительной.
Полномочия. Доверенность должна покрывать конкретное действие: подписывать УПД, сдавать декларацию, работать в ЕГАИС. Это можно сверить вручную, а в УПД системы ЭДО делают это автоматически — по номеру МЧД они запрашивают распределенный реестр ФНС и проверяют, есть ли нужный код полномочия.
Цепочка передоверия. Если доверенность выдана в порядке передоверия, проверять нужно и «дочернюю», и «родительскую» — обе должны быть действительны на дату документа.
Как проверить: три рабочих способа
Через сервис ФНС. Самый надежный и бесплатный вариант. Заходите на страницу проверки статуса МЧД, вводите уникальный номер доверенности (GUID) — и получаете статус: действительна, отозвана или не найдена. Реестр построен на блокчейне, поэтому подделать или «подкрутить» данные в нем нельзя. Нюанс: только по ИНН организации доверенность не найти — номер обязателен. Если GUID неизвестен, запросите файл у контрагента или найдите его в XML-файле по тегам ИдДовер/НомДовер.
Через оператора ЭДО и учетные системы. В 1С-ЭДО проверка встроена в сам сервис: программа автоматически загружает МЧД из реестра ФНС, сверяет подписи, полномочия и цепочку передоверия — и блокирует подписание, если что-то не сходится. Похожие инструменты есть у Контур.Диадока, Контур.Доверенностей и других операторов.
Через сам XML-файл. Если доверенность пришла в пакете с документами и не зарегистрирована в реестре ФНС, в файле все равно должна быть ссылка на систему, где хранится ее статус (требование единых правил Минцифры). Откройте XML в редакторе, найдите блок <СведСистОтм> — рядом будет ссылка для перехода к проверке.
Что изменилось в 2026 году
Год получился переломным — сразу несколько правил работают по-новому.
С 1 февраля 2026 года действует приказ Минцифры № 1001 (от 05.11.2025).
Главные изменения:
Было
Стало
В сведениях о представителе обязательны ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН и паспортные данные
Паспортные данные стали необязательными — их указывают по желанию
Наименование юрлица — полное, сокращенное или альтернативное
Только полное наименование
Полномочия — свободным текстом или кодами
Полномочия — по классификатору, с идентификатором и названием
Смысл первого пункта — защита персональных данных: раньше паспортные реквизиты из МЧД фактически были доступны контрагентам через реестры. Хорошая новость для бухгалтеров: старые МЧД, выпущенные в 2025 году и раньше, переоформлять не нужно — они действуют до конца своего срока. Новые требования касаются только доверенностей, выданных с 1 февраля 2026 года.
С 1 марта 2026 года ФНС изменила механизм загрузки МЧД. Старый способ — по номеру доверенности и ИНН доверителя — больше не работает. Теперь для загрузки из реестра нужно три параметра: ИНН доверителя, ИНН представителя и номер МЧД. Практическое следствие: старые версии 1С-ЭДО не смогут работать с реестром — нужен модуль не ниже 1.9.13 либо временные патчи. Без обновления МЧД придется загружать только вручную из файла, а автоматическая проверка статусов пропадет.
До 1 сентября 2026 года нужно было переоформить КЭП, полученную раньше 28 августа 2025 года. Налоговая и удостоверяющие центры теперь выпускают сертификаты с параметром «Согласование ключей», а СФР с 1 сентября 2026-го принимает отчетность только с такой подписью.
И взгляд вперед: с 1 сентября 2027 года, по закону № 315-ФЗ, единый шаблон доверенности на «Госуслугах» станет основным и универсальным — ведомственные спецформы (Центробанка, ФНП) перейдут в разряд факультативных.
Где чаще всего ошибаются
Проверяют только статус МЧД, забывая сверить полномочия с конкретным документом — доверенность действительна, а подписать договор ее владелец права не имел.
Не проверяют, что подписант МЧД — реальный руководитель, действовавший действующим сертификатом на дату подписания.
Пытаются найти доверенность в реестре ФНС только по ИНН — без номера это невозможно, запросите GUID у контрагента.
Игнорируют цепочку передоверия — при вложенных доверенностях недействительным может оказаться любое звено.
Итог. Проверка подписанта в 2026 году — это четыре слоя: действующая подпись, действующая МЧД, совпадение данных и покрытие полномочий. Автоматизированные сервисы закрывают первые три, а вот с полномочиями чаще всего справляется только человек — хотя бы взглядом по коду классификатора. Если не уверены, что в вашей учетной системе после мартовских изменений ФНС корректно работает загрузка МЧД из реестра, проверьте версию модуля ЭДО до конца года.
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