🔹 Ошибочный платёж вернули наличными мимо бухгалтерии: что оформить. Фирма перечислила деньги по ошибке — они предназначались другому получателю. Руководитель вернул сумму наличными, не проведя это через бухгалтерию и без документов. Бухгалтер спрашивает, как теперь закрыть разрыв: какие документы оформить и что будет, если оставить всё как есть.

🔹 Сколько брать за ведение стоматологии: как назвать цену. ООО на УСН 6% в Москве, стоматология, 14 человек в штате. В работу входят первичка, банк, инкассация, кадры, зарплата и вся отчётность, кроме воинского учёта. Директор и учредители — врачи, купили бизнес и не разбираются в документах. Бухгалтер просит подсказать, какую стоимость услуг обозначить и от чего отталкиваться в расчёте.

🔹 ПКО и отчёт о закрытии смены: нужно ли подкладывать. Бухгалтер уточняет у коллег, обязателен ли отчёт о закрытии смены в качестве приложения к приходному кассовому ордеру: одни складывают его в папку с ПКО, другие хранят отдельно. Вопрос практический — от ответа зависит, как формировать кассовые документы каждый день.

🔹 ИП продаёт помещение за наличные: ОКВЭД и касса. Предприниматель работает на «доходах» и живёт с аренды помещения, а теперь решил его продать. Покупатель — физлицо, расплачивается наличными, кассового аппарата у ИП нет. Он спрашивает, надо ли добавлять ОКВЭД под продажу и где взять кассу, чтобы провести разовую сделку и выдать покупателю чек.