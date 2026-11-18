🔹 Ошибочный платёж вернули наличными мимо бухгалтерии: что оформить. Фирма перечислила деньги по ошибке — они предназначались другому получателю. Руководитель вернул сумму наличными, не проведя это через бухгалтерию и без документов. Бухгалтер спрашивает, как теперь закрыть разрыв: какие документы оформить и что будет, если оставить всё как есть.
🔹 Сколько брать за ведение стоматологии: как назвать цену. ООО на УСН 6% в Москве, стоматология, 14 человек в штате. В работу входят первичка, банк, инкассация, кадры, зарплата и вся отчётность, кроме воинского учёта. Директор и учредители — врачи, купили бизнес и не разбираются в документах. Бухгалтер просит подсказать, какую стоимость услуг обозначить и от чего отталкиваться в расчёте.
🔹 ПКО и отчёт о закрытии смены: нужно ли подкладывать. Бухгалтер уточняет у коллег, обязателен ли отчёт о закрытии смены в качестве приложения к приходному кассовому ордеру: одни складывают его в папку с ПКО, другие хранят отдельно. Вопрос практический — от ответа зависит, как формировать кассовые документы каждый день.
🔹 ИП продаёт помещение за наличные: ОКВЭД и касса. Предприниматель работает на «доходах» и живёт с аренды помещения, а теперь решил его продать. Покупатель — физлицо, расплачивается наличными, кассового аппарата у ИП нет. Он спрашивает, надо ли добавлять ОКВЭД под продажу и где взять кассу, чтобы провести разовую сделку и выдать покупателю чек.
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С.
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