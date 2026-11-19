Отчитываться нужно, даже если компания не работает, убыточна или ее прибыль освобождена от налога, — за промедление штрафуют на 500 000 рублей за каждую КИК. А сам 2026-й добавил поводов для внимания: для активных холдингов ввели минимальную ставку 15%, заработал глобальный минимальный налог для крупных групп, обновилась шкала НДФЛ, а в Госдуме уже во втором чтении поправили законопроект о налоговой реформе 2027 года, который готовит для КИК сразу несколько неприятных сюрпризов. Разбираем все по порядку.
Кто считается контролирующим лицом
КИК — это иностранная компания или структура без образования юрлица (траст, фонд, партнерство), которую контролирует российский налоговый резидент. Контроль возникает, когда:
доля в компании более 25% — прямо или через цепочку компаний;
доля более 10%, а суммарная доля резидентов РФ у компании превышает 50%;
человек фактически управляет компанией, даже не имея формальной доли: через номиналов, доверенность или право решать, куда идет прибыль.
Важный нюанс для семейных активов: в долю физлица засчитываются доли супруга и несовершеннолетних детей, даже если формально активы записаны на них.
Сроки и форма: когда что сдавать
Что сдаем
Кто
Срок за 2026 год
Уведомление о КИК
Организации
до 20 марта 2027
Уведомление о КИК
Физлица
до 30 апреля 2027
Уведомление об участии в иностранной компании (доля >10%)
Все
3 месяца с момента возникновения или изменения участия
Декларация 3-НДФЛ с прибылью КИК
Физлица
до 30 апреля 2027
Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@ (с изменениями от 09.10.2023). Организации сдают только электронно — по ТКС или через личный кабинет; физлица могут отчитаться и на бумаге.
Главное правило, которое регулярно забывают: уведомление подается ежегодно и безусловно. Нулевая прибыль, убыток, замороженная «спящая» компания — не основания для пропуска. Это подтверждают и Минфин, и ФНС.
Вместе с декларацией прикладываются финансовая отчетность КИК и аудиторское заключение (если аудит обязателен или проводился добровольно), в переводе на русский язык.
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Что изменилось с 2026 года
Минимальная ставка 15% для активных холдингов
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ ужесточил освобождение для активных иностранных холдинговых и субхолдинговых компаний: раньше было достаточно, чтобы страна регистрации не значилась в офшорном перечне, теперь дополнительно требуется, чтобы ставка налога на прибыль там была не ниже 15%. Правило действует для налоговых периодов с 2026 года.
Глобальный минимальный налог — но для избранных
С 1 января 2026 года международные группы с консолидированной выручкой свыше 750 млн евро, чья материнская или промежуточные компании зарегистрированы в странах с правилами минимального налогообложения, доплачивают налог до эффективной ставки 15%. Это отдельный режим для крупных групп — на обычные освобождения по ст. 25.13-1 НК он не влияет, но игнорировать его владельцам средних структур тоже не стоит: порог считается по всей группе, а не по одной компании.
Фиксированный НДФЛ: суммы по числу КИК
«Плоская» фиксированная прибыль в 34 млн рублей, которая действовала в 2021–2024 годах, не вернулась — с 2025 года суммы дифференцированы по количеству компаний:
Число КИК
Фиксированная прибыль
НДФЛ (примерно)
1
27 990 000 руб.
≈ 5 млн руб.
2
52 718 000 руб.
≈ 10 млн руб.
3
75 445 300 руб.
≈ 15 млн руб.
4
98 172 600 руб.
≈ 20 млн руб.
5 и более
120 899 900 руб.
≈ 25 млн руб.
Дедлайн, о котором легко забыть: чтобы платить фиксированный налог за 2026 год, уведомление о переходе нужно подать до 31 декабря 2026 года. Режим обязателен минимум на 5 лет; досрочно выйти можно, только если государство увеличило суммы или вы перестали быть контролирующим лицом.
Прогрессивная шкала и порог 10 млн рублей
Прибыль КИК (включая фиксированную) облагается по шкале 13–22% с порогами 2,4 / 5 / 20 / 50 млн рублей. Сама прибыль включается в базу, только если совокупно превышает 10 млн рублей по всем КИК.
Новое правило для контролируемых сделок
Сделки с лицами из юрисдикций, где ставка налога на прибыль 15% и ниже, теперь контролируются независимо от взаимозависимости — если годовой доход по ним превысил 120 млн рублей. То есть сделки даже с формально «несвязанными» компаниями из низконалоговых стран попадают под контроль трансфертного ценообразования.
Освобождения: на что опираться и что собирать
Прибыль КИК не облагается при выполнении хотя бы одного условия ст. 25.13-1 НК:
компания зарегистрирована в стране ЕАЭС;
эффективная ставка налогообложения — не менее 75% от российской средневзвешенной ставки (при ставке налога на прибыль 25% это соответствует 18,75%; сама цифра — расчетное следствие нормы, а не ее точная формулировка);
КИК — активная компания с долей пассивных доходов не более 20%;
некоммерческая структура, не распределяющая прибыль.
Документы, подтверждающие освобождение (учредительные документы, сертификат резидентства, расчет эффективной ставки с декларациями), подаются вместе с уведомлением о КИК. Если за прошлые периоды документы уже сдавались и продолжают действовать, повторно подавать их не нужно — достаточно пояснительной записки с перечнем и периодом.
Штрафы: считаем в рублях
Нарушение
Санкция
Непредставление уведомления о КИК
500 000 руб. за каждую КИК
Недостоверные сведения в уведомлении
500 000 руб. за каждую КИК
Непредставление уведомления об участии
50 000 руб.
Неуплата налога с прибыли КИК
20% от недоимки, минимум 100 000 руб.
Непредставление отчетности КИК
500 000 руб.; по запросу ФНС — 1 млн руб.
Систематические пропуски быстро набегают: три года молчания по одной КИК — 1,5 млн рублей только за уведомления, плюс доначисленный НДФЛ, пени и штраф. При крупной недоимке возможна и уголовная ответственность по ст. 198 УК.
Реформа 2027 года: законопроект 617-9 уже во втором чтении
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9, и 17 ноября 2026 года ко второму чтению опубликован обновленный текст с масштабными поправками. Ключевые изменения по КИК, которые готовятся на 2027 год:
порог контроля повышается с 25% до 50% — миноритарии в совместных структурах с нерезидентами выйдут из режима КИК;
отменяется необлагаемый порог прибыли в 10 млн рублей;
прибыль КИК переводится на единую прогрессивную шкалу до 22%;
штраф за непредставление уведомления индексируется: с 500 000 до 754 000 рублей за каждую КИК.
Важно: это еще не принятый закон — детали до третьего чтения могут снова измениться. Но направление очевидно, и нагрузка на большинство владельцев иностранных компаний вырастет. Планировать перестройку активов стоит уже сейчас, не дожидаясь подписания.
Чек-лист до конца 2026 года
Проверить статус налогового резидента РФ за 2026 год (правило 183 дней).
Проинвентаризировать все иностранные структуры — компании, трасты, фонды, ИСБОЮЛ — с учетом долей супруга и несовершеннолетних детей.
Планировали фиксированный режим за 2026 год? Уведомление о переходе — строго до 31 декабря 2026 года.
Сверить основания освобождения с новым условием 15% для активных холдингов.
Собрать документы для уведомления о КИК за 2026 год: дедлайны — 20 марта (юрлица) и 30 апреля 2027 года (физлица).
Просчитать последствия реформы 2027 года по законопроекту 617-9 — особенно если доля в компании между 25% и 50%.
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