Сроки и форма: когда что сдавать

Что сдаем Кто Срок за 2026 год Уведомление о КИК Организации до 20 марта 2027 Уведомление о КИК Физлица до 30 апреля 2027 Уведомление об участии в иностранной компании (доля >10%) Все 3 месяца с момента возникновения или изменения участия Декларация 3-НДФЛ с прибылью КИК Физлица до 30 апреля 2027

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@ (с изменениями от 09.10.2023). Организации сдают только электронно — по ТКС или через личный кабинет; физлица могут отчитаться и на бумаге.

Главное правило, которое регулярно забывают: уведомление подается ежегодно и безусловно. Нулевая прибыль, убыток, замороженная «спящая» компания — не основания для пропуска. Это подтверждают и Минфин, и ФНС.

Вместе с декларацией прикладываются финансовая отчетность КИК и аудиторское заключение (если аудит обязателен или проводился добровольно), в переводе на русский язык.