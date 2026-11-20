Коротко о самом платеже

Механизм закреплен статьей 18.2 закона «О рекламе» № 38-ФЗ, которую ввел закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ. Юридически корректное название — «обязательные отчисления»: в Налоговом кодексе такого платежа нет, администрирует его не налоговая, а Роскомнадзор.

База расчета — доход, полученный за квартал от распространения в интернете рекламы, ориентированной на российских потребителей. НДС из базы исключается, ставка фиксированная — 3%.

Считать вручную обычно не нужно: Роскомнадзор сам рассчитывает сумму на основе сведений из ЕРИР и показывает ее в личном кабинете.