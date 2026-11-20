Платит не ФНС, а Роскомнадзор, и делает это на основании данных, которые бизнес сам передает в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). В 2026 году отчитываться приходится в непрерывном режиме: ежемесячная отчетность через операторов рекламных данных (ОРД), квартальные расчеты сбора и проверка начислений. А 2027-й уже на горизонте — с ним связаны и новые запреты, и конец «передышки» для рекламы в Telegram и YouTube.
Коротко о самом платеже
Механизм закреплен статьей 18.2 закона «О рекламе» № 38-ФЗ, которую ввел закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ. Юридически корректное название — «обязательные отчисления»: в Налоговом кодексе такого платежа нет, администрирует его не налоговая, а Роскомнадзор.
База расчета — доход, полученный за квартал от распространения в интернете рекламы, ориентированной на российских потребителей. НДС из базы исключается, ставка фиксированная — 3%.
Считать вручную обычно не нужно: Роскомнадзор сам рассчитывает сумму на основе сведений из ЕРИР и показывает ее в личном кабинете.
Важный нюанс: сбор начисляется с даты получения дохода — то есть с момента выставления акта, а не с даты фактического размещения рекламы. Это влияет на то, в какой квартал попадет платеж.
Кто платит:
рекламораспространители — владельцы сайтов, блогеры, паблики и приложения, размещающие чужую платную рекламу;
операторы рекламных систем — крупные рекламные платформы;
посредники и агентства, работающие «в интересах» рекламодателя или площадки: по агентскому договору сбор считается с вознаграждения, по договору оказания услуг — со всей суммы от рекламодателя;
российские рекламодатели, заключившие договор с иностранной компанией или физлицом, — в этом случае они выступают «налоговым агентом»: удерживают 3% из платежа и перечисляют в бюджет сами.
Ключевая защита от двойного обложения: если первый в цепочке, кто получил деньги от рекламодателя, уплатил сбор с полной суммы, остальные участники цепочки повторно его не платят.
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Освобождены сайты телеканалов и радиоканалов, информагентств, сетевые издания с госучастием или бюджетным финансированием, а также крупные тиражные печатные СМИ (от 300 тысяч до 15 миллионов экземпляров в год в зависимости от периодичности). Маркетплейсы под сбор не попали — для них обещали отдельные правила, но к концу 2026 года их так и не приняли.
Как устроена отчетность в 2026 году
Сбор привязан к маркировке: без данных из ЕРИР Роскомнадзор просто не сможет посчитать вашу базу. Логика отчетного цикла такая.
Шаг 1. Маркировка до публикации.
У каждого креатива — пометка «реклама», сведения о рекламодателе и идентификатор erid, который выдает ОРД. Данные о договорной цепочке передаются в реестр еще до запуска кампании.
Шаг 2. Отчетность после размещения.
Статистику показов и акты передают через ОРД в течение 30 календарных дней после окончания месяца размещения. Реклама, которая «висит» долго, отчитывается помесячно: за июль — до 30 августа, за август — до 30 сентября и так далее.
Нюанс: 30-дневный срок отсчитывается от окончания месяца размещения, но если акт подписан позже, срок считается от месяца подписания. Несвоевременно подписанный акт не «сгорает», однако попадает в более поздний отчетный период — и сдвигает квартал, за который придется платить сбор.
Шаг 3. Расчет сбора от Роскомнадзора.
Сумму отчислений РКН формирует в личном кабинете ЕРИР не позднее 15-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.
Шаг 4. Проверка и корректировка.
На проверку, подтверждение или исправление начисленной суммы у плательщика есть 10 календарных дней — до 25-го числа того же месяца. Молчание считается согласием с расчетом.
Шаг 5. Уплата.
Заплатить нужно не позднее 5-го числа третьего месяца квартала, следующего за платежным периодом. Если дата выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день.
Про платежные реквизиты: код бюджетной классификации утвержден приказом Минфина № 18н от 18.02.2025 и в документе выглядит как 000 1 17 05010 01 6002 180. Нули в начале — это код администратора; поскольку платеж администрирует Роскомнадзор, на практике в платежке указывают код 096. Перед оплатой сверьте актуальный вариант реквизитов — и не забудьте про УИН, он нужен для корректного зачисления платежа.
Календарь отчетности и уплаты на 2026 год
Период
Отчет в ОРД
Расчет РКН в ЕРИР
Окно уточнений
Срок уплаты
I квартал 2026
до 30 апреля
до 15 мая
до 25 мая
до 5 июня
II квартал 2026
до 30 июля
до 15 августа
до 25 августа
до 7 сентября*
III квартал 2026
до 30 октября
до 15 ноября
до 25 ноября
до 7 декабря*
IV квартал 2026
до 30 января 2027
до 15 февраля 2027
до 25 февраля 2027
до 5 марта 2027
* Дата 5-е число выпадает на выходной, поэтому срок сдвигается на ближайший рабочий день: за II квартал 2026 года платить 7 сентября, за III — 7 декабря.
Что изменилось в течение 2026 года
Сам платеж появился еще в апреле 2025-го, но 2026-й принес свои уточнения, и они напрямую бьют по отчетности.
Автоматизированный мониторинг ЕРИР.
С 2026 года Роскомнадзор следит за полнотой и своевременностью передачи данных в автоматическом режиме: если сведения о размещении не поступили в 30-дневный срок, система фиксирует расхождение. По данным отраслевых публикаций, такие материалы затем передаются в ФАС для возбуждения дел; отдельным нормативным актом этот механизм пока не закреплен, но риск штрафа по ч. 15 ст. 14.3 КоАП за несдачу отчетности сохраняется в любом случае.
Августовские ужесточения в ОРД.
С 19 августа 2026 года для ряда участников цепочки (например, российских ИП и физлиц-исполнителей в актах) адрес стал обязательным реквизитом — без него акт не принимается. ОРД также теперь явно разделяют обычный акт, отчет посредника и отдельный акт на вознаграждение посредника.
Отдельно важно: ошибка в разаллокации (распределении суммы акта по договорам и размещениям) может изменить базу для расчета 3%-ного сбора — это уже не техническая мелочь, а финансовый риск.
«Заморозка» данных после подписания расчета.
После того как акт попал в подписанный расчет по сбору, обычное редактирование и удаление в ОРД становятся недоступны — корректировки возможны только в окне до 25-го числа отчетного месяца.
Платность ОРД.
Бесплатный период заканчивается: с 3 мая 2026 года ВКонтакте начал брать плату за услуги ОРД — тарифы привязаны к числу зарегистрированных креативов, а за маркировку внутри VK Рекламы и AdBlogger плата по-прежнему не взимается. У «Первого ОРД» — 1% от стоимости зарегистрированной рекламы (минимум 5 000 ₽ в месяц), у «Медиаскаута» — фиксированные минимальные платежи (1 000 ₽ в месяц без размещений, 3 000 ₽ при наличии внесенных данных) плюс процент. У Яндекса пока бесплатно.
Срок хранения отчетности.
Бессрочная обязанность хранить данные о размещениях отменена: с сентября 2025 года действует срок 12 месяцев, а по email-рассылкам и сообщениям в мессенджерах маркировка больше не требуется.
Исключение — видеореклама в авторских материалах: там отчетность по-прежнему бессрочная.
Ответственность
За непередачу данных в ЕРИР, просрочку или недостоверные сведения отвечает часть 15 статьи 14.3 КоАП: физлицам — от 10 до 30 тысяч рублей, должностным лицам и ИП — от 30 до 100 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей. За рекламу без токена или с нарушением его размещения — до 500 тысяч для юрлиц по другой части той же статьи.
Отдельного штрафа именно за неуплату сбора в законе пока нет, но рынок не считает это поблажкой: возможна квалификация по ч. 1 ст. 14.3 КоАП.
Что изменится в 2027 году
Новой «версии» маркировки ждать не стоит: реформы, которая с 1 января 2027 года заменит ERID, ОРД и статью 18.1 чем-то принципиально иным, по состоянию на конец 2026-го не принято. Сбор 3% и порядок его уплаты тоже сохраняются. Но три момента в 2027-м действительно важны.
1. Конец переходного периода по Telegram и YouTube.
С 1 сентября 2025 года действует запрет на рекламу на ограниченных ресурсах (ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе»). Весной 2026 года ФАС отнесла к таким ресурсам Telegram и YouTube и заявила, что не будет применять меры ответственности за размещения до конца 2026 года.
Важно понимать: это разъяснение службы, а не норма закона или постановление — пересмотреть свою позицию ФАС может в любой момент, к тому же применение запрета к Telegram юридически спорно, так как платформа не входит в реестр заблокированных ресурсов. Ориентиром для рынка с 2027 года станет именно правоприменение: предписания и штрафы покажут, насколько жестко служба будет наказывать за размещения в запрещенных соцсетях.
2. Новое требование с 1 марта 2027 года.
Пункт 7 статьи 7 закона «О рекламе» расширяется: запрещенной станет реклама товаров и услуг, для которых помимо лицензий требуется регистрация уведомления о начале предпринимательской деятельности — если такой регистрации нет. Для digital-бизнеса это еще один чек-пойнт перед запуском кампании. Тогда же обновится норма о рекламе на платежных документах ЖКХ.
3. Структура рынка продолжит меняться.
Экономика сбора уже заметна: стоимость рекламы выросла, а рост рынка замедлился — с 24% в 2024 году до 8% за девять месяцев 2025-го. В ближайшие два года по прогнозам участников рынка и отраслевых ассоциаций (в частности, АКАР), рынок performance-рекламы в ближайшие два года будет расти на 10–15% в год, а бизнес окончательно встроит сбор в финансовые модели.
Чек-лист, чтобы закрыть 2026-й без штрафов
Проверьте, что весь отчетный период креативы выпускались с пометкой «реклама», сведениями о рекламодателе и erid, а статистика и акты передавались в ОРД в 30-дневные сроки.
Сверьте карточки контрагентов в ОРД: обязательные адреса и корректные роли участников — частая причина непринятых актов после августовских изменений.
Убедитесь, что разаллокация по актам сходится с бухгалтерскими документами — от нее зависит база сбора.
Помните, что квартал для сбора определяется датой акта, а не датой размещения — это влияет на суммы по периодам.
Отметьте в календаре четыре даты на каждый квартал: 30-е число отчетного месяца, 15-е число второго месяца, 25-е число того же месяца и 5-е число третьего (с переносом на рабочий день).
Проверьте актуальные реквизиты платежки: КБК и УИН. Помните, что база для сбора определяется датой акта: акты, подписанные в январе 2027-го за размещения IV квартала, уйдут в расчет уже за I квартал 2027 года.
До конца 2026 года пересмотрите медиапланы с размещениями в Telegram и YouTube — с 2027 года за них начнут штрафовать.
Вывод. «Налог на рекламу» в 2026 году — это связка из трех процессов: маркировка, отчетность в ЕРИР и уплата 3% по расчету Роскомнадзора. Провал любого звена тянет за собой остальные: несданная статистика искажает базу сбора, ошибка в разаллокации меняет сумму, а просрочка чревата штрафами до 500 тысяч рублей. В 2027-м система сохранится, но к ней добавится главное — реальное правоприменение по запрещенным площадкам. Поэтому закрывать IV квартал 2026 года стоит уже с прицелом на новые правила игры.
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