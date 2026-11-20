Кто платит НДС — маркетплейс или селлер

Это самый частый вопрос начинающих продавцов. Ответ зависит от того, чей товар продается:

Селлер платит НДС с продаж своего товара. Маркетплейс — посредник: он приводит покупателя и берет за это комиссию, но налог с вашей выручки не платит.

Маркетплейс платит НДС со своих услуг — размещения, хранения, доставки. Это его доход, за него он отчитывается сам.

Маркетплейс удерживает НДС как налоговый агент, только если товар продает компания из Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии. Тогда площадка считает налог со всей стоимости товара по расчетной ставке 18,03% (22/122) или 9,09% (10/110) для льготных товаров.

Если вы российский ИП или ООО и продаете свой товар со склада в России — НДС с продаж платите вы. Истории «маркетплейсы теперь налоговые агенты для всех» — миф. Идея распространить агентскую схему на всех селлеров обсуждалась, но в закон ее так и не внесли.

Еще одна ловушка: в доход для НДС и УСН попадает вся сумма, которую заплатил покупатель, — вместе с комиссией площадки. Считать налог от суммы «за минусом услуг маркетплейса» нельзя. Так считает ФНС, и она же видит все ваши продажи: с 1 октября 2026 года площадки по закону № 289-ФЗ постоянно передают в налоговую данные о партнерах — по их согласию. С 2025 года обмен шел в пилотном режиме с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом, Мегамаркетом и Авито.