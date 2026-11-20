При этом маркетплейс по-прежнему платит НДС только со своей комиссии и за продавцов из других стран ЕАЭС. НДС с продаж вашего товара считаете и платите вы сами. Рассказываем, как все устроено теперь и как не потерять на налогах.
Кто платит НДС — маркетплейс или селлер
Это самый частый вопрос начинающих продавцов. Ответ зависит от того, чей товар продается:
Селлер платит НДС с продаж своего товара. Маркетплейс — посредник: он приводит покупателя и берет за это комиссию, но налог с вашей выручки не платит.
Маркетплейс платит НДС со своих услуг — размещения, хранения, доставки. Это его доход, за него он отчитывается сам.
Маркетплейс удерживает НДС как налоговый агент, только если товар продает компания из Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии. Тогда площадка считает налог со всей стоимости товара по расчетной ставке 18,03% (22/122) или 9,09% (10/110) для льготных товаров.
Если вы российский ИП или ООО и продаете свой товар со склада в России — НДС с продаж платите вы. Истории «маркетплейсы теперь налоговые агенты для всех» — миф. Идея распространить агентскую схему на всех селлеров обсуждалась, но в закон ее так и не внесли.
Еще одна ловушка: в доход для НДС и УСН попадает вся сумма, которую заплатил покупатель, — вместе с комиссией площадки. Считать налог от суммы «за минусом услуг маркетплейса» нельзя. Так считает ФНС, и она же видит все ваши продажи: с 1 октября 2026 года площадки по закону № 289-ФЗ постоянно передают в налоговую данные о партнерах — по их согласию. С 2025 года обмен шел в пилотном режиме с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом, Мегамаркетом и Авито.
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Что изменилось в 2026 году
Ставка НДС — 22%
Раньше было 20%. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров сохранилась. Если отгрузка прошла после 1 января 2026 года — начисляйте 22%, даже если оплату получили в 2025-м.
Порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн рублей
Раньше было 60 млн. Планировавшееся дальнейшее снижение отложено: летом 2026 года закон № 228-ФЗ заморозил порог на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно. Следующие ступени — 15 млн с 2030 года и 10 млн с 2031-го. Так что сейчас у упрощенцев есть как минимум четыре спокойных года с прежним порогом.
Налоговая сверяет ваши обороты с декларациями
Площадки передают в ФНС данные о продавцах, при риске уклонения от НДС сообщают налоговой в течение 5 рабочих дней и присылают вам уведомление в личный кабинет. Вы вправе дать пояснения — площадка перешлет их в инспекцию.
Есть и послабление: впервые выбравшие пониженную ставку 5% или 7% упрощенцы могут один раз отказаться от нее, не отрабатывая обязательные три года. Важный нюанс: право принадлежит не «впервые ставшим плательщиками НДС», а впервые применившим спецставку — те, кто стал плательщиком еще в 2025-м и выбрал 5% или 7% со II–IV квартала 2025-го, тоже могут отказаться досрочно.
Но окно ограничено: отказаться можно в пределах четырех последовательных кварталов с квартала первой декларации со спецставкой, и тем, кто применял 5% с I квартала 2025-го, отказ уже недоступен. А штраф за неподанную декларацию в первый квартал с НДС не начислят — но только если первый налоговый период с НДС начался в 2026 году. Если порог превышен, например, в декабре 2026-го, первая декларация придется на I квартал 2027-го — и мораторий ее уже не защитит. Учтите также, что мораторий отменяет лишь штраф по п. 1 ст. 119 НК: пени и прочие санкции он не затрагивает.
УСН и НДС: два варианта на выбор
Как только доход за год превысил 20 млн, платить НДС придется. Вопрос — по какой схеме.
Параметр
Пониженные ставки
Общие ставки
Ставка
5% (доход до 272,5 млн) или 7% (до 490,5 млн)
22% или 10% для льготных товаров
Вычет входного НДС
Нет
Да
Учет
Минимальный
Счета-фактуры, книги покупок и продаж
Лимит УСН
490,5 млн (450 млн × 1,09)
Тот же
Какую ставку выбрать — зависит от закупок. Правило простое: чем больше вы покупаете у поставщиков с НДС, тем выгоднее общая ставка с вычетами.
Пример
Выручка — 90 млн рублей, закупки у поставщика на ОСНО — 60 млн, в них входной НДС — около 10,8 млн. При ставке 5% налог — примерно 4,3 млн. При ставке 22% — 16,2 млн минус вычет 10,8 млн, то есть 5,4 млн. Пока дешевле пониженная ставка. Но если закупок с НДС станет больше — выгода перевернется.
НДС считают от полной суммы, которую заплатил покупатель: при 22% — (сумма × 22) / 122, при 10% — (сумма × 10) / 110, при 5% — (сумма × 5) / 105.
Какие вычеты доступны
Вычеты доступны только тем, кто платит НДС по ставкам 22% или 10%. Что можно принять к вычету:
НДС с закупки товара у поставщиков на ОСНО;
НДС с комиссии маркетплейса — по счету-фактуре или УПД, который площадка выставляет селлеру;
НДС с логистики, хранения и рекламы — тоже по документам площадки;
НДС с эквайринга — с 2026 года банковские услуги по приему платежей облагаются налогом. Облагается комиссия банка, а не сумма покупки. Счета-фактуры выставляет сам банк, а не маркетплейс.
Условия стандартные: услуга принята к учету, на руках корректный счет-фактура, операция облагается НДС, документ зарегистрирован в книге покупок.
Упрощенцы на ставках 5% и 7% вычетов не получают.
Исключение одно — возврат товара покупателем. Тогда можно применить вычет, зарегистрировав в книге покупок корректировочный счет-фактуру.
Что делать продавцу
Следите за выручкой. Обязанность платить НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за превышением 20 млн.
До превышения посчитайте оба сценария: 5 или 7% без вычетов против 22% с вычетами. Если закупаетесь у упрощенцев, «входного» НДС может не быть вовсе — тогда пониженная ставка почти наверняка выгоднее.
Собирайте УПД и счета-фактуры от маркетплейса за все услуги — теперь это основа вычетов, включая эквайринг.
Не дробите один бизнес на несколько ИП ради порога 20 млн. Налоговая сверяет данные площадок и видит общие склады, IP и бенефициаров — доначисления в такой схеме почти гарантированы.
Малому бизнесу стоит присмотреться к АУСН: лимит 60 млн, без НДС, а из страховых взносов остается только фиксированный взнос на травматизм — около 3 000 ₽ в год. Но условия жесткие — не больше 5 сотрудников, зарплата только безналично, счет в уполномоченном банке. Обсуждается и снижение лимита АУСН до 20 млн, но пока это только инициатива, а не закон.
Итог. Планировавшееся дальнейшее снижение отложено: летом 2026 года закон № 228-ФЗ заморозил порог на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно. Следующие ступени — 15 млн с 2030 года и 10 млн с 2031-го. Так что сейчас у упрощенцев есть как минимум четыре спокойных года с прежним порогом. Поэтому расчет «5% против 22% с вычетами» стоит повторять раз в квартал — выгода меняется вместе с оборотом. Если пришлете свои обороты и сумму закупок с НДС, посчитаю оба варианта до рубля.
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