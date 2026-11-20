Плохая новость: ошибка в платежке — это не «ну ладно, переведу еще раз». Платеж уходит в невыясненные, обязанность не считается исполненной, а налоговая присылает требование с пенями.
Хорошая: исправить все можно за один вечер. Давайте по порядку.
Реквизиты получателя: сверьте пять полей
Реквизиты для налогов и взносов не менялись с конца 2025 года. Но старые шаблоны в банках живут своей жизнью, поэтому проверьте свою платежку по этой таблице.
Поле
Что писать
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
ИНН
7727406020
КПП
770701001
Банк получателя
ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула
БИК
017003983
Счет банка
40102810445370000059
Казначейский счет
03100643000000018500
КБК при уплате ЕНП
182 0 10 61201 01 0000 510
Чаще всего ошибаются в двух местах: КПП и казначейский счет. Старый КПП 770801001 не работает с 5 декабря 2025 года — если он остался в шаблоне, платеж зависнет.
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С 1 апреля: правила по приказу № 58н
Минфин переписал порядок заполнения платежек. Что теперь важно:
При ЕНП поле 102 «КПП плательщика» — только «0». Свой КПП указывать нельзя. Исключение — иностранные организации.
ОКТМО при ЕНП — тоже «0». Код больше не нужен.
ИП, нотариусы, адвокаты и главы КФХ пишут статус в скобках: «Иванов Иван Иванович (ИП)».
В назначении платежа при ЕНП — слово «ЕНП». Если платит третье лицо, в поле 24 добавляют ИНН и КПП плательщика и сведения о том, за кого платят.
Два новых реквизита: «Фактический плательщик» и «Фактический получатель средств». Они нужны, когда платит представитель или когда деньги уходят на лицевой счет или в казначейство.
Обратная сторона правила: платежи вне ЕНП — например, взносы на травматизм в СФР — заполняются наоборот. Там КПП и ОКТМО указывают реальные, а «0» ставить нельзя.
И еще: статус «02» в поле 101 не применяется с 1 января 2024 года. Если он до сих пор сидит в шаблоне — удаляйте.
Технологический сбор: с 1 декабря
Техсбор вводят за ввоз и производство электроники — стартует пилот по пяти группам товаров: ноутбуки, планшеты, смартфоны и три вида телефонов. Сбор фиксированный — за каждую единицу товара, а не процент от стоимости: ставки по приказу Минпромторга от 13.10.2026 № 5366 — от 25 до 992 ₽ за единицу (смартфон — 250 ₽, ноутбук — 500 ₽ при наличии модели в «Честном знаке», без привязки к маркировке — почти вдвое дороже).
Законодательный потолок — 5 000 ₽ за единицу.
Важно: Сначала его собирались ввести с 1 сентября, но законом от 26.06.2026 № 195-ФЗ старт перенесли на 1 декабря 2026 года. Так что до конца года этот пункт чек-листа самый что ни на есть рабочий.
КБК для техсбора утвердил отдельный приказ Минфина от 28.04.2026 № 55н. И вот тут тонкость: в публикациях встречаются разные коды — где-то с префиксом 000, где-то с 020, где-то подвид 6000 вместо 0000. Поэтому перед первым платежом сверьте код с текстом самого приказа № 55н или с сервисом ФНС. В платежке ошибка в КБК стоит дорого — платеж просто не дойдет до цели.
КБК-2026: что менялось в течение года
Базовый классификатор утвердил приказ Минфина № 70н еще в июне 2025-го. Основные КБК по налогам не трогали, но в течение года были точечные правки:
с 1 февраля — новые коды по НДФЛ для участников СВО, по добровольным взносам ИП и самозанятых, по налогу на игорный бизнес;
с 1 июня — платеж при импорте товаров из стран ЕАЭС автотранспортом.
КБК ЕНП за весь год не менялся — 182 0 10 61201 01 0000 510. Напомним логику: при ЕНП коды конкретных налогов (НДС, прибыль, УСН, взносы) в платежку не пишут — они нужны только в уведомлениях об исчисленных суммах.
КБК-2027: изменения есть, но точечные
Приказ Минфина от 10.06.2026 № 74н утвердил перечни кодов на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Минюст зарегистрировал его 20 июля 2026 года, применять нужно к правоотношениям с 1 января 2027-го. Старый приказ № 70н с 1 января 2027 года перестает применяться к перечням кодов — но формально он продолжает действовать для правоотношений 2026 года: пересдачи за прошлые периоды и уточнение старых платежей идут по нему.
Хорошая новость для большинства компаний: ЕНП, НДС, НДФЛ, УСН, взносы и налог на прибыль — без изменений. Менять привычные коды не нужно.
Что все-таки меняется
Техсбор в 2026 году касается только пяти групп электроники из пилота, «оборудование» — из более поздних планов расширения, а не с 1 декабря 2026 года.
Что
Как
ЕНП, основные налоги
Без изменений
Техсбор при ввозе
Новый КБК — по приказу № 55н
Техсбор при производстве в РФ
Новый КБК — по приказу № 55н
Госпошлина за сведения о детях в загранпаспорте
Упразднена: с 2027 года сведения не вносят
Возврат остатков межбюджетных трансфертов
Новые коды 2 18 40010 05 0000 150 и 2 18 40020 05 0000 150
Затронуты в первую очередь госучреждения и плательщики техсбора. Рядовым компаниям на УСН или с НДС делать в справочниках почти нечего — кроме планового обновления под новый приказ.
Чек-лист до 31 декабря
Сверьте реквизиты в шаблонах банка. КПП 770701001, правильные счета и БИК. Старые шаблоны — источник номер один для ошибок.
Проверьте правила № 58н. При ЕНП: ОКТМО «0», КПП «0», назначение «ЕНП», статус в скобках у ИП и КФХ. Вне ЕНП — наоборот, реальные коды.
Удалите статус «02» из всех шаблонов.
Обновите справочники КБК в 1С и учетных системах — февральские и июньские правки № 70н плюс коды техсбора из № 55н.
Если платите техсбор — заложите его в бюджет с 1 декабря и заранее сверьте КБК по первоисточнику.
Главным администраторам доходов федерального бюджета: до 31 декабря закрыть старые реестровые записи в ГИИС «Электронный бюджет» и завести новые с датой действия с 1 января 2027 года.
Уведомления об исчисленных суммах — там нужны «индивидуальные» КБК, а не код ЕНП.
Держите в курсе корректировки № 74н. Минфин уже выложил на согласование правки из-за новых ставок НДФЛ — финальный перечень на 2027 год может пополниться.
Типичные ошибки, которые дорого обходятся
Указать в платежке вместо КБК ЕНП код конкретного налога — деньги не распределятся по ЕНС.
Перепутать поля 15 и 17. Это разные счета: банковский счет получателя и казначейский счет.
Оставить в платежке на ЕНП старый ОКТМО или свой КПП.
Пытаться заплатить травматизм через ЕНС. Взносы на страхование от несчастных случаев идут в СФР по отдельному КБК 797 1 02 12000 06 1000 160 — мимо ЕНП.
И бонус, который подталкивает не тянуть: с 1 сентября 2026 года по закону № 425-ФЗ изменился порядок зачета с ЕНС. Зачесть переплату за третье лицо можно теперь только при наличии у него актуальной обязанности — долга или предстоящего платежа по декларации или уведомлению, и только в пределах этой обязанности. Ошибочно зачтенные излишки вернуть не удастся ни отправителю, ни получателю. Чем чище платежки, тем меньше шансов застрять в спорах о том, что и куда должно было уйти.
Что запомнить
Реквизиты получателя не менялись с декабря 2025-го — проверьте шаблоны. Правила № 58н действуют с 1 апреля. Техсбор стартует 1 декабря, его КБК — по приказу № 55н, сверяйте с первоисточником. КБК-2027 по налогам не меняются — обновляйте справочники под приказ № 74н спокойными темпами до конца года.
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