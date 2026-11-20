Технологический сбор: с 1 декабря

Техсбор вводят за ввоз и производство электроники — стартует пилот по пяти группам товаров: ноутбуки, планшеты, смартфоны и три вида телефонов. Сбор фиксированный — за каждую единицу товара, а не процент от стоимости: ставки по приказу Минпромторга от 13.10.2026 № 5366 — от 25 до 992 ₽ за единицу (смартфон — 250 ₽, ноутбук — 500 ₽ при наличии модели в «Честном знаке», без привязки к маркировке — почти вдвое дороже).

Законодательный потолок — 5 000 ₽ за единицу.

Важно: Сначала его собирались ввести с 1 сентября, но законом от 26.06.2026 № 195-ФЗ старт перенесли на 1 декабря 2026 года. Так что до конца года этот пункт чек-листа самый что ни на есть рабочий.

КБК для техсбора утвердил отдельный приказ Минфина от 28.04.2026 № 55н. И вот тут тонкость: в публикациях встречаются разные коды — где-то с префиксом 000, где-то с 020, где-то подвид 6000 вместо 0000. Поэтому перед первым платежом сверьте код с текстом самого приказа № 55н или с сервисом ФНС. В платежке ошибка в КБК стоит дорого — платеж просто не дойдет до цели.