КИИ обязали перейти на отечественное ПО до 1 сентября 2028 года
Постановление Правительства вышло и уже действует: объекты критической информационной инфраструктуры переводят на российский софт, но с оговорками. Переход начинается 1 декабря 2026 года, а финальный срок для конкретного ПО определяет его готовность — общий ориентир 1 сентября 2028 года. О новом порядке 19 ноября сообщило Минцифры, пишет ComNews.
ЦБ насчитал 477 тысяч мошеннических операций за квартал
В третьем квартале 2026 года банки зафиксировали 477,4 тыс. операций без добровольного согласия клиентов на 7,25 млрд рублей. Количество выросло на 4,1% ко второму кварталу, объём похищенного сократился на 1,4%. На блокировку регулятор направил 820 фишинговых ресурсов — втрое больше, чем кварталом ранее, пишет ComNews.
42% разработчиков не понимают код, который сгенерировал ИИ
Опрос Т1 и Tproger: 73% разработчиков обращаются к ИИ каждый день, 89% принимали его код в работу, а 18% — вообще без правок. При этом у 43% команд не было правил использования ИИ, 42% не понимали, что именно сгенерировано, 39% дольше разбирались в коде. Вместе с тем 78% отметили, что с последней задачей справились быстрее, чем без нейросети, пишет ComNews.
Минцифры: тарифы на связь могут расти быстрее, но не автоматически
В ведомстве говорят о многолетнем дисбалансе: трафик рос на 21,6% в год, а доходы операторов — на 8%. Автоматического подорожания не будет: рост должен быть обоснован расходами на модернизацию, обоснованность проверяет ФАС. Эксперты оценивают равновесную цену в 2300–2500 рублей в месяц и не исключают роста темпов до 15–20%, пишет «Код.ру».
Apple удалила из App Store эмулятор Android для iPhone
Приложение Andarium сочли нарушителем двух пунктов правил App Store — 2.5.2 и 1.1: Apple решила, что его функции не связаны с работой на её платформах. В письме разработчику также сказано, что приложение больше не пройдёт проверку — нарушения слишком серьёзные, пишет «Код.ру».
Telegram тестирует проверку SIM-карт, пока только для Индии
Механизм нашёлся в тестовой сборке 13.3 (37593). С согласия пользователя мессенджер уточняет у системы, активен ли на устройстве тариф для конкретного номера; используется новый API, появившийся в iOS 27. Пока проверка работает только с индийскими номерами, пишет «Код.ру».
В КНДР показали собственного ИИ-помощника «Источник мудрости»
Систему представили в Пхеньяне на выставке достижений в сфере IT, которая работала с 19 по 30 октября; 17 ноября о ней рассказал канал «Рённамсан». Разработка — профильный институт при Университете имени Ким Ир Сена и пхеньянская Phurunhanul Trading. Рядом стоял баннер о генеративной модели «нашего стиля», пишет «Код.ру».
Samsung сменила главу мобильного подразделения
Подразделение Mobile eXperience возглавил Чхве Вон Джун — до этого операционный директор и руководитель разработки MX, отвечавший за выпуск Galaxy S26 и Z Fold8. Ро Тхэ Мун сохраняет посты гендиректора Samsung Electronics и главы направления DX, но MX напрямую больше не курирует: его фокус — новые направления, включая робототехнику, пишет «Код.ру».
PHP2Shell: ИИ помог найти старые баги, дающие удалённый код без авторизации
Набор ошибок получил название PHP2Shell: при успешной эксплуатации они дают удалённый запуск кода без авторизации. История исследований уходит в 2004 год, но повторное обнаружение под новыми CVE и демонстрация эксплуатации вызвали бурную реакцию в отрасли. Разбор опубликовала «Гарда», пишет Habr.
Дашборд из Jira за час вместо месяца: ИИ-агент собирает пульс спринта
Автор — бывший CTO с командой больше 50 человек, сейчас руководит платформой, которая держит 2000 финансовых операций ежесекундно. Раньше качественный борд по командам аналитик делал около месяца; теперь логика сборки заложена в навыки ИИ-агента, цифры подтягиваются без ручной работы, а дашборд для новой команды готов максимум за час, пишет Habr.