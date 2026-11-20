42% разработчиков не понимают код, который сгенерировал ИИ

Опрос Т1 и Tproger: 73% разработчиков обращаются к ИИ каждый день, 89% принимали его код в работу, а 18% — вообще без правок. При этом у 43% команд не было правил использования ИИ, 42% не понимали, что именно сгенерировано, 39% дольше разбирались в коде. Вместе с тем 78% отметили, что с последней задачей справились быстрее, чем без нейросети, пишет ComNews.