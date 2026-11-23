Соблазн сказать «значит, делаем как в прошлом году» велик, но именно здесь и кроется подвох: за год накопилось столько ставок, кодов и переносов сроков, что старые привычки сыграют злую шутку.
За что будут спрашивать в годовом расчете
Ставки. Основная база теперь живет по пятиступенчатой шкале: 13% до 2,4 млн рублей дохода за год, дальше — 15%, 18%, 20% и 22%. На каждую ставку — свой лист раздела 1 и раздела 2. Механика «все по 13% и один листок» умерла еще в прошлом году, но ошибки с ней до сих пор в топе.
Отдельные базы. Северные надбавки и районные коэффициенты — включая их долю в отпускных и компенсациях за неиспользованный отпуск — с 2026 года считаются отдельно, по льготной шкале 13/15%. Это касается даже тех, чей общий доход давно перевалил за верхние пороги. Если за год где-то «смешали» надбавку с окладом в одной базе, годовой раздел 1 не сойдется.
Ставка 30% и два новых статуса. Иностранные агенты платят 30% весь год, невзирая на резидентство — никаких вычетов и льгот. А вот гражданам ЕАЭС повезло: для них работает та же прогрессивная шкала, что и у резидентов, пересчитывать налог в декабре по 30% больше не нужно. В справках о доходах ФНС рекомендует для таких случаев статусы «0» (иноагент) и «9» (гражданин ЕАЭС — нерезидент).
Коды. С начала года действует обновленный справочник из приказа № ЕД‑7‑11/757@: новые коды доходов (2007, 1221, 1222, 1243), новые вычеты (333, 334 и 518 — по договорам долгосрочных сбережений), из справочника исчезли 1215 и 3020. Если кадровая программа не обновлена — старые коды поедут прямо в отчет, а оттуда — в уточненку.
Приятное. Матпомощь при рождении ребенка не облагается НДФЛ до 1 млн рублей, полис ДМС для загранкомандировки перестал быть доходом сотрудника, а для вычета за ГТО обычный профосмотр теперь заменяет диспансеризацию.
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Календарь: где прячутся переносы
Даты платежей по НДФЛ в конце года — самое опасное место. Два срока «сползают» из-за выходных, и именно на них чаще всего и накапливаются пени.
5 октября — налог, удержанный с 23 по 30 сентября
26 октября — 6‑НДФЛ за 9 месяцев
28 октября — НДФЛ с выплат 1–22 октября
5 ноября — НДФЛ с выплат 23–31 октября
30 ноября — НДФЛ с выплат 1–22 ноября (срок в субботу, 28-го, поэтому переносится)
7 декабря — НДФЛ с выплат 23–30 ноября (перенос с субботы 5-го)
28 декабря — НДФЛ с выплат 1–22 декабря
30 декабря — НДФЛ с выплат 23–31 декабря. Обратите внимание: это последний рабочий день 2026 года — 31-е объявлено выходным из-за переноса с 4 января, поэтому в январе налог не «доживает»
Годовой расчет со справками о доходах — до 25 февраля 2027 года. Справки прилагаются только к годовой форме: за 9 месяцев их не сдают. Электронный формат обязателен, если доходы выплачивали более чем десяти физлицам.
Пять моментов, на которые наступают чаще всего
Декабрьский хвост. Налог, удержанный с выплат 23–31 декабря, платится до 30 декабря включительно — и правило о переносе срока на ближайший рабочий день здесь не работает. Забытая декабрьская премия — это недоимка с первого дня января и пени поверх.
Смешанные базы. Самая частая ошибка года: северные надбавки продолжают попадать в общую базу вместе с окладом. Проверьте, как ваша программа считает отпускные и больничные: доля РК и СН должна уйти в отдельную базу по шкале 13/15%, иначе расхождение вскрывает контрольные соотношения.
Неудержанный налог. Если к концу года стало ясно, что удержать НДФЛ не из чего — торопиться со справкой о невозможности удержать рано. У вас есть время до 31 января 2027 года, чтобы попытаться удержать налог из любых последующих доходов этого физлица. Не получилось — тогда сообщение в налоговую и справка физлицу, но не раньше года и не позже срока годового расчета: 25 февраля 2027.
Уведомления по ЕНС. С 1 сентября 2026 года агентам разрешили подавать сводное уведомление с плановыми суммами НДФЛ и взносов сразу на год, с помесячной разбивкой. Право это, а не обязанность, и для стабильного окладного payroll это удобно. Ловушка: если фактическое удержание разошлось с планом, платеж повиснет на ЕНС как неидентифицированный — придется срочно подавать корректировку. Держите наготове процедуру уточнения.
Строка 160. Удержанный налог не может превышать исчисленный. «Удержать» налог с аванса будущей выплаты — классика жанра: формально цифра есть, фактически денег нет, и годовой расчет сразу подсвечивает абсурд.
Финальная сверка перед сдачей
Прежде чем отправлять годовой расчет, пройдитесь по списку: налог разложен по всем ставкам и отдельным базам; статусы и коды сверены с приказом № ЕД‑7‑11/757@; декабрьское уведомление и платеж от 30 декабря проведены; строка 160 не выше исчисленного; расчет подан за все периоды, в которых были выплаты, — нарастающим итогом с начала года. И не выплачивали ничего весь год — расчет не сдается, но пропуски в отдельных кварталах при наличии выплат недопустимы.
ФНС сверяет отчетность автоматом, и любое расхождение налога с сальдо ЕНС рано или поздно обернется требованием пояснений — лучше, чтобы оно не пришло вовсе.
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