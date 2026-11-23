За что будут спрашивать в годовом расчете

Ставки. Основная база теперь живет по пятиступенчатой шкале: 13% до 2,4 млн рублей дохода за год, дальше — 15%, 18%, 20% и 22%. На каждую ставку — свой лист раздела 1 и раздела 2. Механика «все по 13% и один листок» умерла еще в прошлом году, но ошибки с ней до сих пор в топе.

Отдельные базы. Северные надбавки и районные коэффициенты — включая их долю в отпускных и компенсациях за неиспользованный отпуск — с 2026 года считаются отдельно, по льготной шкале 13/15%. Это касается даже тех, чей общий доход давно перевалил за верхние пороги. Если за год где-то «смешали» надбавку с окладом в одной базе, годовой раздел 1 не сойдется.

Ставка 30% и два новых статуса. Иностранные агенты платят 30% весь год, невзирая на резидентство — никаких вычетов и льгот. А вот гражданам ЕАЭС повезло: для них работает та же прогрессивная шкала, что и у резидентов, пересчитывать налог в декабре по 30% больше не нужно. В справках о доходах ФНС рекомендует для таких случаев статусы «0» (иноагент) и «9» (гражданин ЕАЭС — нерезидент).

Коды. С начала года действует обновленный справочник из приказа № ЕД‑7‑11/757@: новые коды доходов (2007, 1221, 1222, 1243), новые вычеты (333, 334 и 518 — по договорам долгосрочных сбережений), из справочника исчезли 1215 и 3020. Если кадровая программа не обновлена — старые коды поедут прямо в отчет, а оттуда — в уточненку.

Приятное. Матпомощь при рождении ребенка не облагается НДФЛ до 1 млн рублей, полис ДМС для загранкомандировки перестал быть доходом сотрудника, а для вычета за ГТО обычный профосмотр теперь заменяет диспансеризацию.