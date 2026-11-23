Что поменялось к 2027 году
С 2025 года действует ставка 25%: до 2030 года налог делится между бюджетами в пропорции 8% — федеральный, 17% — региональный, с 2031 года соотношение станет 7% и 18%.
С 2026 года действует и правило перерасчета ошибок: налог пересчитывается за период обнаружения ошибки, а не за тот, к которому она относится. Исключение — периоды, где ставка была выше, чем в момент обнаружения.
Отчетные периоды в 2027 году
Налоговый период — всегда календарный год. Отчетные зависят от способа уплаты авансов:
квартальные авансы и ежемесячные «от прошлого квартала» — I квартал, полугодие, девять месяцев;
ежемесячные авансы по фактической прибыли — один, два, три месяца и так далее до одиннадцати месяцев.
Три способа платить авансы
1. Только по итогам квартала. Доступен тем, у кого доходы от реализации за предыдущие четыре квартала в среднем не превышали 15 млн рублей за квартал. Лимит проверяют после каждого квартала: как только средняя выручка его превысила — со следующего квартала нужно перейти на ежемесячные авансы.
2. Ежемесячно исходя из прибыли прошлого квартала. Основной режим для всех остальных:
в I квартале платят ежемесячные авансы из налога IV квартала прошлого года;
во II — по 1/3 налога, исчисленного за I квартал;
в III и IV — по 1/3 разницы «полугодие минус I квартал» и «девять месяцев минус полугодие».
Квартал доуточняет разницу до фактического налога при сдаче декларации. Если расчетная сумма нулевая или отрицательная — аванс не начисляют.
3. Ежемесячно по фактической прибыли. База и аванс считаются нарастающим итогом с начала года, к уплате идет разница с ранее начисленными авансами. Режим удобен сезонному бизнесу: авансы следуют за реальным денежным потоком. Но перейти на него можно только заранее — уведомление инспекции нужно подать до 31 декабря предшествующего года. Решение на 2028 год — до 31 декабря 2027-го, «перепрыгнуть» в середине года не получится. Сам переход не меняет налог за год — только календарь платежей.
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Главное изменение 2027 года: единая декларация
Правило. С 1 января 2027 года организации с обособленными подразделениями представляют одну декларацию по месту учета головной организации. Показатели подразделений консолидируются на отдельных листах — в подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 и приложении № 5 к Листу 02.
Правовая база. Изменение закреплено не проектом, а уже принятым законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ: он убрал из п. 1 ст. 289 НК слова «и месту нахождения каждого обособленного подразделения». Порядок перехода ФНС разъяснила письмом от 19.05.2026.
Форма. Приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@ обновил бланк: применять его нужно с первого отчетного периода 2027 года. Декларацию за 2026 год сдают по форме приказа № ЕД-7-3/855@ от 03.10.2025.
Что не изменилось. Единая декларация затронула только отчетность. Платить региональную часть налога нужно по-прежнему по месту нахождения каждого подразделения — принцип «платим там, где работаем» сохранился.
Календарь на 2027 год
Общее правило: декларация — не позднее 25-го числа месяца после отчетного периода, годовая — до 25 марта; уплата — не позднее 28-го. Дата на выходной переносится на ближайший рабочий день.
Период
Декларация
Уплата
2026 год (годовая)
25.03.2027
29.03.2027
I квартал 2027
26.04.2027
28.04.2027
Полугодие 2027
26.07.2027
28.07.2027
Девять месяцев 2027
25.10.2027
28.10.2027
2027 год (годовая)
27.03.2028
28.03.2028
Сдвиги объясняются просто: 28 марта 2027-го — воскресенье, поэтому налог за 2026 год платят 29-го; в апреле и июле 2027-го 25-е число — воскресенье, поэтому декларации уходят на 26-е.
При уплате по фактической прибыли декларации сдают ежемесячно по той же схеме: отчет до 25-го числа следующего месяца, платеж — до 28-го.
Уведомления по ЕНП: не нужны
Налог на прибыль — из тех платежей, по которым уведомления об исчисленных суммах по единому налоговому счету подавать не требуется: инспекция берет суммы напрямую из декларации, которая сдается раньше срока уплаты. Перечисление идет через ЕНП на единый налоговый счет.
Чек-лист на 2027 год
Перестроить процесс по ОП: данные по подразделениям теперь собирает головная организация в одну декларацию.
Перейти на форму из приказа № ЕД-1-3/628@ с первого отчетного периода 2027 года; за 2026 год — старая форма.
Проверить после III квартала право на квартальные авансы: средняя выручка за четыре квартала против лимита 15 млн рублей.
Если нужен режим фактической прибыли на 2028 год — подать уведомление до 31 декабря 2027-го.
Перепроверить даты платежей с учетом переносов выходных.
На горизонте еще одно правило: крайний срок уплаты налога в декабре не будет переноситься на январь — при выпадении на выходной платить придется в последний рабочий день уходящего года.
Итог. Ставки и авансовая механика в 2027 году стабильны, перестройка — организационная: единая декларация для сетевых компаний и пара сдвинутых дат в календаре для остальных.
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