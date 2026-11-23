Три способа платить авансы

1. Только по итогам квартала. Доступен тем, у кого доходы от реализации за предыдущие четыре квартала в среднем не превышали 15 млн рублей за квартал. Лимит проверяют после каждого квартала: как только средняя выручка его превысила — со следующего квартала нужно перейти на ежемесячные авансы.

2. Ежемесячно исходя из прибыли прошлого квартала. Основной режим для всех остальных:

в I квартале платят ежемесячные авансы из налога IV квартала прошлого года;

во II — по 1/3 налога, исчисленного за I квартал;

в III и IV — по 1/3 разницы «полугодие минус I квартал» и «девять месяцев минус полугодие».

Квартал доуточняет разницу до фактического налога при сдаче декларации. Если расчетная сумма нулевая или отрицательная — аванс не начисляют.

3. Ежемесячно по фактической прибыли. База и аванс считаются нарастающим итогом с начала года, к уплате идет разница с ранее начисленными авансами. Режим удобен сезонному бизнесу: авансы следуют за реальным денежным потоком. Но перейти на него можно только заранее — уведомление инспекции нужно подать до 31 декабря предшествующего года. Решение на 2028 год — до 31 декабря 2027-го, «перепрыгнуть» в середине года не получится. Сам переход не меняет налог за год — только календарь платежей.