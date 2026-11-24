Льготный заявительный порядок продлили на год, у инспекций появились новые обязанности перед гарантами и поручителями, а с 1 июля в обороте остались только новые электронные форматы счетов-фактур и книг учета.
Что изменилось в статье 176.1 НК
Поправок немного, но каждая рабочая.
Льготный режим возмещения без банковской гарантии и поручительства, который должен был закончиться вместе с 2025 годом, продлен до конца 2026 года. Действует он для налоговых периодов 2022–2026 годов включительно.
В статью добавили пункт 12.1. Смысл такой: если камеральная проверка не выявила завышения суммы возмещения, инспекция в течение семи дней после составления акта обязана уведомить гаранта об освобождении от обязательств по банковской гарантии и поручителя — по договору. Другие нарушения в расчет не берутся, важен только факт отсутствия излишне возвращенного налога.
Нюанс: в части публикаций этот пункт фигурирует как 12, а не 12.1. Перед публикацией текста стоит сверить номер с актуальной редакцией НК.
Скорректировали и пункт 15. При выявленном завышении налоговый орган теперь принимает два решения одновременно: о привлечении к ответственности либо об отказе в ней и о полной или частичной отмене ранее принятого решения о возмещении. Раньше формулировка оставляла зазор между налоговым спором и судьбой уже перечисленных денег.
Пункт 17 уточнил начисление процентов за пользование бюджетными деньгами при отмене возмещения: считать их начинают с третьего календарного дня после решения о возврате и по день решения об отмене, включая этот день. В прежней редакции было непонятно, какой третий день имеется в виду — календарный или рабочий.
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Кто вправе вернуть налог до окончания камералки
Заявительный порядок по-прежнему открыт шести группам налогоплательщиков. Крупным плательщикам, уплатившим за три предыдущих года не менее 2 млрд рублей НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, гарантия не нужна. Компания при этом должна существовать не менее трех лет и не иметь возбужденного дела о банкротстве. Остальным нужны обеспечение или особый статус.
Основание
Условие
Ограничения
Крупный плательщик
2 млрд руб. налогов за 3 года, компании больше 3 лет
Без банкротства и реорганизации
Банковская гарантия
Банк из перечня Минфина, безотзывная, срок от 10 месяцев
Покрывает всю возмещаемую сумму
Поручительство
Поручитель соответствует п. 2.1 ст. 176.1 НК РФ
—
Налоговый мониторинг
Находиться на мониторинге на дату подачи декларации
—
Производители вакцин от COVID-19
Периоды 2021–2023 годов
—
Льготный (антисанкционный) порядок
Периоды 2022–2026 годов
Сумма не выше налогов и взносов за предыдущий год
Гарантию принимают только безотзывную и непередаваемую, со сроком действия не ранее чем через 10 месяцев после подачи декларации. В ней не должно быть требований о представлении налоговым органом документов сверх тех, что перечислены в статье 74.1 НК РФ.
Механика возврата: пять дней, пять дней, десять дней
Декларация с 1 квартала 2026 года подается по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@. В третьем разделе появились строки 003, 005 и 007 — для операций по ставке 22%. Старую форму инспекция вернет, и весь алгоритм придется запускать заново.
Право на заявительный порядок фиксируют в разделе 1: строка 055 — код основания, строка 056 — сумма к возмещению. Заявление в электронной форме уходит в инспекцию не позднее пяти рабочих дней после декларации. ФНС отвечает за пять рабочих дней. При положительном решении Казначейство перечисляет деньги не позднее следующего дня после его получения.
Общий ориентир — 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Камеральная проверка идет параллельно и ускорением не отменяется. Если по ее итогам выяснится завышение, сумму придется вернуть с процентами по двукратной ключевой ставке ЦБ; участникам налогового мониторинга проценты считают в однократном размере.
Перед подачей стоит проверить сальдо ЕНС. При нулевом или отрицательном балансе перечислять на счет будет нечего. При положительном, но меньшем заявленного, вернут только остаток, а разницу можно зачесть или запросить отдельно.
Счет-фактура: ставка по дате отгрузки
Форма счета-фактуры из-за повышения ставки не менялась, как и формы УПД, корректировочных и авансовых счетов-фактур. В графе 7 отгрузочных документов за 2026 год пишется 22%, расчетная ставка для авансов — 22/122, это примерно 18,03%.
Ставку определяет дата отгрузки, а не дата договора или оплаты. Аванс, полученный в 2025 году, облагается по 20/120, и авансовый счет-фактура выходит с этой суммой. При отгрузке в 2026 году продавец начисляет 22%, покупатель восстанавливает вычет с аванса по старой ставке и принимает новый по 22%. Работы, фактически выполненные в 2025 году, но подписанные актом в 2026-м, тоже попадают под 22%.
Корректировочный счет-фактура при изменении цены отгрузки прошлого года сохраняет исходную ставку 20%. Договор с формулировкой «по ставке, установленной законодательством РФ» в допсоглашениях не нуждается. А вот варианты «в том числе НДС 20%» лучше переоформить — иначе возникает спор о цене.
Бумажные формы: обновление с 1 апреля
У тех, кто работает на бумаге, свои перемены. С 1 апреля 2026 года действуют обновленные формы счета-фактуры, книг покупок и продаж, журнала учета — их утвердило постановление Правительства от 23.01.2026 № 26. Применять их нужно к документам, составленным начиная с этой даты.
Электронные форматы: после 1 июля старые XML отклонят
С 1 июля 2026 года ФНС принимает налоговые документы по НДС только в новых электронных форматах, утвержденных приказом от 17.03.2026 № ЕД-1-26/186@. Это журнал учета счетов-фактур, книги покупок и продаж с дополнительными листами. Временные форматы из мартовского письма № ЕА-36-26/2219@ больше не действуют, а отправка по старым шаблонам грозит отклонением отчетности.
Внутри документов изменилось следующее
Книга покупок дополнена графой 7а, книга продаж — графой 11а; в книгах появились поля для ставки 22%.
Строка 5б счета-фактуры закрепила передачу данных по цепочке «аванс — отгрузка»: продавая товар в счет предоплаты, нужно передавать реквизиты авансового счета-фактуры.
Для индивидуальных предпринимателей в электронном счете-фактуре обязательны ОГРНИП и дата его присвоения.
Бумажные счета-фактуры при этом никто не отменял — они по-прежнему дают право на вычет.
УСН: лимит заморожен на 20 миллионах
Порог освобождения от НДС для упрощенцев в 2026 году — 20 млн рублей дохода за предыдущий год. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ зафиксировал его на этом уровне до 2029 года включительно. Дальше график такой: за 2029 год освобождение действует до 15 млн, за 2030-й — до 10 млн. Обязанность платить НДС по новым порогам возникнет с 2030 и 2031 года соответственно.
Для компаний с возмещением по итогам года последовательность простая: новая форма декларации, строки 055 и 056 раздела 1, заявление в пятидневный срок, проверка сальдо ЕНС и, при необходимости, свежая банковская гарантия с запасом по сроку. Деньги при удачном раскладе приходят на счет раньше, чем заканчивается проверка.
Рисковый остаток — проценты по двукратной ключевой ставке, если завышение все же найдут.
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Источники в Правовой системе "Клерка":
Налоговый кодекс РФ, ст. 164, ст. 169, ст. 171, ст. 172, ст. 174.3, ст. 176, ст. 176.1 (в т.ч. п. 2.1, 12.1, 15, 17)