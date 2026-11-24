Что изменилось в статье 176.1 НК

Поправок немного, но каждая рабочая.

Льготный режим возмещения без банковской гарантии и поручительства, который должен был закончиться вместе с 2025 годом, продлен до конца 2026 года. Действует он для налоговых периодов 2022–2026 годов включительно.

В статью добавили пункт 12.1. Смысл такой: если камеральная проверка не выявила завышения суммы возмещения, инспекция в течение семи дней после составления акта обязана уведомить гаранта об освобождении от обязательств по банковской гарантии и поручителя — по договору. Другие нарушения в расчет не берутся, важен только факт отсутствия излишне возвращенного налога.

Нюанс: в части публикаций этот пункт фигурирует как 12, а не 12.1. Перед публикацией текста стоит сверить номер с актуальной редакцией НК.

Скорректировали и пункт 15. При выявленном завышении налоговый орган теперь принимает два решения одновременно: о привлечении к ответственности либо об отказе в ней и о полной или частичной отмене ранее принятого решения о возмещении. Раньше формулировка оставляла зазор между налоговым спором и судьбой уже перечисленных денег.

Пункт 17 уточнил начисление процентов за пользование бюджетными деньгами при отмене возмещения: считать их начинают с третьего календарного дня после решения о возврате и по день решения об отмене, включая этот день. В прежней редакции было непонятно, какой третий день имеется в виду — календарный или рабочий.