Теперь о том, что добавил 2026 год

Закон от 25.05.2026 № 143-ФЗ поправил Бюджетный кодекс и закрыл схему с передачей субсидий. Получатель безвозмездно и безвозвратно передает бюджетные деньги третьим лицам на приобретение товаров, работ, услуг, ОС, НМА и имущественных прав — а те заявляют «входной» НДС к вычету. С 5 июня 2026 года в таких договорах обязательно указывается, что источник финансового обеспечения — субсидия, а также наличие или отсутствие в ее объеме средств на уплату НДС. Договоры, заключенные до этой даты, подлежали приведению в соответствие в течение 30 дней.

С 1 октября 2026 года работает вторая ступень — закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ. Он дополнил пункт 2.1 статьи 170 НК: средства, полученные от организаций, источником которых являются субсидии или бюджетные инвестиции с включенным в объем НДС, приравнены к самим субсидиям. Проще говоря, вычет недоступен уже и вторичному получателю — тому, кому деньги передал первый получатель субсидии. Действие распространяется на новые договоры и на действующие в части новых обращений за вычетами.

Постановление № 1509 от 14.11.2026 докрутило ту же логику с третьей стороны. При расчете субсидии на возмещение затрат на приобретение товаров, работ, услуг в состав компенсируемых расходов не включается сумма НДС, подлежащая вычету: налог нельзя возместить дважды — и через вычет, и через бюджет. Исключение — получатели, которые не являются плательщиками НДС либо освобождены по статьям 145–145.2 НК, в том числе упрощенцы в пределах лимитов выручки: им налог можно закладывать в возмещаемые затраты. Постановление вступило в силу 14 ноября 2026 года.