Отчетный: правила № 1780 задают три обязательных отчета, и с 1 января 2026 года заработала норма, которая до этого была «заморожена».
Контрольный: казначейское сопровождение дополнилось мониторингом, а за отсутствие раздельного учета штрафуют по КоАП — до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Налог на прибыль: когда субсидия становится доходом
Субсидия попадает во внереализационные доходы, если не поименована в статье 251 НК или не получена по возмездному договору. Вопрос не в том, облагать ли, а в том, когда признавать. Здесь все решает цель, на которую деньги выделены.
Назначение субсидии
Когда признать доход
Возмещение недополученных доходов
Единовременно на дату зачисления
Компенсация ранее произведенных расходов (кроме имущества)
Единовременно на дату зачисления
Финансирование текущих расходов
По мере признания расходов, оплаченных за счет средств
Приобретение, создание, реконструкция, модернизация амортизируемого имущества
По мере признания расходов; при реализации или ликвидации имущества остаток — в доходы
Компенсация ранее произведенных расходов на амортизируемое имущество
Единовременно в сумме начисленной амортизации; разница — по мере признания расходов
Порядок признания закреплен в пункте 4.1 статьи 271 НК
При нарушении условий получения субсидии вся сумма, включая уже списанную, отражается в доходах налогового периода, в котором допущено нарушение.
Отдельный вход живет в подпункте 14 пункта 1 статьи 251 НК — средства целевого финансирования, включая гранты. Налоговую базу они не увеличивают, но при двух условиях: раздельный учет и целевое расходование. Нет раздельного учета или потрачено не по назначению — сумма становится налогооблагаемым доходом.
Расходы за счет субсидии учитываются в обычном порядке. Но с федеральным инвестиционным вычетом есть ограничение: Минфин в письме от 14.08.2026 № 03-03-06/1/71234 подтвердил, что вычет не применяется к ОС и НМА, первоначальная стоимость которых сформирована за счет субсидии. Неважно, получили деньги на финансирование покупки до акта или на компенсацию уже понесенных расходов — в обоих случаях источник стоимости актива бюджет, и вычета не будет.
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НДС: два типа субсидий и новые ограничения
НДС-логика раскладывается на два сценария.
Субсидии на возмещение затрат на приобретение товаров, работ, услуг — это деньги, полученные за чужие, а не за свои реализации. НДС они не облагают. Но и вычет по «входному» налогу за счет таких денег заявлять нельзя: пункт 2.1 статьи 170 НК запрещает его при покупке за счет субсидий и бюджетных инвестиций полностью, а при частичном финансировании — в соответствующей доле. Ранее принятый к вычету налог восстанавливается. Обязанность ведения раздельного учета возникает, если документ о предоставлении субсидии предусматривает финансирование затрат с включением в них НДС.
Субсидии на недополученные доходы — другое дело: они связаны с реализацией, поэтому включаются в налоговую базу как суммы, связанные с оплатой (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК). За счет таких субсидий входной налог к вычету принять можно. Исключение — субсидии в связи с применением государственных регулируемых цен и льгот отдельным потребителям: их в базу не включают (п. 2 ст. 154 НК), и не возникает НДС там, где сама реализация не облагается.
Теперь о том, что добавил 2026 год
Закон от 25.05.2026 № 143-ФЗ поправил Бюджетный кодекс и закрыл схему с передачей субсидий. Получатель безвозмездно и безвозвратно передает бюджетные деньги третьим лицам на приобретение товаров, работ, услуг, ОС, НМА и имущественных прав — а те заявляют «входной» НДС к вычету. С 5 июня 2026 года в таких договорах обязательно указывается, что источник финансового обеспечения — субсидия, а также наличие или отсутствие в ее объеме средств на уплату НДС. Договоры, заключенные до этой даты, подлежали приведению в соответствие в течение 30 дней.
С 1 октября 2026 года работает вторая ступень — закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ. Он дополнил пункт 2.1 статьи 170 НК: средства, полученные от организаций, источником которых являются субсидии или бюджетные инвестиции с включенным в объем НДС, приравнены к самим субсидиям. Проще говоря, вычет недоступен уже и вторичному получателю — тому, кому деньги передал первый получатель субсидии. Действие распространяется на новые договоры и на действующие в части новых обращений за вычетами.
Постановление № 1509 от 14.11.2026 докрутило ту же логику с третьей стороны. При расчете субсидии на возмещение затрат на приобретение товаров, работ, услуг в состав компенсируемых расходов не включается сумма НДС, подлежащая вычету: налог нельзя возместить дважды — и через вычет, и через бюджет. Исключение — получатели, которые не являются плательщиками НДС либо освобождены по статьям 145–145.2 НК, в том числе упрощенцы в пределах лимитов выручки: им налог можно закладывать в возмещаемые затраты. Постановление вступило в силу 14 ноября 2026 года.
Практический вывод из трех актов один: до получения субсидии стоит зафиксировать в документах, включен ли НДС в ее объем. От этого зависят и размер компенсации, и судьба вычета — причем и у первого, и у вторичного получателя.
УСН: целевые средства — не в доходах, но учет нужен раздельный
Для упрощенцев действует свой вход: средства целевого финансирования в налогооблагаемые доходы не включаются — подпункт 1 пункта 1.1 статьи 346.15 со ссылкой на статью 251 НК. Правило работает и на объекте «доходы», и на «доходы минус расходы». Условие то же: раздельный учет и целевое расходование. Нет учета — вся сумма попадает в доходы на дату получения.
Нюанс с расходами: текущие расходы, оплаченные субсидией, признаются в доходах пропорционально расходам, но не более двух налоговых периодов с даты получения; непокрытый остаток второго года включается в доходы полностью. Если же субсидия компенсирует уже учтенные расходы прошлого года, доход признается единовременно, а повторно включить те же затраты в базу нельзя.
Отчетность: три отчета по единым правилам
Правила предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы утверждены постановлением Правительства от 25.10.2023 № 1780. Получатель отчитывается тремя документами.
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии — плановые и фактические значения, отклонения и их причины.
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия — направления, кассовые расходы, остаток.
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата — контрольные точки.
Базовая частота — не реже одного раза в квартал, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Конкретные сроки задает соглашение. Если срок достижения результата превышает 12 месяцев, отчет о результатах сдают не реже раза в год — не позднее 10-го рабочего дня первого месяца года, следующего за отчетным. Отдельный отчет направляется в течение 10 рабочих дней после достижения значения результата.
Для федеральных субсидий все три отчета формируются, подписываются и отправляются только в системе «Электронный бюджет». Главный распорядитель проверяет и принимает их в срок до 20 рабочих дней.
С 1 января 2026 года в силе абзац пятый пункта 22 Правил № 1780 — отдельная норма об отчетах, которая до этого была «заморожена» и стартовала по сроку, заложенному еще в 2023 году. Есть и ускоренный порядок: по субсидиям на возмещение недополученных доходов и затрат с единовременным предоставлением отчет подается в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения, при условии, что результат уже достигнут.
Помнить про возврат: неиспользованный остаток, суммы по нецелевым расходам и при недостижении показателей возвращаются бюджету.
Казначейское сопровождение: пороги, мониторинг, штрафы
Если субсидия попала под казначейское сопровождение, распорядиться деньгами свободно уже не получится: средства идут по лицевому счету в Федеральном казначействе, платежи санкционируются по направлениям расходования. Перечень сопровождаемых средств на 2026 год задан статьей 5 закона о федеральном бюджете от 28.11.2025 № 426-ФЗ.
Основные пороги по закону № 426-ФЗ
субсидии юридическим лицам (кроме федеральных бюджетных и автономных учреждений) и бюджетные инвестиции — без порога;
авансы по контрактам бюджетных и автономных учреждений — от 10 млн рублей;
полное казначейское сопровождение контрактов по 44-ФЗ — от 100 млн рублей независимо от размера аванса.
Региональные субсидии под федеральный контур попадают, только если источник — целевые межбюджетные трансферты или бюджетные кредиты из федерального бюджета.
С 1 сентября 2026 года заработал казначейский мониторинг в новой редакции статьи 242.13-1 БК: он охватывает не только прямых участников системы казначейских платежей, но и их контрагентов. По результатам применяют меры реагирования — от отказа в открытии лицевого счета до запрета операций; при запрете свыше трех месяцев соглашение расторгается, остаток взыскивается в бюджет.
Теперь штрафы — точные, по тексту КоАП в редакции от 04.08.2026.
Статья 15.37.1 — несоблюдение требования о ведении раздельного учета при исполнении контракта, договора или соглашения со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению. Штрафы: должностным лицам от 10 до 50 тысяч рублей; индивидуальным предпринимателям от 5 до 10% цены контракта, но не более 250 тысяч; юридическим лицам от 5 до 10% цены контракта, но не более 500 тысяч рублей.
Статья 15.49 — нарушение срока утверждения сведений об операциях со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению. Штрафы: должностным лицам от 10 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам от 1 до 5% цены контракта, но не более 200 тысяч рублей.
Обе статьи введены законом от 28.12.2025 № 506-ФЗ и действуют с 2026 года; дела рассматривает Федеральное казначейство.
Учетная политика — первое место, где раздельный учет должен появиться: методика по каждому соглашению, регистры с привязкой к идентификатору договора, отдельная выгрузка отчетов в «Электронный бюджет». Сами договоры по сопровождаемым средствам стоит перепроверить: условие о раздельном учете и идентификаторе соглашения обязаны включать все участники цепочки, включая соисполнителей.
Страховые взносы: пункт, о котором забывают
Субсидия приходит на расчетный счет организации, а не на счет работника, но выплаты за ее счет страховыми взносами облагаются в общем порядке — льготы по источнику финансирования для взносов нет. Если субсидия направлена на зарплату, взносы начисляются по обычным тарифам.
Что проверить до подписания соглашения
уточнить по статье 5 закона № 426-ФЗ, попадает ли соглашение или связанные контракты под казначейское сопровождение, и заложить раздельный учет и лицевой счет до первого платежа;
согласовать в документе, включен ли НДС в объем субсидии: от этого зависит и вычет, и размер компенсации после постановления № 1509;
помнить про вторичных получателей: с 1 октября 2026 года закон № 218-ФЗ распространяет запрет вычетов и на них;
сверить сроки трех отчетов с соглашением и помнить про возврат при недостижении показателей;
для капвложений — не закладывать федеральный инвестиционный вычет по ОС, сформированным за счет субсидии: Минфин его не допускает независимо от способа получения денег.
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Источники в Правовой системе "Клерка"
Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 154 (п. 2), ст. 162 (пп. 2 п. 1), ст. 170 (п. 2.1), ст. 251 (пп. 14 п. 1), ст. 271 (п. 4.1), ст. 145, ст. 145.2, ст. 346.15 (п. 1.1 пп. 1)
Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ (о федеральном бюджете, ст. 5)
Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780 (в т.ч. п. 22)
Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 15.37.1, ст. 15.49