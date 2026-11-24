Что разъяснила ФНС

У каждого ООО должно быть полное фирменное наименование на русском языке — это требование статьи 4 закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 1473 ГК.

Сокращенное русскоязычное название — право, а не обязанность: оно обычно строится из полного варианта и аббревиатуры ООО, например «ООО „Восток"».

Одновременно закон разрешает дополнительно иметь полное и (или) сокращенное наименование на языках народов России и на иностранных языках — китайский сюда входит без оговорок. Ведомство закрепило и два ключевых следствия:

полное и сокращенное наименования компании содержатся в утвержденном уставе общества;

если у юридического лица есть иностранное наименование, в заявлении о госрегистрации указывается код языка по Общероссийскому классификатору информации о населении (ОКИН ОК 018-2014, фасет 04). Код китайского языка — 114.

Отсюда практический вывод, который и стал центром разъяснения: в ЕГРЮЛ попадает факт наличия китайского названия в виде кода, а само название в выписке из реестра не указывается.

Единственное исключение по всей схеме — английский. В формах Р11001 и Р13014 отдельное поле предусмотрено именно для него: код 016 по ОКИН и далее само наименование латиницей. Для всех остальных иностранных языков, включая китайский, в заявлении стоит только код.