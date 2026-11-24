В реестр попадает только код языка — для китайского это 114. Русское наименование при этом обязательно, и именно оно становится фирменным.
Что разъяснила ФНС
У каждого ООО должно быть полное фирменное наименование на русском языке — это требование статьи 4 закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 1473 ГК.
Сокращенное русскоязычное название — право, а не обязанность: оно обычно строится из полного варианта и аббревиатуры ООО, например «ООО „Восток"».
Одновременно закон разрешает дополнительно иметь полное и (или) сокращенное наименование на языках народов России и на иностранных языках — китайский сюда входит без оговорок. Ведомство закрепило и два ключевых следствия:
полное и сокращенное наименования компании содержатся в утвержденном уставе общества;
если у юридического лица есть иностранное наименование, в заявлении о госрегистрации указывается код языка по Общероссийскому классификатору информации о населении (ОКИН ОК 018-2014, фасет 04). Код китайского языка — 114.
Отсюда практический вывод, который и стал центром разъяснения: в ЕГРЮЛ попадает факт наличия китайского названия в виде кода, а само название в выписке из реестра не указывается.
Единственное исключение по всей схеме — английский. В формах Р11001 и Р13014 отдельное поле предусмотрено именно для него: код 016 по ОКИН и далее само наименование латиницей. Для всех остальных иностранных языков, включая китайский, в заявлении стоит только код.
Можно ли указать только китайское название
Нет. Заменить обязательное русскоязычное наименование китайским не получится, как бы ни хотелось видеть в реестре только иероглифы. Логика такая:
фирменное наименование юридического лица по статье 1473 ГК существует на русском языке — без него невозможно ни зарегистрировать компанию, ни включить сведения в ЕГРЮЛ;
китайское наименование — это дополнительный вариант, который компания вправе закрепить наряду с русским;
в заявлении Р11001 иероглифы не предусмотрены: наименование на русском заполняется буквами современного русского алфавита, а для иностранных языков механизмом служит код по ОКИН. Минфин еще в письме от 08.05.2020 № 03-12-13/37599 прямо запретил вносить в заявление названия с буквами, которых нет в русском алфавите, — иероглифы тем более не пройдут.
Есть тонкость, которая делает китайское название все-таки доступным в реестре — но не через выписку. Если иноязычное наименование указано в уставе, устав включается в ЕГРЮЛ как учредительный документ, и вместе с ним в реестре оказываются и иероглифы. Эту позицию еще в 2014 году подтвердил Суд по интеллектуальным правам в деле № СИП-671/2014. То есть в выписке будет код, а в копии устава из реестра — само название.
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Как закрепить название в уставе
Устав — единственное место, где китайское название становится частью учредительного документа, и именно через него оно попадает в ЕГРЮЛ в полном виде. В уставе стоит зафиксировать:
полное фирменное наименование на русском языке — обязательно;
сокращенное русскоязычное наименование — если компания его использует;
полное и (или) сокращенное наименование на китайском языке — как дополнительные варианты, при желании.
Если китайское название появилось у компании позже — например, партнеры из КНР просят его для контрактов, — порядок такой: изменения в устав → заявление Р13014 → сведения в ЕГРЮЛ. Форма Р13014 утверждена тем же приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ и содержит те же поля с кодами языков по ОКИН фасета 04.
При смене названия в пункте 2 титульного листа указывают значение «1» — изменения вносятся и в ЕГРЮЛ, и в устав — и отмечают, подается ли новая редакция устава или лист изменений.
Госпошлина за внесение изменений в устав на бумаге — 800 рублей, при электронной подаче с КЭП — без пошлины. Регистрация занимает пять рабочих дней.
После регистрации переименованную компанию ждут «побочные» задачи: переделать договоры и доверенности, уведомить банк и контрагентов, проверить, не «слетели» ли лицензии и банковские реквизиты в платежках.
Как заполнить заявление Р11001: пошагово
Форма Р11001 действует в редакции приказа ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Порядок для компании с китайским названием:
Титульный лист — наименование ООО только на русском языке, полное и, при наличии, сокращенное. Буквы строго русского алфавита, никаких иероглифов и латиницы.
Лист А, страница 2 — блок о дополнительных наименованиях. Здесь отмечается язык: «языки народов РФ» или «иностранный язык», и проставляется код по ОКИН фасета 04. Для китайского — 114. Текст названия на китайском не вносится: в форме есть отдельное поле для полного наименования только в случае английского языка (код 016).
При необходимости — отметки в пункте 2 листа А ставятся и при создании компании, и при внесении изменений; если китайское название добавляется позже, тот же блок заполняется в листе А формы Р13014.
Устав — прикладывается в новой редакции, с полным и сокращенным русскими наименованиями и, если решено, китайским вариантом.
Заявление подписывает заявитель — от руководителя, с нотариальным удостоверением подписи при бумажной подаче или через электронную отправку с УКЭП.
Требования к оформлению стандартные: рукописные заглавные буквы, черный цвет, отсутствие исправлений — для бумажной подачи; при электронной отправке формат проверяется автоматически.
Какие коды языка использовать
Код берется из ОКИН ОК 018-2014, фасет 04 «Языки народов Российской Федерации и иностранные языки». Классификатор действует в редакции с изменениями, последние — от 10.04.2026. Для китайского языка ФНС в разъяснении назвала код 114. Полезно держать под рукой и соседние значения: 016 — английский, 258 — французский, 252 — немецкий; каждый код перед подачей стоит сверить с классификатором — справочники иногда редактируют.
Почему код важен до мелочей: в заявлении он — единственный носитель информации об иностранном названии. Опечатка в коде или выбор чужого фасета читаются инспектором как отсутствие данных, а поскольку наименование на китайском текстом не вносится, перепроверить его по заявлению невозможно — ошибку увидит уже отказ или запрос пояснений. При бумажной подаче расхождения легко исправить до визита в инспекцию; при электронной отправке — придется ждать решения регистрирующего органа.
Частые ошибки при регистрации с китайским партнером
Пытаются внести иероглифы в заявление. В Р11001 наименование на русском заполняется только буквами русского алфавита — Минфин еще в письме от 08.05.2020 № 03-12-13/37599 запретил иные символы. Для иностранного языка механизм другой: не текст, а код по ОКИН, для китайского — 114. Прописать название иероглифами в форме просто некуда, и итог один — отказ в регистрации.
Указывают код языка, но не закрепляют название в уставе. В реестр попадает только код, а само китайское наименование нигде в ЕГРЮЛ не отражается. Если нужен «юридический след» иероглифов, их место — устав.
Расхождение названий в уставе и заявлении. Другая пунктуация, кавычки или форма названия — и регистрирующий орган возвращает документы на доработку.
Забывают про сокращенное русское название, если оно используется. Если компания подписывает договоры как «ООО „Восток"», сокращение должно быть и в уставе, и в заявлении — иначе часть фирменного образа юридически не существует.
Подают Р11001 вместо Р13014 при добавлении названия позже. Для уже зарегистрированной компании путь один: Р13014 с кодом 114 и новой редакцией устава или листом изменений.
Считают, что код 114 «пропишет» название в выписке. В выписке из ЕГРЮЛ будет только код; само наименование отразится лишь в копии устава, если оно там есть.
Таблица: что и где указывать
Элемент наименования
Где указывается
Обязательность
Особенность для иностранного языка
Полное наименование на русском
Устав, заявление Р11001 (титульный лист), ЕГРЮЛ
Обязательно
Только буквы русского алфавита
Сокращенное наименование на русском
Устав, заявление Р11001, ЕГРЮЛ
Право, не обязанность
Обычно «ООО + название»
Наименование на языках народов РФ
Устав, заявление (код ОКИН фасета 04), ЕГРЮЛ — в виде кода
Право
В выписке — только код
Наименование на иностранном языке, кроме английского
Устав, заявление (код ОКИН фасета 04; для китайского — 114), ЕГРЮЛ — в виде кода
Право
Само название в выписке не отражается
Наименование на английском языке
Устав, заявление (код 016 и текст латиницей), ЕГРЮЛ
Право
Единственное исключение: название вносится в заявлении текстом
Изменение существующего наименования
Заявление Р13014 + новая редакция устава (или лист изменений)
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Итог простой: русское название — основа, китайское — дополнительный вариант с кодом 114 в реестре. Если нужно, чтобы иероглифы остались в юридическом следе компании, их место — устав, а не выписка.
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Источники в Правовой системе «Клерка»:
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 4,
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 333.33 (госпошлина),
Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 (фасет 04),
Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (формы Р11001 и Р13014),
Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-671/2014,
Разъяснение ФНС России от 18.11.2026 о регистрации наименований ООО с иностранными названиями (реквизиты документа уточнить по публикации).