Как считают: формула и все множители

Годовой налог выглядит так:

ТН = НБ × С × Кв × Кп − Л

где НБ — налоговая база, С — ставка, Кв — коэффициент владения, Кп — повышающий коэффициент, Л — льгота. Аванс за квартал — четверть годовой суммы (п. 2.1 ст. 362 НК).

База зависит от вида транспорта (ст. 359 НК): у техники с двигателем это мощность в лошадиных силах, у реактивных воздушных судов — тяга двигателя, у несамоходных судов — валовая вместимость в регистровых тоннах.

Базовые ставки заданы п. 1 ст. 361 НК. Для легковушек до 100 л.с. это 2,5 рубля за лошадиную силу. Регионы вправе корректировать ставки, но рамка ограничена — отклонение не больше чем в десять раз (п. 2 ст. 361 НК).

Коэффициент владения — доля полных месяцев владения в году (п. 3 ст. 362 НК). Правило отсечки — 15-е число:

Событие Месяц в расчете ТС поставлено на учет до 15-го числа включительно засчитывается целиком ТС поставлено на учет после 15-го числа выпадает Снятие с учета после 15-го числа засчитывается целиком Снятие с учета до 15-го числа включительно выпадает

Повышающий коэффициент (п. 2 ст. 362 НК) касается только легковых автомобилей:

со средней ценой от 10 до 15 млн рублей и возрастом до 10 лет;

со средней ценой от 15 млн рублей и возрастом до 20 лет.

Для них коэффициент — 3. Какие модели попадают под «налог на роскошь», ежегодно определяет Минпромторг: список выходит до 1 марта. В перечне на 2026 год — 573 модели (305 в диапазоне 10–15 млн и 268 дороже 15 млн). Для 2027 года придется ждать свежий список — он появится не позднее 1 марта 2027-го.