Сроки уплаты при этом смещаются на месяц позже. У автопарка, у которого числятся машины из перечня Минпромторга, риск переплатить за счет повышающего коэффициента. Аграриям и участникам боевых действий положены федеральные льготы — часть из них применяют автоматически.
Кто попадает под налог
Платить должны владельцы зарегистрированных ТС — компании, ИП и обычные граждане. Объекты: автомобили, мотоциклы, автобусы (ст. 357 НК).
Не все транспортные средства попадают в налоговую базу (п. 2 ст. 358 НК):
легковушки, дооснащенные под управление или перевозку инвалидов;
машины до 100 л.с., выданные или купленные через соцзащиту;
суда, работающие на промысле;
пассажирские, грузовые суда и авиатранспорт у тех, для кого перевозки — основной бизнес.
Полностью выводятся из числа плательщиков и некоторые категории организаций — их список содержится в абз. 4–6 ст. 357 НК. Скажем, компании на Курилах, пока пользуются прибыльной льготой по ст. 246.3 НК, налог не платят.
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С 2027 года расчет переходит к инспекции
В 2026-м схема прежняя: фирма сама считает налог и авансы и отчитывается уведомлениями (п. 9 ст. 58, абз. 2 п. 1 ст. 362 НК).
С 1 января 2027-го расклад сил меняется (п. 19 ст. 25, п. 111 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ):
годовой налог и квартальные авансы считает ИФНС, опираясь на данные о регистрации ТС из ГИБДД;
уведомления об исчисленных суммах уходят из документооборота;
не позднее чем за 10 рабочих дней до даты платежа инспекция присылает сообщение с суммой (п. 112 ст. 2 закона № 425-ФЗ) — бланк утвержден приказом ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@;
платить нужно именно по этому сообщению, а не по своему расчету.
Нюанс по переходному периоду: режим «инспекция считает сама» стартует с аванса за I квартал 2027 года. Налог за 2026 год организация еще рассчитывает самостоятельно — крайний срок 1 марта 2027 года, потому что 28 февраля выпало на воскресенье.
Как считают: формула и все множители
Годовой налог выглядит так:
ТН = НБ × С × Кв × Кп − Л
где НБ — налоговая база, С — ставка, Кв — коэффициент владения, Кп — повышающий коэффициент, Л — льгота. Аванс за квартал — четверть годовой суммы (п. 2.1 ст. 362 НК).
База зависит от вида транспорта (ст. 359 НК): у техники с двигателем это мощность в лошадиных силах, у реактивных воздушных судов — тяга двигателя, у несамоходных судов — валовая вместимость в регистровых тоннах.
Базовые ставки заданы п. 1 ст. 361 НК. Для легковушек до 100 л.с. это 2,5 рубля за лошадиную силу. Регионы вправе корректировать ставки, но рамка ограничена — отклонение не больше чем в десять раз (п. 2 ст. 361 НК).
Коэффициент владения — доля полных месяцев владения в году (п. 3 ст. 362 НК). Правило отсечки — 15-е число:
Событие
Месяц в расчете
ТС поставлено на учет до 15-го числа включительно
засчитывается целиком
ТС поставлено на учет после 15-го числа
выпадает
Снятие с учета после 15-го числа
засчитывается целиком
Снятие с учета до 15-го числа включительно
выпадает
Повышающий коэффициент (п. 2 ст. 362 НК) касается только легковых автомобилей:
со средней ценой от 10 до 15 млн рублей и возрастом до 10 лет;
со средней ценой от 15 млн рублей и возрастом до 20 лет.
Для них коэффициент — 3. Какие модели попадают под «налог на роскошь», ежегодно определяет Минпромторг: список выходит до 1 марта. В перечне на 2026 год — 573 модели (305 в диапазоне 10–15 млн и 268 дороже 15 млн). Для 2027 года придется ждать свежий список — он появится не позднее 1 марта 2027-го.
Считаем на примере
Условия: легковой автомобиль 245 л.с. из перечня Минпромторга, регион — Алтайский край, регистрация 10 марта 2026 года.
Ставка в крае для машин свыше 200 до 250 л.с. — 60 рублей за л.с. (ст. 1 закона Алтайского края от 10.10.2002 № 66-ЗС).
Март учитывается полностью — машина встала на учет до 15-го числа, значит, владение длилось 10 месяцев из 12. Автомобиль дорогой, поэтому множитель 3.
Налог за 2026 год: 245 × 60 × 10/12 × 3 = 36 750 рублей. Посчитает его сама компания и перечислит до 1 марта 2027 года.
Льготы для аграриев
С 2026 года тракторы, самоходные комбайны, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений и спецтехника у сельхозтоваропроизводителей формально вошли в налогооблагаемую базу — но сразу закрыты федеральной льготой с полным освобождением (подп. 3 п. 2.1 ст. 361.1 НК).
Что нужно для освобождения
статус сельхозтоваропроизводителя: минимум 70% годовой выручки — от продажи сельхозпродукции;
техника задействована в производстве сельхозпродукции. Сколько дней в году она реально работала, не важно — сезонная наработка льготу не отменяет.
Освобождение работает без заявлений: если у инспекции есть подтверждающие данные, она применяет льготу сама. Когда сведений не хватает, заявление с документами можно подать добровольно.
С 2027 года станет еще проще: Минсельхоз начнет напрямую передавать ФНС данные о технике, и по части машин заявления не потребуются в принципе.
Льготы для граждан и их семей
С 1 января 2026 года налог не платят (пп. 1, 2, 4 п. 2.1 ст. 361.1 НК):
ветераны боевых действий;
участники СВО: военнослужащие, добровольцы по контрактам с формированиями, лица, выполняющие задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также военные и сотрудники, помогающие ФСБ на прилегающих к зоне СВО участках;
члены семей перечисленных выше лиц и мобилизованных в войска нацгвардии;
Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы.
Два принципиальных условия
Первое: освобождение покрывает одну машину по выбору владельца, даже если оснований несколько.
Второе: льгота не работает по «дорогим» легковушкам с повышающим коэффициентом, а также по водному транспорту (кроме моторных лодок) и воздушным судам.
Задним числом: льгота для ветеранов, участников СВО и их семей введена с 2026 года, но охватывает и период 2022–2025 годов. Перерасчет делается по заявлению в инспекцию, предельный срок обращения не установлен. Для Героев и кавалеров ордена Славы льгота считается с 1 января 2026 года.
На региональном уровне власти могут добавлять свои послабления — например, для пенсионеров и инвалидов (абз. 3 ст. 356 НК).
Календарь платежей организаций на 2027 год
Все даты отодвинулись на месяц относительно старых (п. 112 ст. 2 закона № 425-ФЗ). Если дата попадает на выходной, платеж сдвигается на следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
Платеж
Обычный срок
С учетом переноса
Аванс за I квартал 2027
28.05.2027
до 28.05.2027
Аванс за II квартал 2027
28.08.2027
до 30.08.2027
Аванс за III квартал 2027
28.11.2027
до 29.11.2027
Налог за 2027 год
28.03.2028
до 28.03.2028
Если после получения сообщения сумма пересчитается — скажем, изменились данные о самой машине, — доплатить нужно не позднее 28-го числа месяца, который идет за месяцем формирования сообщения.
Сроки для ИП
Бизнесу без наемных автоматизации не коснулись: авансов нет, годовой налог вносится до 1 декабря следующего года. За 2026 год ИП рассчитается не позднее 1 декабря 2027-го.
Ответственность
За опоздание с платежом капают пени по ст. 75 НК. Возможен и штраф по ст. 122 НК — 20% недоимки, а если доказан умысел, ставка удваивается до 40%.
Если инспекция посчитала неверно
Сомневаетесь в сумме из сообщения — отправьте в свою ИФНС пояснения и документы, на которых построен ваш расчет. С 2027 года для этого действует новый бланк, он утвержден приказом ФНС от 12.01.2026 № ЕД-1-21/2@. На ответ у налоговиков месяц; если заявитель прав, придет сообщение с пересчитанной суммой (пп. «д», «е» п. 112 ст. 2 закона № 425-ФЗ).
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Источники в Правовой системе «Клерка»
Налоговый кодекс РФ (часть вторая): абз. 3 ст. 356, ст. 357, абз. 4–6 ст. 357, п. 2 ст. 358, ст. 359, п. 1 и п. 2 ст. 361, пп. 1, 2, 4 и подп. 3 п. 2.1 ст. 361.1, п. 2.2 ст. 361.1, п. 9 ст. 58, п. 2, п. 2.1 и п. 3 ст. 362, п. 7 ст. 6.1, ст. 75, ст. 122, ст. 246.3;
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ: ст. 26, п. 19 ст. 25, п. 110 ст. 2, п. 111 ст. 2, пп. «д», «е» п. 112 ст. 2;
приказ ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@ — форма сообщения об исчисленных суммах;
приказ ФНС от 12.01.2026 № ЕД-1-21/2@ — форма пояснений;
перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей на 2026 год, информация Минпромторга России;