Наша подписчица спрашивает:

«Подскажите, пожалуйста, безопасно ли выплачивать дивиденды через аккредитив или зарплатный проект (оба варианта предложили менеджеры банка), чтобы снизить комиссию? Т.к. при переводе обычной платежкой комиссия получается очень большой. Какие могут быть риски со стороны налоговой?»

Комментаторы отмечают, что уже использовали такой способ выплаты дивидендов и проблем с этим не было. Иногда налоговая присылает требования, однако на него легко ответить с помощью решения о выплате.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, можно ли выплачивать дивиденды через аккредитив и зарплатный проект?