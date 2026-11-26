У организации есть обособленные подразделения внутри одного региона. Нужно ли их регистрировать?

Наша подписчица спрашивает:

«ООО имеет 4 аптечных пункта в одном регионе, с одним и тем же ОКТМО. Работают давно, обособленные подразделения не зарегистрированы. Стоит ли все-таки зарегистрировать обособленные подразделения?».

Комментаторы советуют зарегистрировать обособленные подразделения, так как штраф за несообщение об обособленных подразделениях стал выше.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли регистрировать обособленные подразделения?