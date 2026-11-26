КУБ дня. Про регистрацию обособленных подразделений
У организации есть обособленные подразделения внутри одного региона. Нужно ли их регистрировать?
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Наша подписчица спрашивает:
«ООО имеет 4 аптечных пункта в одном регионе, с одним и тем же ОКТМО. Работают давно, обособленные подразделения не зарегистрированы. Стоит ли все-таки зарегистрировать обособленные подразделения?».
Комментаторы советуют зарегистрировать обособленные подразделения, так как штраф за несообщение об обособленных подразделениях стал выше.
А как вы считаете, стоит ли регистрировать обособленные подразделения?