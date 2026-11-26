Для бухгалтера такая ошибка редко остается просто ошибкой в тексте. Если из-за неверного совета занижен налог, возникают недоимка и пени, а штраф по статье 122 НК РФ в общем случае составляет 20 процентов от неуплаченной суммы, при умышленной неуплате — 40 процентов. Ошибка в отчетности или ответе налоговой тоже может привести к отдельным санкциям.

Поэтому профессиональные бухгалтерские вопросы лучше задавать не обычному чат-боту, а ИИ, который работает с актуальной бухгалтерской базой. Лука в Системе Главбух Нейро использует нормативные документы, рекомендации экспертов, официальные разъяснения ведомств и судебную практику. В его работе заложен принцип: не придумывать профессиональные нормы там, где ответ должен опираться на проверенный источник.

Ниже — семь реальных типов запросов бухгалтеров, на которых особенно хорошо видно, почему источник ответа имеет значение.