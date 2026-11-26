В 2026 году правила ужесточились дважды: с сентября действуют обновленные формы уведомлений, а с ноября выросли санкции для граждан.
Кого касается и о чем сообщать
Отчитываться перед миграционным подразделением МВД обязаны работодатели и заказчики — компании, ИП и обычные физлица, привлекающие иностранцев к работе. Уведомление нужно не только при приеме: о досрочном увольнении или завершении договора ГПХ также сообщают отдельно. Договоры на выполнение работ или оказание услуг — в том числе с самозанятыми иностранцами — попадают под то же правило.
Ключевые моменты, на которых чаще всего спотыкаются
уведомление оформляется на каждого иностранца отдельно — общий бланк на несколько сотрудников не принимается;
обращаться нужно в отдел МВД того региона, где человек реально трудится, а не по юридическому адресу компании; выезд работника в другой субъект означает дополнительное уведомление;
по одному договору возможны два самостоятельных нарушения: о заключении забыли — штраф, о расторжении не сообщили — еще один.
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Сроки в 2026 году
Что произошло
Когда отчитаться
Заключение договора с иностранцем
3 рабочих дня с даты заключения
Расторжение или прекращение договора
3 рабочих дня с даты события
Зарплата ВКС
ежеквартально, до последнего рабочего дня месяца, следующего за кварталом
Получение патента работником
он сам обязан подтвердить работу в течение 2 месяцев, иначе патент аннулируют
Изменение № 1: новые формы с 1 сентября 2026 года
Верховная точка перехода — 1 сентября 2026 года. До этой даты работают бланки, утвержденные приказом МВД от 30.07.2020 № 536; с сентября — формы из приказа МВД от 12.05.2026 № 290, зарегистрированного Минюстом 2 июня 2026 года. Новый документ рассчитан до 1 сентября 2032 года.
Что именно поменялось в бланках
появилось поле о сроке действия договора — теперь нужно либо вписать период, либо поставить отметку о бессрочности; раньше такого реквизита не существовало;
ИНН работодателя стал обязательным, а не заполняемым по желанию; в уведомлении о зарплате ВКС добавили ИНН специалиста, зато убрали должность и данные разрешения на работу;
согласие на обработку персональных данных оформляется отдельным документом — включать его в текст самого бланка больше нельзя. Это следствие закона № 156-ФЗ от 24.06.2025, действующего с 1 сентября 2025 года.
Сам трехдневный срок не тронули: изменилась форма, а не порядок отчетности. Подвох в другом — бланк, распечатанный по старому шаблону № 536 после 1 сентября, уже считается нарушением даже при верных данных.
Изменение № 2: штрафы для граждан выросли с 3 ноября 2026 года
С 3 ноября 2026 года, по закону от 04.08.2026 № 294-ФЗ, подняли санкции для физических лиц по статье 18.15 КоАП: часть 3 теперь обходится в 4–7 тыс. рублей, часть 4 — в 7–9 тыс. Пределы для должностных лиц и организаций остались прежними.
Ориентиры по неуведомлению, опозданию или ошибкам в бланке:
Нарушитель
Обычные регионы
Москва, СПб, Подмосковье и Ленобласть
Граждане
4–7 тыс. ₽ (с 03.11.2026)
7–9 тыс. ₽ (с 03.11.2026)
Должностные лица
35–50 тыс. ₽
35–70 тыс. ₽
ИП и организации
400–800 тыс. ₽ либо приостановка деятельности на 14–90 суток
400 тыс.–1 млн ₽ либо приостановка на 14–90 суток
Штраф начисляется за каждого иностранца отдельно — пять забытых уведомлений означают пять сумм. Состав формальный: наступления последствий не требуется, достаточно просрочить на день или подать устаревший шаблон.
Что помогает снизить ущерб
половина штрафа — если оплатить в течение 20 дней с момента вынесения постановления (эта льгота распространяется и на статью 18.15);
замена штрафа предупреждением — для ИП и юрлиц возможна, статья 18.15 не входит в перечень исключений из статьи 4.1.1 КоАП;
ошибка в отправленном бланке — исправляется повторной подачей: корректировочной формы не существует, проще заново отправить заполненный без ошибок документ с пояснением.
Как передать уведомление
Через Госуслуги. В личном кабинете организации работает сервис «Уведомления по трудовым мигрантам»: пошаговое заполнение (работодатель → иностранец → патент или разрешение → реквизиты договора), подпись квалифицированной электронной подписью, отправка. Ответ о рассмотрении приходит в течение рабочего дня — самый быстрый канал.
Лично. Бумажный бланк сдают в территориальный отдел МВД по вопросам миграции. Заполнять нужно без помарок и зачеркиваний: недостоверные сведения или нарушение формы — и документы отправятся на разбирательство.
Почтой. Заказное письмо с описью вложения. Суды признают: если работодатель отправил уведомление вовремя, задержка по вине почты его не наказывает. Поэтому квитанцию и опись храните — это ваше доказательство.
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Актуальный комплект для подачи уведомления в конце 2026 года
Уведомление о заключении договора с иностранцем — бланк по приказу МВД от 12.05.2026 № 290 (форма № 536 действует только до 31 августа 2026 года).
Уведомление о прекращении или расторжении договора — тот же приказ, отдельная форма.
Отдельное согласие иностранца на обработку персональных данных — образец приведен в приложениях к порядку подачи уведомлений.
Уведомление об исполнении обязательств по выплате зарплаты ВКС — ежеквартальный отчет по форме из приложения № 5 приказа № 290.
Паспорт или иной документ иностранца — данные переносятся строго с оригинала, включая латинскую транслитерацию имени.
Патент или разрешение на работу — не требуется только для граждан ЕАЭС, беженцев, переселенцев, владельцев вида на жительство и ВКС.
Реквизиты договора — дата заключения, срок действия либо отметка о бессрочности, вид договора (трудовой или ГПХ).
Квалифицированная электронная подпись — для отправки через личный кабинет организации на Госуслугах.
Подтверждение отправки — квитанция почты, опись вложения или экземпляр с отметкой о приеме; без них дату исполнения обязанности доказать сложно.
Копия приказа о приеме или увольнении — хранится не менее трех лет на случай проверки.
Источники в Правовой системе «Клерка»
Федеральные законы:
Федеральный закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ — согласие на обработку персональных данных оформляется отдельным документом (действует с 1 сентября 2025 года);
Федеральный закон от 04.08.2026 № 294-ФЗ — ужесточение ответственности за миграционные нарушения: повышение штрафов для граждан по ст. 18.15 КоАП (действует с 3 ноября 2026 года).
Кодексы:
КоАП РФ, ст. 18.15 — ответственность за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранцев (штрафы для граждан, должностных лиц, ИП и организаций; условие о снижении штрафа на 50% при оплате в течение 20 дней — ст. 4.1.1 КоАП РФ);
КоАП РФ, ст. 4.1.1 — замена штрафа предупреждением (ст. 18.15 не входит в перечень исключений).
Подзаконные акты:
Приказ МВД России от 30.07.2020 № 536 — старые формы уведомлений (действовали до 31 августа 2026 года);
Приказ МВД России от 12.05.2026 № 290 — новые формы уведомлений о заключении и прекращении договоров с иностранцами, форма уведомления о зарплате ВКС (приложение № 5), порядок подачи и образец согласия на обработку персональных данных; зарегистрирован Минюстом 2 июня 2026 года, действует с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года.