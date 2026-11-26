Изменение № 2: штрафы для граждан выросли с 3 ноября 2026 года

С 3 ноября 2026 года, по закону от 04.08.2026 № 294-ФЗ, подняли санкции для физических лиц по статье 18.15 КоАП: часть 3 теперь обходится в 4–7 тыс. рублей, часть 4 — в 7–9 тыс. Пределы для должностных лиц и организаций остались прежними.

Ориентиры по неуведомлению, опозданию или ошибкам в бланке:

Нарушитель Обычные регионы Москва, СПб, Подмосковье и Ленобласть Граждане 4–7 тыс. ₽ (с 03.11.2026) 7–9 тыс. ₽ (с 03.11.2026) Должностные лица 35–50 тыс. ₽ 35–70 тыс. ₽ ИП и организации 400–800 тыс. ₽ либо приостановка деятельности на 14–90 суток 400 тыс.–1 млн ₽ либо приостановка на 14–90 суток

Штраф начисляется за каждого иностранца отдельно — пять забытых уведомлений означают пять сумм. Состав формальный: наступления последствий не требуется, достаточно просрочить на день или подать устаревший шаблон.