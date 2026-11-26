По состоянию на ноябрь 2026 года в Госдуме обсуждался законопроект об изменении налогообложения закрытых и интервальных ПИФ для квалифицированных инвесторов. Он прошел первое чтение, но предложенные правила еще нельзя считать действующими. Эта дискуссия — повод обсудить выбор структуры, однако одного налогового расчета для решения недостаточно.
В АО имущество принадлежит обществу, в ЗПИФ — находится в доверительном управлении УК
Акционерное общество — юридическое лицо, которое владеет обособленным имуществом. Акции удостоверяют права акционера по отношению к обществу. Если АО принадлежит склад, акционер владеет акциями компании, а не долей в самом здании.
Паевой инвестиционный фонд — обособленный имущественный комплекс, имущество которого находится в доверительном управлении управляющей компании. Пай удостоверяет долю в праве собственности на имущество, составляющее фонд. Сам фонд не является юридическим лицом.
Эта разница влияет на выбор структуры. АО ведет собственную хозяйственную деятельность и принимает решения через органы управления. ЗПИФ создают для владения и доверительного управления инвестиционными активами в рамках правил фонда.
Эти варианты не всегда исключают друг друга. Например, операционный бизнес может работать в форме АО, а отдельные инвестиционные активы — находиться в фонде. Важно заранее определить, какие задачи выполняет каждая структура.
Контроль в АО и ЗПИФ устроен по-разному
Фраза «хочу сохранить контроль» — слишком общая для подготовки сделки. Собственник может иметь в виду право назначать руководство, согласовывать продажу недвижимости или влиять на привлечение нового финансирования. Инвестор может ожидать доступа к отчетности и участия в решениях по крупным сделкам.
В АО полномочия акционеров и органов управления определяются законом и корпоративными документами. В ЗПИФ порядок работы управляющей компании и права владельцев паев устанавливаются законом и правилами доверительного управления. Инвестиционная декларация является частью правил доверительного управления фондом.
Повседневные решения по управлению имуществом принимает управляющая компания в пределах закона и правил фонда. По вопросам, прямо отнесенным законом и правилами фонда к компетенции общего собрания владельцев паев, решение принимает такое собрание. В частности, порядок изменения правил закрытого фонда нужно проверять отдельно: не все изменения относятся к компетенции собрания.
Поэтому размер доли или пая сам по себе не отвечает на вопрос, кто принимает каждое решение. Собственнику и инвестору стоит заранее разобрать конкретные ситуации: кто согласует продажу объекта, как участники действуют при необходимости дополнительных вложений и какие решения требуют их согласия.
Соинвестору нужно понимать, куда направят его деньги
Вход нового инвестора может означать разные сделки. Он может купить акции у действующего акционера или вложить деньги непосредственно в развитие проекта. В первом случае средства получает продавец, во втором финансирование может поступить в компанию или проект. Для ЗПИФ логика похожая: инвестор может купить пай у действующего пайщика — тогда деньги получает продавец, либо приобрести паи при их выдаче в порядке, предусмотренном правилами фонда, — тогда деньги поступают в фонд под управлением УК.
До выбора структуры стороны согласуют предмет вложений, сумму, порядок финансирования дополнительных расходов и права инвестора, а затем оценивают, как оформить договоренности через АО или ЗПИФ.
Для проекта с несколькими объектами важно определить границы инвестиций. Какие активы и обязательства входят в договоренность? Какие остаются у собственника? Кто принимает решения, если проекту потребуется дополнительное финансирование. Только после этого можно сравнивать подходящие конструкции, иначе участники рискуют выбрать юридическую форму, которая не соответствует согласованной экономике проекта.
Выплаты и выход нужно планировать заранее
В АО дивиденды выплачивают из чистой прибыли, а решение об их выплате принимает общее собрание акционеров. Поэтому ожидания инвестора по регулярному доходу нужно сопоставить с финансовым результатом компании и корпоративными правилами.
В ЗПИФ правила могут предусматривать выплаты дохода от доверительного управления. Их порядок и сроки закрепляются в правилах фонда. Получение денег при погашении пая — отдельный механизм. Его не следует смешивать с регулярным распределением дохода.
Выход из вложений тоже зависит от выбранной конструкции. Акции и паи — разные ценные бумаги, и условия их продажи и погашения различаются. Владелец пая закрытого фонда по общему правилу не может потребовать погашения в любой момент по собственному желанию: нужно проверять сроки и основания, предусмотренные законом и правилами фонда.
Поэтому заранее стоит определить сценарий выхода: кто может приобрести участие, на каких условиях оно продается и откуда возьмутся деньги для расчетов. Наличие доли или пая само по себе не гарантирует покупателя и нужную цену.
Налоговый расчет зависит от условий проекта
Законопроект предлагал установить особенности налогообложения закрытых и интервальных ПИФ для квалифицированных инвесторов, в том числе в отношении пассивных доходов пайщиков. В пояснительных материалах и публикациях о проекте описывались разные варианты, включая модель с распределением дохода пайщикам. Это положения законопроекта, а не универсальные действующие правила.
Для конкретного проекта налоговую модель проверяют с учетом состава активов, статуса инвесторов и движения денег на всех этапах: при передаче имущества, получении дохода, продаже активов и выплатах участникам. Универсального вывода о том, что ЗПИФ всегда выгоднее АО, из такого сравнения сделать нельзя.
Чтобы сопоставить варианты, нужно использовать одинаковые исходные условия. Если в одной модели прибыль остается в проекте, а в другой выплачивается инвесторам, различие в налоговом результате может объясняться не только формой владения.
Собственнику стоит сравнить весь цикл проекта
Выбор между ЗПИФ и АО начинается с задач, которые предстоит решить: кому принадлежит имущество, кто управляет проектом, как привлекают инвестора и на каких условиях участники получают доход.
АО подходит для хозяйственной деятельности компании и корпоративного участия акционеров. ЗПИФ стоит рассматривать, когда проекту нужна структура для владения и доверительного управления инвестиционными активами. В отдельных случаях эти решения могут работать вместе, если их функции четко разграничены.
До выбора формы собственнику стоит согласовать с партнерами полномочия, порядок финансирования и сценарий выхода. Затем юристы и финансовые специалисты смогут проверить, какая структура лучше оформит эти договоренности. Налоговый эффект нужно считать по конкретному проекту, а не принимать за универсальный аргумент в пользу одной из форм.