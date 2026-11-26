В АО имущество принадлежит обществу, в ЗПИФ — находится в доверительном управлении УК

Акционерное общество — юридическое лицо, которое владеет обособленным имуществом. Акции удостоверяют права акционера по отношению к обществу. Если АО принадлежит склад, акционер владеет акциями компании, а не долей в самом здании.

Паевой инвестиционный фонд — обособленный имущественный комплекс, имущество которого находится в доверительном управлении управляющей компании. Пай удостоверяет долю в праве собственности на имущество, составляющее фонд. Сам фонд не является юридическим лицом.

Эта разница влияет на выбор структуры. АО ведет собственную хозяйственную деятельность и принимает решения через органы управления. ЗПИФ создают для владения и доверительного управления инвестиционными активами в рамках правил фонда.

Эти варианты не всегда исключают друг друга. Например, операционный бизнес может работать в форме АО, а отдельные инвестиционные активы — находиться в фонде. Важно заранее определить, какие задачи выполняет каждая структура.