Зачем аудит именно сейчас
С 1 сентября 2026 года в силу вступил крупный пакет изменений в ТК по Федеральному закону от 25.05.2026 № 144-ФЗ, а вместе с ним — десятки подзаконных актов: новые формы отчетности, уведомлений, справок. Локальные акты, составленные по старым нормам, автоматически становятся противоречащими закону — а это прямая дорога к штрафам по ст. 5.27 КоАП. Плюс с начала года заработал обновленный классификатор профессий, на котором строятся и штатное расписание, и приказы по личному составу, и отчетность в СФР.
Приказы по личному составу: пять зон риска
Сверхурочная работа.
Базовый годовой лимит — 120 часов — остался прежним. Поднять его до 240 часов можно только коллективным договором или отраслевым соглашением: пункт в правилах внутреннего трудового распорядка или приказ генерального директора такую норму не создают. Часы с 121-го по счету оплачиваются не менее чем в двойном размере, а работник, отработавший свыше 120 часов за год, получает один дополнительный выходной для диспансеризации. Жесткие ограничения сохраняются для вредников подклассов 3.3 и 3.4, а также для бюджетников-совместителей, чья нагрузка по внутреннему совместительству превышает четверть месячной нормы.
Испытательный срок.
Запрет расширили: испытание нельзя устанавливать не только беременным, но и женщинам с детьми до трех лет, а также отцам, бабушкам и другим лицам, воспитывающим ребенка до трех лет без матери. Проверьте шаблоны трудовых договоров — типовые формулировки с «испытанием до трех месяцев» теперь таят риск.
На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС.
Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.
Срочные договоры у малого бизнеса.
Порог численности для заключения срочного договора по соглашению сторон вырос с 35 до 70 работников. Для розницы и бытовых услуг прежний порог в 20 человек сохраняется.
Неполное рабочее время.
Впервые в ТК закреплен срок ответа на заявление работника, имеющего право на неполный день (беременные, родители детей до 14 лет, ухаживающие за больным родственником): не более пяти рабочих дней с даты письменного обращения. Регистрация входящих заявлений теперь критична — без даты подачи пятидневный срок не отследить.
Увольнение и сокращение.
Основание «хищение на работе» (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК) теперь действует и тогда, когда суд прекратил уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям или с назначением судебного штрафа. А в перечень лиц с преимущественным правом при сокращении (ст. 179 ТК) включили вернувшихся в организацию работников, в том числе после службы по мобилизации.
Приказы по основной деятельности и охрана труда
С 1 сентября 2026 года минимальная длительность стажировки новичков выросла с двух до пяти смен, а обучение оказанию первой помощи нужно провести в течение 30 календарных дней со дня приема на работу. Срок действия действующих Правил обучения по охране труда (постановление Правительства № 2464) продлен до 1 сентября 2032 года. Проверьте положения об обучении, программы инструктажей и перечни работ повышенной опасности на соответствие этим нормам.
Справки: бумага уходит, но не везде
Справки об инвалидности и ИПРА.
С 1 марта 2026 года документы МСЭ формируются в электронном виде и направляются работнику в личный кабинет на Госуслугах; новая форма — по приказу Минтруда от 28.03.2025 № 160н.
Важный нюанс для аудита: бумажный вариант не отменен полностью. Его выдают по заявлению инвалида, при личном присутствии на освидетельствовании или если электронная доставка невозможна. Значит, работодатель обязан принимать оба формата и требовать какой-то один не вправе.
Подлинность электронной справки проверяйте по УКЭП через сервис Госуслуг; в новой форме нет номера и серии — идентификатором служат номер и дата акта МСЭ.
Медицинские книжки.
С 1 сентября 2026 года новые книжки оформляются в электронном виде (приказ Минздрава от 30.07.2025 № 457н в рамках порядка № 90н). Но полностью от бумаги Минздрав не ушел: приказом от 29.07.2026 № 705н выдача и ведение ранее выданных бумажных бланков разрешены еще до 1 сентября 2027 года. Действующие бумажные книжки работники не сдают — они действуют до заполнения страниц. В шаблонах ЛНА корректнее предусмотреть прием и электронных, и бумажных документов на переходный период.
СТД-Р и СТД-СФР. Форма СТД-СФР с 22 сентября 2025 года не содержит сведений о стаже до 1 января 2020 года (приказ Минтруда от 08.08.2025 № 489н): работодатель, принимающий кандидата с электронной трудовой, не увидит «досетовские» периоды — их работник подтверждает через обращение в СФР. С 8 августа 2026 года действует обновленный порядок заполнения обеих форм (приказ Минтруда от 25.06.2026 № 271н): запросить СТД-СФР в электронном виде теперь можно только через Госуслуги.
Отчетность: что сдавать по новым бланкам
ЕФС-1 — по новой форме и порядку заполнения (приказы СФР от 17.11.2025 № 1462 и 1463), с 1 июля 2026 года — в новом электронном формате (приказ СФР от 15.04.2026 № 389). Коды ДИСТ и НДОМ исключены, декретные сведения «Назначение выплат по ОСС» больше не подаются, а с 1 сентября в форме отражается наличие условия о взносах на травматизм в договорах ГПХ (закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ).
Форма № 7 о квоте для инвалидов — с 1 сентября 2026 года по обновленному бланку (приказ Минтруда от 12.05.2026 № 204н): появились код ОКВЭД, тип работодателя, отдельные строки для инвалидов I группы и ветеранов боевых действий — участников СВО; один такой работник закрывает два квотированных места. Правила квотирования скорректированы постановлением Правительства от 21.05.2026 № 575.
Уведомления МВД об иностранных работниках — пять новых форм с 1 сентября 2026 года (приказ МВД от 12.05.2026 № 290, действуют до 1.09.2032). Ключевое изменение — отдельное согласие на обработку персональных данных прикладывается к уведомлениям, а в уведомлении о зарплате ВКС теперь указывается ИНН специалиста.
Отраслевое: водители
С 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года действуют новые особенности режима труда и отдыха водителей (приказ Минтранса от 14.04.2026 № 160, прежний приказ № 424 утратил силу). Смена — не более 10 часов (с исключениями до 12), время управления автомобилем в рамках ежедневного периода — не более 9 часов. Графики и ПВТР водителей нужно сверить с новым документом.
Алгоритм аудита: шесть шагов
Издайте приказ о проведении кадрового аудита с перечнем проверяемых документов, составом комиссии и сроками.
Сверьте ЛНА и шаблоны с нормами 2026 года: ПВТР, положение об оплате труда, положение о сверхурочных, инструкции по делопроизводству.
Проверьте наименования должностей и коды по новому классификатору ОКПДТР ОК 016-2025 (приказ Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст): несоответствия всплывут при сдаче ЕФС-1.
Обновите шаблоны справок и порядок приема подтверждающих документов: два формата для МСЭ и медкнижек, новые правила для СТД-Р.
Внесите изменения в ЛНА приказами: одним сводным по перечню документов или отдельными приказами, с указанием основания — ссылки на конкретный закон.
Проинструктируйте кадровую службу, бухгалтерию и руководителей подразделений об изменениях, зафиксируйте ответственных за новые обязанности (согласия на обработку ПДн для МВД, форма № 7, учет сверхурочных свыше 120 часов).
В нашей базе консультаций уже более 664 ответов экспертов по вопросам кадров
Источники в Правовой системе «Клерка»
Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ — сверхурочная работа (ст. 99, 152, 185.1 ТК), неполное рабочее время (ст. 93), срочные договоры у МСП (ст. 59), отзыв из отпуска вредников (ст. 125), увольнение за хищение (ст. 81);
Федеральный закон от 09.04.2026 № 91-ФЗ — запрет испытательного срока для женщин с детьми до трех лет (ст. 70 ТК);
Федеральный закон от 25.04.2026 № 108-ФЗ — преимущественное право при сокращении (ст. 179 ТК);
Федеральный закон от 09.04.2026 № 90-ФЗ — гарантии работникам при чрезвычайных ситуациях;
Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ — сведения о договорах ГПХ с условием о взносах на травматизм в ЕФС-1 с 1 сентября 2026 года;
Трудовой кодекс РФ — в части упомянутых статей в новой редакции.
от 03.02.2025 № 91 — изменения в Правила признания лица инвалидом (постановление от 05.04.2022 № 588): электронные справки и ИПРА с 1 марта 2026 года;
от 21.05.2026 № 575 — правила квотирования рабочих мест для инвалидов;
постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 (в действующей редакции) — правила обучения по охране труда, срок действия продлен до 1 сентября 2032 года.
от 28.03.2025 № 160н — формы справки об инвалидности и выписки из акта МСЭ;
от 18.09.2024 № 466н — форма ИПРА;
от 08.08.2025 № 489н — новая форма СТД-СФР без сведений о стаже до 01.01.2020 (действует с 22.09.2025);
от 25.06.2026 № 271н — обновленный порядок заполнения форм СТД-Р и СТД-СФР (с 08.08.2026);
от 12.05.2026 № 204н — новая редакция формы № 7 отчета о выполнении квоты для инвалидов (с 1 сентября 2026 года; письмо Минтруда от 24.08.2026 № 16-5/В-1744 о порядке заполнения);
от 10.11.2022 № 713н (в действующей редакции) — базовые формы СТД-Р и СТД-СФР.
от 18.02.2022 № 90н — форма и порядок выдачи личных медицинских книжек, в том числе электронных;
от 30.07.2025 № 457н — переходный период по медкнижкам;
от 29.07.2026 № 705н — продление выдачи бумажных медкнижек до 1 сентября 2027 года, добавление сведений о поле и гражданстве в ЭЛМК.
от 12.05.2026 № 290 — новые формы уведомлений о приеме и увольнении иностранных работников, о зарплате ВКС и согласия на обработку ПДн (с 1.09.2026 до 1.09.2032);
от 14.04.2026 № 160 — особенности режима рабочего времени и отдыха водителей (с 1.09.2026 до 1.09.2032; приказ Минтранса от 16.10.2020 № 424 утратил силу).
от 17.11.2025 № 1462 — новая форма и порядок заполнения ЕФС-1;
от 17.11.2025 № 1463 — электронный формат представления ЕФС-1;
от 15.04.2026 № 389 — новый формат ЕФС-1 с 1 июля 2026 года;
ОКПДТР ОК 016-2025 — новый классификатор профессий (приказ Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст, с 1 января 2026 года вместо ОК 016-94).