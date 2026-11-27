С 1 марта 2026 года документы МСЭ формируются в электронном виде и направляются работнику в личный кабинет на Госуслугах; новая форма — по приказу Минтруда от 28.03.2025 № 160н.

Важный нюанс для аудита: бумажный вариант не отменен полностью. Его выдают по заявлению инвалида, при личном присутствии на освидетельствовании или если электронная доставка невозможна. Значит, работодатель обязан принимать оба формата и требовать какой-то один не вправе.

Подлинность электронной справки проверяйте по УКЭП через сервис Госуслуг; в новой форме нет номера и серии — идентификатором служат номер и дата акта МСЭ.