Главная перемена года: упрощенная СОУТ для 55 видов деятельности

Суть льготы.

Компания не заключает договор с экспертной организацией, а сама заполняет проверочный лист по каждому рабочему месту. Не выявили вредные и опасные факторы — условия признаются допустимыми и фиксируются декларацией. Выявили — спецоценка проводится по общим правилам, с экспертами.

Что произошло.

Постановлением Правительства от 26.01.2026 № 39 перечень видов деятельности для упрощенной спецоценки расширили с 12 до 55 позиций, а с 1 сентября 2026 года он вступил в силу.

Кого добавили с сентября: производство скоропортящихся продуктов (10.89.2) и упакованных минеральных вод (11.07.11), пошив одежды на заказ и ремонт одежды (13.92.2, 14.13.3, 95.29.11), оптовая торговля автомобилями (45.11.4, 45.19.4), розничная торговля фруктами и овощами (47.21.1), ремонт компьютеров и оборудования связи (95.1). Общественные организации с кодом 94 действовали в перечне и раньше — теперь их рабочие места охвачены уже вместе с малыми предприятиями.

Важная оговорка. Хотя перечень формально охватывает малые предприятия, сама процедура из приказа Минтруда № 699н написана под микропредприятия. Минтруд планирует распространить упрощенный порядок на малый бизнес отдельным нормативным актом, ориентировочно — с 1 марта 2027 года. До этого малым компаниям не стоит спешить с льготной схемой.

Кому льгота не предназначена: работодателям с рабочими местами на досрочную пенсию, с установленными компенсациями за вредность и с ранее выявленными вредными и опасными условиями труда.