Что сдать за 2026 год: календарь отчетности
Отчет / действие
Куда
Срок
Форма 1-Т (условия труда)
Росстат
До 21 января 2027 года
Форма 7-травматизм
Росстат
С 20 февраля по 1 марта 2027 года
ЕФС-1, раздел 2 (травматизм)
СФР
До 25-го числа месяца после квартала
Декларация соответствия условий труда
ГИТ
30 рабочих дней с момента внесения СОУТ во ФГИС
Внеплановая СОУТ: новые рабочие места
Комиссия работодателя
12 месяцев
Внеплановая СОУТ: предписание ГИТ, несчастный случай, профзаболевание
Комиссия работодателя
6 месяцев
Форму 1-Т в 2026 году сдают по новой редакции: ее утвердил приказ Росстата от 22.07.2025 № 348, прежний бланк из приказа № 457 с 1 января 2026 года не действует. Отчитываются только юридические лица из перечисленных отраслей — сельское и лесное хозяйство, добыча, производство, энергетика, транспорт, связь и другие; малые предприятия и ИП из отчета исключены.
Главная перемена года: упрощенная СОУТ для 55 видов деятельности
Суть льготы.
Компания не заключает договор с экспертной организацией, а сама заполняет проверочный лист по каждому рабочему месту. Не выявили вредные и опасные факторы — условия признаются допустимыми и фиксируются декларацией. Выявили — спецоценка проводится по общим правилам, с экспертами.
Что произошло.
Постановлением Правительства от 26.01.2026 № 39 перечень видов деятельности для упрощенной спецоценки расширили с 12 до 55 позиций, а с 1 сентября 2026 года он вступил в силу.
Кого добавили с сентября: производство скоропортящихся продуктов (10.89.2) и упакованных минеральных вод (11.07.11), пошив одежды на заказ и ремонт одежды (13.92.2, 14.13.3, 95.29.11), оптовая торговля автомобилями (45.11.4, 45.19.4), розничная торговля фруктами и овощами (47.21.1), ремонт компьютеров и оборудования связи (95.1). Общественные организации с кодом 94 действовали в перечне и раньше — теперь их рабочие места охвачены уже вместе с малыми предприятиями.
Важная оговорка. Хотя перечень формально охватывает малые предприятия, сама процедура из приказа Минтруда № 699н написана под микропредприятия. Минтруд планирует распространить упрощенный порядок на малый бизнес отдельным нормативным актом, ориентировочно — с 1 марта 2027 года. До этого малым компаниям не стоит спешить с льготной схемой.
Кому льгота не предназначена: работодателям с рабочими местами на досрочную пенсию, с установленными компенсациями за вредность и с ранее выявленными вредными и опасными условиями труда.
Сверхурочные теперь зависят от карты СОУТ
С 1 сентября 2026 года действует федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ, и статья 99 ТК изменилась по сути:
Базовый лимит остался 120 часов в год. Он действует по умолчанию для всех. До 240 часов можно выйти только при условии, что это прямо закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении — приказом руководителя расширить лимит нельзя.
Суточный лимит изменился: было «не более 4 часов в течение двух дней подряд», стало «не более 4 часов в день».
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Сотрудникам с вредными условиями подклассов 3.3 и 3.4 сверх 120 часов переработки запрещены в любом случае. Для подклассов 3.1 и 3.2, а также пенсионеров и предпенсионеров переработка сверх 120 часов возможна только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Оплата стала прогрессирующей: в пределах первых 120 годовых часов первые два часа смены — не менее полуторного размера, остальные — не менее двойного. Со 121-го часа в год каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере.
Порядок допуска к переработкам сверх 120 часов нужно закрепить в коллективном договоре, соглашении или локальном акте — включая порядок направления на диспансеризацию.
Пактический вывод: актуальная карта СОУТ теперь влияет не только на компенсации и тариф взносов, но и на то, сколько часов вы вправе переработать и как их оплачивать. Если данных по рабочему месту нет — рискуете и с переработками, и с претензиями ГИТ.
Новые санитарные правила: менять ли карты СОУТ?
С 1 сентября 2026 года действуют СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» — постановление Главного государственного санврача от 02.06.2026 № 15. Правила заменили СП 2.2.3670-20 и действуют до 1 сентября 2032 года.
Ключевое для СОУТ: само вступление новых санправил не является основанием для внеплановой спецоценки. Основания прежние — новые рабочие места (12 месяцев), изменение технологического процесса, замена оборудования, смена сырья или СИЗ, несчастный случай, предписание инспектора, мотивированное предложение профсоюза (6 месяцев).
Но программу производственного контроля придется сверить с новыми требованиями, а СОУТ и производственный контроль остаются самостоятельными процедурами: одно другую не заменяет.
Маркировка СИЗ: дедлайн 1 декабря 2026 года
С 1 марта 2026 года спецодежда и СИЗ — рукавицы, каски, спасательные жилеты, огнестойкая одежда — маркируются в системе «Честный знак».
С 1 августа 2026 года запрещено продавать немаркированные остатки, вводить их в оборот можно было до 1 декабря.
С 1 декабря 2026 года использовать немаркированные СИЗ запрещено. За оборот немаркированных изделий — штрафы до 300 тыс. рублей с конфискацией.
Оценка профрисков: что требует ГИТ
Формальных изменений в порядке оценки нет, но акценты проверки сместились от «бумаги» к содержанию.
Инспекторы смотрят
Реальность выявленных опасностей — соответствуют ли они фактическим условиям, а не скопированы из шаблона;
Эффективность мер контроля — работают ли мероприятия на практике;
Участие работников — привлекались ли сотрудники и профсоюз, иначе документы могут признать недействительными;
Актуальность — пересматриваются ли риски при изменении условий труда.
Появились новые акценты
Психосоциальные факторы — перегрузка, конфликты, выгорание, риск агрессии со стороны клиентов в сфере услуг — теперь оцениваются наравне с физическими опасностями. Для удаленных сотрудников выезжать не нужно, но специфику дистанционной работы надо учесть в общей оценке и провести инструктаж.
С 2026 года выдача СИЗ привязывается к результатам оценки профрисков и СОУТ на конкретном рабочем месте: выявили риск пореза — к базовому комплекту добавляются перчатки с защитой от порезов.
Порядок действий: комиссия → идентификация опасностей → реестр → выбор метода (матричный — для офисов, Файна-Кинни — для производства и строительства, чек-листы — для микропредприятий) → оценка уровня риска → план мероприятий → карты рисков и ознакомление под подпись.
Плановый пересмотр — не реже раза в пять лет, внеплановый — в течение 30 рабочих дней с момента основания: новое оборудование, несчастный случай, требование инспектора.
Процедурная база СОУТ: сроки
Отчет о проведении СОУТ комиссия утверждает в течение 30 дней со дня получения (ч. 2 ст. 15 Закона № 426-ФЗ), затем работодатель уведомляет экспертную организацию в течение 3 рабочих дней.
Эксперт вносит результаты во ФГИС СОУТ в течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета (ч. 3 ст. 18 Закона № 426-ФЗ). Применять результаты — компенсации, доптарифы, лимиты сверхурочных — можно только после внесения в систему.
Пятилетний срок до следующей плановой оценки считается с даты внесения во ФГИС, а не с даты оценки.
Работников знакомят с результатами под подпись в течение 30 календарных дней.
Декларация соответствия подается в течение 30 рабочих дней после внесения сведений во ФГИС и действует бессрочно, пока на рабочих местах не было несчастных случаев, профзаболеваний и нарушений. С 1 марта 2026 года ее можно подать в электронном виде через личный кабинет на Госуслугах.
С 21 ноября 2025 года Минтруд направляет результаты СОУТ в личные кабинеты работников на Госуслугах, но обязанность ознакомить персонал под подпись с работодателя не снимается. В картах СОУТ обновились реквизиты: вместо ОКАТО — ОКТМО, появился код профессии по новому классификатору, в поле 021 — СНИЛС сотрудника.
Проверки: новое Положение с 31 декабря 2026 года
Постановлением Правительства от 16.11.2026 № 1529 утверждено новое Положение о федеральном государственном контроле за соблюдением трудового законодательства. Оно вступает в силу 31 декабря 2026 года и заменяет Положение № 1230 со всеми его изменениями.
Что меняется
Категорий риска станет шесть вместо пяти, включая новую — чрезвычайно высокий риск.
Плановые выездные проверки остаются только для двух категорий: чрезвычайно высокий — раз в год, высокий — раз в два года либо обязательный профвизит раз в год. Остальные категории ждут обязательные профилактические визиты по периодичности из постановления от 01.10.2025 № 1511.
Появился инструмент снижения риска: декларация и самообследование — за добросовестность баллы вычитаются из показателя риска.
Инспекционные визиты по-прежнему проходят без предупреждения; предмет контроля включает СОУТ и деятельность организаций, проводящих спецоценку.
Штрафы за нарушение порядка СОУТ и отсутствие оценки рисков — по ст. 5.27.1 КоАП:
должностным лицам от 1 000 до 5 000 рублей (при повторном нарушении — до 40 тыс.),
юридическим лицам — до 200 тыс.;
при тяжких последствиях возможна уголовная ответственность по ст. 143 УК.
Чек-лист до конца 2026 года
Сверьте ОКВЭД с перечнем из 55 позиций постановления № 39. Микропредприятиям упрощенный порядок доступен уже сейчас, малым — после актуализации приказа № 699н, ориентировочно с 1 марта 2027 года.
Проверьте даты истечения пятилетнего срока СОУТ по вредным рабочим местам и запланируйте оценку с запасом.
При оптимальных и допустимых условиях подайте декларацию — не позднее 30 рабочих дней с момента внесения в ФГИС, теперь можно через Госуслуги.
Актуализируйте реестр опасностей и карты рисков: добавьте психосоциальные факторы и специфику удаленной работы.
Проведите ревизию СИЗ до 1 декабря — немаркированный запас подлежит замене.
Проверьте коды профессий в картах СОУТ и данных для формы 1-Т по классификатору ОК 016-2025.
Если планируете переработки сверх 120 часов — убедитесь, что лимит 240 часов закреплен в колдоговоре или отраслевом соглашении, и оформите порядок допуска.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
ТК РФ — ст. 99 (лимиты сверхурочной работы, в ред. ФЗ № 144-ФЗ), ст. 214 (обязанности работодателя, включая оценку профрисков), ст. 216.1 (оценка условий труда), ст. 218–220 (охрана труда, СИЗ, обучение).
Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ — сверхурочные: лимит до 240 часов, оплата со 121-го часа, категории ограничений.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» — ст. 4, 5 (обязанности и права работодателя), ст. 8 (организация СОУТ), ст. 9 (упрощенный порядок по перечню Правительства), ст. 10 (внеплановая СОУТ), ст. 11 (декларация соответствия, бессрочность — в ред. ФЗ № 451-ФЗ), ст. 14 (классификация условий труда), ст. 15 (отчет о проведении), ст. 18 (ФГИС СОУТ).
Постановление Правительства от 14.10.2022 № 1830 (в ред. от 26.01.2026 № 39) — перечень видов деятельности для упрощенной СОУТ, 55 позиций, охват малых предприятий и НКО с ОКВЭД 94.
Приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н — порядок упрощенной СОУТ и форма проверочного листа (приложение № 1); актуализация для малых предприятий ожидается не ранее 1 марта 2027 года.
Постановление Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 № 15 — СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», действует с 01.09.2026 до 01.09.2032.
Постановление Правительства от 25.12.2025 № 2129 — маркировка СИЗ и спецодежды в системе «Честный знак»; сроки: с 01.03.2026 маркировка, с 01.12.2026 запрет использования немаркированных СИЗ.
Постановление Правительства от 16.11.2026 № 1529 — новое Положение о федеральном государственном контроле за соблюдением трудового законодательства, в силу с 31.12.2026; шесть категорий риска, плановые проверки и обязательные профвизиты.
Постановление Правительства от 01.10.2025 № 1511 — периодичность обязательных профилактических визитов.
Федеральный закон от 28.12.2024 № 541-ФЗ — плановые проверки ГИТ в отношении организаций, проводящих СОУТ, по категории риска.
Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 (в ред. от 30.06.2026 № 805) — правила обучения по охране труда, действуют до 01.09.2032.
Приказ Минтруда № 817н — методика проведения СОУТ, действует до 01.09.2030.
Приказ Минтруда от 17.06.2021 № 406н — форма и порядок подачи декларации соответствия (приложение № 2).
Приказ Минтруда от 28.12.2021 № 926 — рекомендации по оценке профрисков.
Приказ Минтруда № 438н — Типовое положение о СУОТ.
Приказ Роструда № 77 — чек-лист проверки процедуры оценки рисков.
Приказ Росстата от 22.07.2025 № 348 — новая форма 1-Т (условия труда), применяется с 01.01.2026.
ОК 016-2025 — новый классификатор профессий (ОКПДТР).
КоАП РФ, ст. 5.27.1 — ответственность за нарушения в сфере охраны труда; УК РФ, ст. 143 — уголовная ответственность при тяжких последствиях.