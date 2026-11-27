Сразу к сути: два законных механизма
Прямого вычета расходов на обучение и медосмотры из страховых взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование Налоговый кодекс не предусматривает.
Зато есть два подтвержденных инструмента
Налог на прибыль — расходы на обучение и медосмотры включаются в базу по статьям 255 и 264 НК РФ при соблюдении условий, о которых Минфин напомнил в письме от 15.01.2026 № 03-03-06/1/1304.
Взносы «на травматизм» — до 20% взносов за предыдущий год (для части малых предприятий — до 30%) можно вернуть из СФР, направив их на предупредительные меры: медосмотры, обучение по охране труда и другое.
Обучение работников: как признать в налоге на прибыль
Расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным программам — переподготовку и повышение квалификации — признаются по подпункту 23 пункта 1 статьи 264 НК. Минфин в январском письме 2026 года перечислил условия, при которых суммы можно списывать:
Обучается штатный работник. Затраты на кандидата, которого еще не приняли в штат, в расходах не признаются.
Обучение связано с производством. Курс должен быть нужен для текущей или планируемой деятельности компании. «Бухгалтерия для монтажника» инспекторов насторожит, «сварочное дело для монтажника» — нет.
Поставщик — образовательная организация с лицензией, для которой образование — основной вид деятельности. С прочими российскими компаниями (кроме научных организаций) договоры на обучение в расходах признать нельзя .
Договоры, акты и итоговые документы оформлены на работодателя. Диплом, удостоверение о повышении квалификации, платежные поручения, акт оказанных услуг.
Если хотя бы одно условие нарушено, расходы на прибыль не признаются — это прямо следует из разъяснений Минфина. НДС с образовательных услуг при этом можно принять к вычету в обычном порядке: с 1 января 2026 года ставка выросла до 22%, что стоит учесть при заключении договоров (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ) .
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Необязательное обучение — например, корпоративный английский «для общего развития» — в статье 264 НК не упомянуто. Такой расход можно попытаться обосновать через статью 255 НК (как часть системы оплаты труда, предусмотренную трудовым или коллективным договором), но это уже спорная зона: придется доказывать производственную и экономическую обоснованность.
Медосмотры: расход, который еще и взносов не создает
Обязательные предварительные и периодические медосмотры — обязанность работодателя по статьям 213–214 ТК.
Ключевой налоговый плюс: если компания оплачивает медосмотр напрямую медицинской организации, эта сумма вообще не проходит через выплаты работнику — а значит, НДФЛ и страховые взносы с нее не начисляются. Расход при этом признается в налоге на прибыль по подпункту 7 пункта 1 статьи 264 НК как расходы на обеспечение нормальных условий труда.
С компенсацией работнику, который сам заплатил за медосмотр, ситуация сложнее
НДФЛ с компенсации обязательного медосмотра не удерживается — разъяснения ФНС это подтверждают .
Страховые взносы Минфин настаивает начислить: возмещение работнику расходов признается выплатой в рамках трудовых отношений .
Суды все чаще встают на сторону работодателей: в 2024 году Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что компенсация периодических медосмотров взносами не облагается (постановление от 18.10.2024 по делу № А13-6822/2024) .
Вывод для практики: безопасный вариант один — договор с лицензированной медорганизацией и прямая оплата работодателем. Компенсации оставьте как запасной инструмент и учитывайте риск доначислений.
Дополнительная возможность для компаний, которые готовы к добровольным расходам на здоровье: платежи по договорам на оказание медицинских услуг работникам со сроком действия от года не облагаются взносами по подпункту 5 пункта 1 статьи 422 НК — при условии, что договор заключает работодатель и в нем определен круг лиц.
Взносы «на травматизм»: до 20% — обратно в компанию
Вот где «зачесть взносы» действительно получается. По правилам финансового обеспечения предупредительных мер (приказ Минтруда от 11.07.2024 № 347н) страхователь вправе направить до 20% страховых взносов на травматизм, начисленных за предшествующий календарный год, на
обучение по охране труда отдельных категорий работников;
проведение периодических медосмотров;
приобретение средств индивидуальной защиты, аптечек, алкотестеров;
оборудование санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических помещений, кабинетов охраны труда;
санаторно-курортное лечение работников.
Для субъектов малого предпринимательства (кроме микропредприятий в отдельных регионах действует особый порядок расчета) с соотношением числа пострадавших не выше среднего по региону лимит выше — до 30% .
Как получить возмещение:
Составить план финансового обеспечения предупредительных мер на следующий год.
Подать в СФР заявление вместе с планом — срок установлен правилами, обычно до 1 августа.
Подтвердить расходы актами, договорами и платежными документами.
Пример.
Взносы «на травматизм» за 2025 год — 400 000 ₽. В 2026 году компания может подать заявление на возмещение до 80 000 ₽ и направить их, например, на периодический медосмотр и обучение специалистов по охране труда.
Расходы при этом остаются признанными и в налоге на прибыль: деньги из СФР — это возврат уже уплаченных взносов, а не двойной вычет из одной суммы.
Что изменилось с 2026 года
Предельная база по взносам выросла до 2 979 000 ₽ на каждого работника (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705), тарифы — 30% в пределах базы и 15,1% сверх .
НДС увеличен до 22% с 1 января 2026 года — образовательные и медицинские услуги подорожали на входе, это стоит закладывать в бюджет .
Льготный тариф 15% для МСП сужен: он остался только у субъектов малого и среднего бизнеса из перечня приоритетных отраслей, утвержденного Правительством; основной ОКВЭД должен входить в перечень, а доля доходов от него — не менее 70% . Право подтверждается приложением 3.1 к РСВ .
ИТ-тариф вырос: с 2026 года ИТ-компании платят 15% в пределах базы и 7,6% сверх нее (ранее был единый 7,6%) .
Фиксированные взносы ИП за себя — 57 390 ₽ за 2026 год .
Вычет по НДФЛ за ГТО (с 2026 года) — для его получения сотруднику достаточно пройти профилактический медосмотр вместо полной диспансеризации .
Типичные ошибки
Обучение без связи с производством. Курсы «для себя» без документального обоснования экономической необходимости — классический повод для претензий.
Поставщик без лицензии на образовательную деятельность. Договор с ИП-репетитором или «центром развития» без лицензии в расходах по подпункту 23 пункта 1 статьи 264 НК не признается.
Компенсация вместо прямой оплаты медосмотра. Работник платит сам, компания возмещает — по позиции Минфина на сумму возмещения начисляются взносы. Безопаснее договор с медорганизацией напрямую.
Пропущенный срок заявления в СФР. План и заявление о финансировании предупредительных мер подаются заранее — до 1 августа; опоздание на год означает потерю права на возмещение.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
Налоговый кодекс РФ: пп. 7, 23, 25 п. 1 ст. 264; пп. 5 п. 1 ст. 422.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев» (финансовое обеспечение предупредительных мер).
Приказ Минтруда России от 11.07.2024 № 347н (правила финансового обеспечения предупредительных мер).
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (налоговая реформа 2026: НДС 22%, изменения по НДФЛ и взносам).
Постановление Правительства РФ от 31.10.2025 № 1705 (предельная база по взносам — 2 979 000 ₽).
Письмо Минфина от 15.01.2026 № 03-03-06/1/1304 (условия признания расходов на обучение).
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (лицензирование образовательной деятельности).
Письмо Минфина от 15.01.2026 № 03-03-06/1/1304 о расходах на обучение — разбор на сайтах Гаранта и Контура , .
Правила финансового обеспечения предупредительных мер (приказ Минтруда № 347н) и порядок возмещения из СФР в 2026 году , .
Налоговая реформа 2026 (закон № 425-ФЗ): НДС 22%, вычет за ГТО — публикации 1С и БУХ.1С.