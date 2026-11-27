Обучение работников: как признать в налоге на прибыль

Расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным программам — переподготовку и повышение квалификации — признаются по подпункту 23 пункта 1 статьи 264 НК. Минфин в январском письме 2026 года перечислил условия, при которых суммы можно списывать:

Обучается штатный работник. Затраты на кандидата, которого еще не приняли в штат, в расходах не признаются.

Обучение связано с производством. Курс должен быть нужен для текущей или планируемой деятельности компании. «Бухгалтерия для монтажника» инспекторов насторожит, «сварочное дело для монтажника» — нет.

Поставщик — образовательная организация с лицензией , для которой образование — основной вид деятельности. С прочими российскими компаниями (кроме научных организаций) договоры на обучение в расходах признать нельзя .

Договоры, акты и итоговые документы оформлены на работодателя. Диплом, удостоверение о повышении квалификации, платежные поручения, акт оказанных услуг.

Если хотя бы одно условие нарушено, расходы на прибыль не признаются — это прямо следует из разъяснений Минфина. НДС с образовательных услуг при этом можно принять к вычету в обычном порядке: с 1 января 2026 года ставка выросла до 22%, что стоит учесть при заключении договоров (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ) .

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Необязательное обучение — например, корпоративный английский «для общего развития» — в статье 264 НК не упомянуто. Такой расход можно попытаться обосновать через статью 255 НК (как часть системы оплаты труда, предусмотренную трудовым или коллективным договором), но это уже спорная зона: придется доказывать производственную и экономическую обоснованность.