Когда можно не платить налог за имущество по кадастровой стоимости

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Минфин рассмотрел запрос ФНС относительно уплаты налога на имущество организаций по объектам недвижимого имущества, включенных в перечень облагаемого по кадастровой стоимости, в случае если кадастровая стоимость таких объектов не определена.

В письме Минфина от 27.09.2017 N 03-05-04-01/62799 сообщается, что раз имущество внесено в перечень, а кадастровая стоимость не определена, то налогом оно не облагается.

Согласно пункту 2 статьи 378.2 НК закон субъекта РФ, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, может быть принят только после утверждения субъектом РФ в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости этих объектов.

Если кадастровая стоимость объекта недвижимости не определена в течение налогового периода, то положения статьи 378.2 Кодекса не подлежат применению в отношении такого объекта недвижимости.

При этом в НК отсутствуют специальные нормы, регулирующие порядок определения налоговой базы в указанном случае.

Пунктом 2 статьи 378.2 НК прямо указано, что после принятия указанного закона переход к определению налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества как их среднегодовой стоимости не допускается.

Поэтому, в отношении включенного в Перечень объекта недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого не определена, налог на имущество организаций не уплачивается.

Вышеобозначенное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/19633@ от 29.09.2017.