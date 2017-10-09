В закон о ККТ внесут изменения

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В Госдуму поступил законопроект № 280221-7, подготовленный Заксобранием Камчатского края, который предполагает внесение поправок в порядок применения ККТ.

Законопроектом предусмотрено отнесение административных центров районов, являющихся единственным населенным пунктом района, к отдалённым или труднодоступным местностям, где можно не применять ККТ.

В состав Камчатского края входит Алеутский муниципальный район, административным центром и единственным населенным пунктом которого является село Никольское. На сегодня это единственный в РФ муниципальный район, являющийся административным центром и единственным населенным пунктом района.

Алеутский муниципальный район расположен на острове Беринга, расстояние до административного центра Камчатки составляет 775 км. Су­ровые погодно-климатические условия приводят к отсутствию регулярного авиасообщения с административным центром, поставка и завоз грузов обес­печивается водным путем, сроки поставки ограничены, отсутствует четко налаженная сеть «Интернет».

Вместе с тем, исходя из норм федерального закона № 54-ФЗ, село Никольское нельзя отне­сти к отдалённым или труднодоступным местностям, так как оно являете административным центром муниципального района.