Почему москвичам налог на имущество стал обходиться дороже

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ФНС России разъясняет основные причины изменения налога на имущество физических лиц на примере Москвы и Московской области.

С 2015 года в Москве, Подмосковье и еще 26 регионах налог на объекты недвижимости физлиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.

В соответствии со ст. 408 НК размер налога определяется по формуле:

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2, где: Н – итоговая сумма налога к уплате; Н1 – налог, исчисленный исходя из кадастровой стоимости объекта; Н2 – налог, исчисленный за 2014 год исходя из инвентаризационной стоимости объекта; К – коэффициент к налоговому периоду.

При расчете налога за 2015 год коэффициент (К) составлял 0,2, а за 2016 год К = 0,4. Таким образом, одна из причин изменения налога связана с ростом коэффициента к налоговому периоду.

Указанная формула не применяется, а налог исчисляется по формуле «Налоговая ставка Х налоговая база» с учётом льгот в следующих случаях: если значение Н2 превышает значение Н1; по объектам административно-делового и (или) торгового назначения и помещениям в них (в т.ч. гаражи и машино-места), включенным в Перечни в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП либо распоряжением Минмособлимущества от 24.11.2015 № 13ВР-1999.

При этом налоговые ставки по объектам в Перечнях в ряде случаев изменились (например, в Москве в 2015 году налоговая ставка была 1,2 процента кадастровой стоимости объекта, а в 2016 году – 1,3 процента).

Распоряжением Минмособлимущества от 24.11.2015 № 13ВР-1998 утверждены новые результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, которые применяются в Подмосковье при расчете налога, начиная с 2016 года, что также влияет на размер налога.

По некоторым объектам недвижимости в Москве размер кадастровой стоимости для расчета налога за 2016 год был уменьшен (постановление Правительства Москвы от 28.09.2017 № 725-ПП о внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 21.11.2014 № 688-ПП «Об утверждении результатов кадастровой оценки объектов капитального строительства в городе Москве»).

Помимо этого, изменение налога может быть связано с другими причинами, например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение налоговой льготы, поступления уточненных сведений об объекте налогообложения от органов Росреестра и т.п.