Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы
10.10.17 10:11
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Пенсионный фонд начал повально штрафовать работодателей за отчеты СЗВ-М. Рассказываем, за что можно получить штраф.
О проблемах при сдаче отчета в Пенсфонд сегодня новый пост в блоге компании «Такснет».
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Сегодня пришло письмо из ПФР. По мартовской "уточненке" (первичный был сдан вовремя), за которую мы уже получили уведомление и требование о штрафе в 500 руб., и который мы уже уплатили, пришло еще одно уведомление - на имя директора. Вызов в ПФ для подписания протокола об административном правонарушении. Звоню туда, мне отвечают, что с 2017 года кроме штрафа в 500 руб. налагается еще и административный штраф на директора. Размер - от 300 до 500 руб., на усмотрение мирового судьи. Да-да, еще и суд будет!!! На мое возмущение, что весь этот сыр-бор из-за "уточненки", ответили - обращайтесь к нашим законодателям, а мы исполняем закон, написанный наверху!
Директор еще не в курсе, вот обрадуется..
Ну да, по-видимому, этот отчет специально ввели для увеличения штрафных поступлений, иначе вообще непонятно, кому он нужен. Скоро будут налагать административный штраф на директора или ИП в момент получения свидетельства о регистрации - все равно когда-нибудь что-нибудь нарушит...