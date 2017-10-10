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Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы

10.10.17 10:11
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Пенсионный фонд начал повально штрафовать работодателей за отчеты СЗВ-М. Рассказываем, за что можно получить штраф.

О проблемах при сдаче отчета в Пенсфонд сегодня новый пост в блоге компании «Такснет».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
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Аноним
, Саратов
Если бы только 500 рублей...
Сегодня пришло письмо из ПФР. По мартовской "уточненке" (первичный был сдан вовремя), за которую мы уже получили уведомление и требование о штрафе в 500 руб., и который мы уже уплатили, пришло еще одно уведомление - на имя директора. Вызов в ПФ для подписания протокола об административном правонарушении. Звоню туда, мне отвечают, что с 2017 года кроме штрафа в 500 руб. налагается еще и административный штраф на директора. Размер - от 300 до 500 руб., на усмотрение мирового судьи. Да-да, еще и суд будет!!! На мое возмущение, что весь этот сыр-бор из-за "уточненки", ответили - обращайтесь к нашим законодателям, а мы исполняем закон, написанный наверху!
Директор еще не в курсе, вот обрадуется..
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону

Ну да, по-видимому, этот отчет специально ввели для увеличения штрафных поступлений, иначе вообще непонятно, кому он нужен. Скоро будут налагать административный штраф на директора или ИП в момент получения свидетельства о регистрации - все равно когда-нибудь что-нибудь нарушит...

Клерк
galka-72
, Кемерово
Мы выплатили задолженность по суду зар.платы давно уволившегося сотрудника и не включили его (не подумав, конечно, вина наша) в СЭВ-М в месяц выплаты этой задолженности. Теперь вот думаю подать уточненку.. что же будет...Подавай, не подавай, все равно 500 р.? и Суд еще?

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