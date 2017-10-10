За уточненное уведомление о контролируемых сделках могут оштрафовать

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Центральный аппарат ФНС России согласился с решением МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам, оштрафовавшей организацию, которая представила уточненное уведомление о контролируемых сделках.

Из-за технической ошибки при формировании файла выгрузки XML, в уведомление за 2016 год у ООО не попали сделки по закупке у взаимозависимых организаций. При этом поставщики в своих уведомлениях такие операции отразили. Таким образом, налоговая инспекция заметила расхождения в данных и направила письмо ООО об отсутствии необходимой информации в представленном документе.

Общество направила новое уведомление, уже с правильными данными, однако в соответствии по статьей 129.4 Налогового кодекса на сумму 5000 рублей. Не согласившись с этим, ООО обратилось с жалобой в вышестоящую инстанцию.

Однако ФНС признала действия МИФНС правомерными, поскольку уточненное уведомление за 2016 год, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 105.16 Кодекса, представлено Обществом после установления налоговым органом факта отражения неполноты сведений о контролируемых сделках за 2016 год в первичном уведомлении.