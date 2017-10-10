В форму уведомления о контролируемых сделках вносят изменения
По результатам публичного обсуждения ФНС России повторно разместила проект приказа «Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме», сообщила пресс-служба ведомства.
Планируемые изменения, в частности, касаются порядка заполнения сведений в отношении величины процентной ставки по долговым обязательствам, а также контролируемых сделок, совершенных через комиссионера (агента). Кроме того, проектом предусмотрено упрощенное заполнение сведений в уведомлении в отношении внутрироссийских сделок при соблюдении ряда условий.
Первоначальный проект приказа был опубликован в апреле.