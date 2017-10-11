Минтруд против изменения системы северных надбавок и районных коэффициентов

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что действующая система северных надбавок и районных коэффициентов архаична, но она должна остаться неизменной.

«Все прекрасно понимают с экономической точки зрения, что система северных надбавок и районных коэффициентов не совершенна и уже не соответствует тем реалиям, которые сложились в стране за последние 25 лет», — заявил он в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Глава Минтруда подчеркнул, что всегда позиция министерства и правительства заключалась в том, что в этой системе ничего менять не надо.

«Потому что зарплаты уже сложились такими, какими они сложились с учетом северных надбавок и районных коэффициентов. И это очень чувствительная тема для всех людей... Поэтому моя позиция заключается в том, что северные надбавки и районные коэффициенты ни в коем случае трогать не надо», — считает Топилин.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение упорядочить расчёт северных и других надбавок. Соответствующее заявление главы государства, в частности, звучало во время его встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.