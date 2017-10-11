Минфин поменял свое мнение: экземпляры счетов-фактур могут быть «разношерстными»

744

Если один экземпляр счета-фактуры выставлен на бумаге, второй может быть электронным и подписывается ЭЦП руководителя. Такое мнение высказала ФНС в письме № СД-4-3/17731@ от 06.09.2017, предварительно согласовав свою позицию с Минфином.

Фискалы отметили, что положения пункта 6 статьи 169 НК не содержат запрета на формирование счета-фактуры на разных носителях (то есть в виде информации в электронной форме и на бумажном носителе), в целях сокращения документооборота возможно подписывать второй экземпляр счета-фактуры, выставленного на бумажном носителе, усиленной КЭП руководителя и главного бухгалтера организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью.

При этом следует учитывать, что при необходимости распечатывания вторых экземпляров счетов-фактур, выставленных на бумажном носителе и подписанных усиленной КЭП, достоверность усиленной КЭП руководителя и главбуха заверяется в установленном порядке руководителем организации.

Напомним, недавно Минфин высказывал абсолютно противоположную точку зрения, чем немало удивил бухгалтеров. По мнению Минфина, выраженном им в письме № 03-07-09/33048 от 30.05.2017, если один экземпляр счета-фактуры бумажный, то второй тоже должен быть бумажным.

Как видим, прошло 3 месяца и Минфин пошел на попятную, поменяв свое мнение на 180 градусов. То, что раньше было нельзя, теперь стало можно.