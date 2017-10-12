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Список необлагаемых НДС операций расширят

12.10.17 16:34
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Правительством РФ сегодня в Госдуму внесен законопроект №283965-7 о поправках в ст. 146 и 170 НК РФ.

Проект предусматривает исключение из объектов обложения НДС передачи на безвозмездной основе имущества акционерным обществом, которое создано в целях реализации соглашений о создании ОЭЗ и 100% акций которого принадлежит РФ, и созданными с его участием для указанных целей хозяйственными обществами, являющимися управляющими компаниями ОЭЗ, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

Кроме того, законопроектом предлагается при передаче акционерным обществом и управляющими компаниями ОЭЗ органам власти субъектов РФ и органам местного самоуправления любого имущества, а также при передаче акционерным обществом имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставные капиталы управляющих компаний ОЭЗ суммы НДС, ранее принятые к вычету, не восстанавливать.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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