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Где расширился список льготников по транспортному налогу

13.10.17 10:14
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На льготы по транспортному налогу со следующего года могут рассчитывать проживающие в Томской области ветераны боевых действий и инвалиды вследствие военной травмы.

Это право для данной категории лиц утверждено областным законом от 06.07.2017 № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Томской области «О внесении изменений в статью 9 закона Томской области о транспортном налоге». Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства мощностью не более 150 лошадиных сил по выбору налогоплательщика.

Указанный закон вступает в силу с 1 января текущего года, и применяться он будет в следующем году при расчете транспортного налога за 2017 год.

Принятые изменения дополнили действующий перечень льготников по транспортному налогу, в который включены ветераны Великой Отечественной войны, реабилитированные, «чернобыльцы» и пострадавшие от воздействия Семипалатинского полигона, а также почетные граждане Томской области.

 

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