Почему не отменили транспортный налог?

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Госдума 12 октября отклонила сразу четыре законопроекта об отмене транспортного налога.

Проекты были внесены в разное время и разными фракциями (кроме представителей "Единой России). Идея у всех документов была одна - отменить транспортный налог, поскольку автовладельцы и так платят налоги и сборы, связанные со своим транспортом. Кроме того, значительно повышая в свое время акцизы на бензин, чиновниками было обещано транспортный налог отменить, однако это так и не было сделано.

Фракция "Единая Россия", большинством голосов, выступила против отмены налога.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, как всегда, посетовал на выпадающие доходы региональных бюджетов в размере 146 млрд.рублей а также указал, что замена акцизом не является альтернативой, так как это дополнительный налог.

Еще один контраргумент против законопроектов высказал член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен - депутаты и так уже сократили на 38 процентов объем поступления акцизов в систему дорожных фондов, из-за чего регионы получают 14 процентов от суммы, необходимой для того, чтобы привести в порядок дороги.