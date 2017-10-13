Как в 6-НДФЛ отражать премию, выплаченную после увольнения

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Имеются случаи, когда работникам выплачиваются премии, предусмотренные трудовым договором, за достигнутые производственные результаты (единовременные, за квартал или год) после увольнения этих работников из организации.

Как в этом случае заполнить 6-НДФЛ, пояснила ФНС в письме № ГД-4-11/20102@ от 05.10.2017.

В этом случае дата фактического получения дохода работника в виде премии, выплачиваемой после увольнения, определяется как день выплаты указанного дохода налогоплательщику.

1. Уволенному сотруднику (дата увольнения - 15.08.2017) на основании приказа от 31.08.2017 выплачена 08.09.2017 ежемесячная премия по итогам работы за август 2017 года. Данная операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 года отражается:

по строке 100 указывается 14.08.2017; по строке 110 - 08.09.2017; по строке 120 - 11.09.2017 (с учетом пункта 7 статьи 6.1 Кодекса); по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели.

2. Уволенному сотруднику (дата увольнения - 15.01.2017) на основании приказа от 25.02.2017 выплачена 27.02.2017 премия по итогам работы за 2016 год. Данная операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года отражается: