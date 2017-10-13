Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников

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Нужно ли плательщику заполнять разд. 3 расчета по страховым взносам на застрахованных лиц, уволенных в предыдущем отчетном периоде, в пользу которых в отчетном периоде никаких выплат и иных вознаграждений не начислялось?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-06/6103 от 21.09.2017.

Исходя из положений пункта 22.1 Порядка заполнения РСВ раздел 3 заполняется плательщиками на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в частности, в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

При этом согласно пункту 22.2 Порядка заполнения РСВ в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах, в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлица за последние три месяца, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется.

В связи с этим если в текущем отчетном периоде не начислялись выплаты и иные вознаграждения работникам, уволенным в предыдущих отчетных периодах, то на таких работников подраздел 3.2 раздела 3 расчета по страховым взносам не заполняется.