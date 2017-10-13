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Компания не формирует счет-фактуру на отгрузку без оплаты

13.10.17 11:47
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Читатели нашего форума пытаются найти разумное объяснение действиям поставщика, который при отгрузке выдает покупателю накладную без счета-фактуры. Счет-фактуру поставщик формирует датой поступления денег от покупателя, которая может быть на 2 месяца позже даты отгрузки.

Компания на УСН, закупает товар у ОСНО. поставщик ранее передал товары например 1 августа, а сч-ф прислал от даты оплаты по этой накладной, к примеру 28 сентября. Насколько это правильно, раз сч-ф должна выставляться в течение 5 дней от даты отгрузки?
товар не передается на комиссию без права собственности. Это обычная отгрузка по Торг-12.
Соответственно покупатель просто оплачивает деньги по накладной двухмесячной давности и в момент оплаты поставщик выставляет сч-ф.
- agmotol

Участники обсуждения предположили, что поставщик, выдавая ТОРГ-12 покупателю, не проводит этот документ в своей программе до момента поступления денег. Возможно, бухгалтер, который оказывает услуги фирме, вовсе не в курсе того, какие накладные выписывает директор или менеджер.

А вы не встречались с подобным явлением?

Высказать свои предположения по поводу таких чудачеств поставщика можно в теме форума «Сч-ф без оплаты».

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