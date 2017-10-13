За 10 выездных проверок налоговики доначислили 110 млн. рублей

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УФНС по Иркутской области на своем сайте отчиталось о результатах контрольных мероприятий.

Так, региональной ИФНС №15 проведено 10 результативных выездных налоговых проверок: доначислено 110 млн рублей, уже поступило в бюджет 85 млн рублей.

Основными выявляемыми нарушениями остаются схемы незаконного возмещения из бюджета НДС и минимизация налога на прибыль в результате вовлечения в документооборот контрагентов при отсутствии с ними реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений.

Инспекция в рамках одной из выездных проверок организации, осуществляющей деятельность, связанную с заготовкой и реализацией лесопродукции на экспорт, выявила факты манипулирования ценами (значительное превышение рыночных показателей) при приобретении товаров у взаимозависимого лица, в результате чего занижен налог на прибыль организаций. По результатам проверки в бюджет доначислено более 32 млн рублей, которые полностью уплачены налогоплательщиком.

При проверках, проводимых в отношении физлиц, также выявляются схемы незаконной минимизации налогов. Так, в рамках проверки ИП, осуществляющего деятельность в области перевозки пассажиров (такси), установлено значительное занижение количества транспортных средств, используемых в коммерческой деятельности, что привело к занижению ЕНВД. Общие доначисления по проверке составили более 1 млн рублей, которые до настоящего времени налогоплательщиком не погашены. Следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 32 НК РФ, если налогоплательщик не уплатит в полном объеме доначисленную сумму, материалы проверки будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

