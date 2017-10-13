Налоговики объединяются с полицией, чтобы ловить нечестных налогоплательщиков

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В 2017 года налоговиками Омской области завершено 97 выездных налоговых проверок, из них совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведено 45 выездных налоговых проверок. По результатам совместных проверок налогоплательщикам дополнительно предъявлено к уплате в бюджет 491 млн рублей.

Такие данные озвучены в ходе совместного заседания УФНС региона и правоохранительных органов.

По материалам налоговых органов Следственным комитетом в 2017 году возбуждено 4 уголовных дела на общую сумму 232 млн рублей.

УМВД России по Омской области возбуждено 8 уголовных дел по фактам криминального банкротства, в том числе 4 по материалам налоговых органов.

Участниками заседания принято решение активизировать работу по принятию мер по обеспечению возмещения ущерба государству, причиненного противоправными действиями налогоплательщиков, на ранних стадиях налоговых проверок и расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, а также продолжить дальнейшее совместное взаимодействие по выявлению признаков преступлений в сфере банкротства.