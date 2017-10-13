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Формат электронных счетов-фактур поменяется

13.10.17 13:49
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ФНС опубликовала уведомление о разработке изменений в свой приказ, утверждающий электронный формат счетов-фактур.

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137  обуславливает необходимость доработки форматов, утвержденных приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме», пояснили в ФНС.

Цель разработки проекта - приведение нормативно-правовых актов ФНС в соответствие с требованиями законодательства РФ по налогам и сборам.

Приказ в новом виде должен вступить в силу в феврале 2018.

 

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