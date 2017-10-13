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Схема генподрядчика с цепочкой фирм-однодневок вскрылась в ходе «камералки»

13.10.17 17:37
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В ходе проведения камеральных налоговых проверок деклараций по НДС сотрудниками налоговой службы Республики Алтай выявлена схема уклонения от налогообложения путем необоснованного создания фиктивного документооборота с использованием фирм - «однодневок».

Установлено, что обществом «С» необоснованно применены налоговые вычеты по счетам-фактурам контрагента - «однодневки». А именно, общество осуществляло генподрядные работы на объекте заказчика собственными силами, используя наемные трудовые ресурсы, а для неуплаты налогов создавало фиктивный документооборот с фирмами-«однодневками», завышая налоговые вычеты. При этом организация представляла налоговую отчетность за своего контрагента-«однодневку» и создавала ему необоснованные налоговые вычеты путем представления налоговой отчетности и за контрагентов-«однодневок» последующих звеньев. Тем самым, общество пыталось создать реальность сделок группы налогоплательщиков для ухода от должного контроля налоговиков.

Налоговыми инспекторами проведен полный комплекс мероприятий налогового контроля, по результатам которых обществу «С» дополнительно начислен налог в сумме более 5 млн рублей, соответствующие пени и штрафы.

Уклонение от уплаты налогов в крупном (особо крупном) размере признается налоговым преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 199 УК РФ, напомнили в УФНС региона.

Материалы налоговых проверок переданы в органы внутренних дел и следственные органы, где в отношении руководителя общества «С» возбуждено уголовное дело.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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