Нет денег? Налоги возьмут золотом

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Сегодня депутаты приняли в первом чтении еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Изменения вносятся в порядок взыскания средств со счетов налогоплательщика.

Налоговая инспекция получит право взыскивать недоимки не только с рублевых и валютных счетов, но и с "металлических", т.е. со счетов в драгоценных металлах.

Законопроект предусматривает, что взыскание налога с таких счетов может производиться при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных счетах. При этом взыскание налога с металлического счета производится исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. Стоимость драгоценных металлов определяется исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной ЦБ РФ на дату продажи драгоценных металлов.



Кроме того, законопроект вносит изменение в статью 149 части второй НК РФ, направленное на исключение банковских операций с драгоценными камнями из списка освобождаемых от налогообложения. По мнению авторов проекта, это непрофильные для банков операции.