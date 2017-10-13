Клерк.Ру
 
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Нет денег? Налоги возьмут золотом

13.10.17 15:15
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Сегодня депутаты приняли в первом чтении еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Изменения вносятся в порядок взыскания средств со счетов налогоплательщика.

Налоговая инспекция получит право взыскивать недоимки не только с рублевых и валютных счетов, но и с "металлических", т.е. со счетов в драгоценных металлах.

Законопроект предусматривает, что взыскание налога с таких счетов может производиться при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных счетах. При этом взыскание налога с металлического счета производится исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. Стоимость драгоценных металлов определяется исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной ЦБ РФ на дату продажи драгоценных металлов.

Кроме того, законопроект вносит изменение в статью 149 части второй НК РФ, направленное на исключение банковских операций с драгоценными камнями из списка освобождаемых от налогообложения. По мнению авторов проекта, это непрофильные для банков операции.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 119
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natalisa51
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Аноним
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Аноним
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Аноним
Пардонте. А почему только налоговики? У нас что ни служба - то пример для подражания.
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Аноним
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Над.К
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