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Работодатели не оформляют сотрудников и платят серую зарплату. Но ПФР поможет работникам отстоять свои права

16.10.17 03:05
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Как ПФР помогает гражданам, обратившимся в суды, восстановить факт трудовых отношений, даже если эти отношения складывались с организацией, которая ведет «теневой бизнес», рассказали в Волгоградском отделении фонда.

Уже дважды в ходе судебных разбирательств удалось добиться восстановления прав, которые в дальнейшем будут иметь значение для установления и назначения гражданам страховой пенсии по старости, сообщает отделение фонда.

Так, отвечать в судебном порядке за использование нелегальных трудовых отношений пришлось одной из частных охранных организаций города Волгограда. Отделение ПФР участвовало в  качестве третьего лица в рассмотрении гражданского дела по исковому заявлению Прокурора об установлении факта  трудовых отношений в интересах сразу нескольких волгоградцев.

В результате совместных действий прокуратуры и ПФР нарушенные права граждан восстановлены, установлен факт их трудовых отношений,  а охранную организацию обязали внести в трудовые книжки запись о приёме на работу в соответствующей должности.

А вот житель города Волжского подал в суд на своего бывшего работодателя с требованием восстановить его трудовые и пенсионные права самостоятельно. Согласно иску, мужчина на протяжении пяти лет работал водителем маршрутной «Газели». При приёме на работу с ним не был заключен трудовой договор, никакие записи в трудовую книжку не вносились.

При обращении водителя маршрутного такси в ПФР за выпиской из ИЛС выяснилось, что по представленным работодателем сведениям мужчина трудился у него не пять с лишним лет, а только два месяца. Кроме того, размер указанной заработной платы был в десять раз меньше, чем реально получал на руки водитель «Газели».

Волжское УПФР на протяжении многих лет ведёт борьбу с «теневым» бизнесом и зарплатами «в конвертах». Область пассажирских перевозок  - одна из самых проблемных в сфере нелегальной занятости населения. Но и здесь удавалось переломить ситуацию.

В течение 2015 года совместными усилиями ПФР и мэрии города «из тени» были выведены владельцы маршрутных такси. Пенсионные права были восстановлены у 275 человек, а в бюджет ПФР в виде страховых взносов дополнительно было перечислено 4,4 млн. рублей.

В 2016 году итогом работы по легализации трудовых отношений стал вывод «из тени» 346 работодателей Волжского. Трудовые и пенсионные права восстановлены у 1 444 человек. Получая «белую» зарплату, люди теперь могут не только рассчитывать на оплату больничного, отпуска, но и по достижении пенсионного возраста -  на страховую пенсию.

В ПФР напомнили, что гражданин может сам инициировать проверку своего работодателя, если сведения, указанные в выписке из лицевого счета, окажутся неполными.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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