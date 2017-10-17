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Когда ИП на УСН могут применять ставку 0%

17.10.17 10:47
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ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, могут применять налоговую ставку в размере 0%.

В УФНС по Белгородской области рассказали, какие ограничения необходимо соблюсти региональным ИП, чтобы воспользоваться такой льготой.

Так, прежде всего, ИП должен быть впервые зарегистрированным,  средняя численность работников не должна превышать 5 человек, а  предельный размер доходов от реализации не должен превышать предусмотренный пунктом 4 статьи 346.13 НК РФ предельный размер доходов, уменьшенный в 10 раз.

Еще одним ограничением является  использование в своей деятельности имущества, полученного по сделке с лицами, признаваемыми взаимозависимыми, или приобретенного в результате реорганизации (ликвидации) юрлица.

ИП вправе применять налоговую ставку в размере 0% со дня их госрегистрации непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

В период действия налоговой ставки в размере 0% предприниматели,  выбравшие объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не уплачивают минимальный налог.

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0%, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70%

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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