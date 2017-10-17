20 кв. м каждой квартиры не облагается налогом на имущество физлиц

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Минфин в своем письме № 03-05-06-01/59295 от 14.09.2017 разъяснил порядок применения вычета при начислении налога на имущество физлиц, когда у налогоплательщика несколько квартир.

В соответствии со статьей 403 НК налоговая база по налогу на имущество физлиц определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

При этом в отношении квартиры налоговая база определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.

Указанный налоговый вычет применяется при исчислении налога в отношении каждого объекта жилого назначения определенного вида (квартира), находящегося в собственности налогоплательщика.

Таким образом, при наличии у налогоплательщика нескольких объектов недвижимости жилого назначения (квартир) налоговый вычет будет предоставлен по каждому такому объекту.