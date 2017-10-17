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Квартира куплена в долевую собственность по договору мены. Как считать НДФЛ при ее продаже?

17.10.17 11:47
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В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 220 НК имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком от продажи, в частности, квартир или доли (долей) в них, находившихся в собственности менее минимального предельного срока владения, не превышающем в целом 1 млн. рублей.

На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 220 НК при реализации имущества, находящегося в общей долевой собственности, соответствующий размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям.

Таким образом, в случае если предметом договора купли-продажи будет являться квартира, находящаяся в общей долевой собственности нескольких лиц, сумма имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК, распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям в праве собственности на указанную квартиру.

В случае если предметом договора будет являться продажа доли в праве собственности на квартиру как самостоятельного объекта купли-продажи, имущественный налоговый вычет предоставляется владельцу доли в сумме, не превышающей 1 млн. рублей.

На основании подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК вместо получения имущественного вычета можно уменьшить сумму доходов на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением этого имущества.

При реализации квартиры, приобретенной ранее на основании договора мены, в расходы включается стоимость, указанная в соответствующем договоре мены. В случае отсутствия в договоре мены условия о цене в расходы, связанные с приобретением квартиры, включается рыночная стоимость обмениваемой квартиры на дату совершения мены.

Рыночная стоимость обмениваемой квартиры может быть установлена оценщиком.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/62627 от 27.09.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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