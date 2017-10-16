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ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

16.10.17 00:15
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Налоговый скандал разгорелся в Забайкальском крае, в столице которого для ИП резко повысился налог на имущество. Тема приобрела широкий общественный резонанс.

Предприниматели выразили намерение устроить митинг протеста по этому поводу, сообщает местное издание «Омутнинские вести+».

Из-за новых ставок налог для предпринимателей вырос в 20-50 раз, что ставит под угрозу ведение бизнеса.

Предприниматели Читы пожаловались на это спикеру Заксобрания края. В отправленном письме, в частности, говорится, что для одного из предпринимателей налог вырос с 400 тыс. рублей до 5 млн. Предприниматели уже заявили, что если власти Читы не снизят ставку, то они закроют бизнес и уедут в другие регионы.

 По мнению регионального бизнес-защитника Виктории Бессоновой, резкое повышение налога на имущество в Чите – это беспрецедентный случай массового нарушения прав предпринимателей.

«В Чите и еще 10 муниципальных образованиях было принято неоправданно жесткое решение о максимально возможном повышении ставки по налогу на имущество до 2%, губительное для бизнеса. Сейчас сложились условия, в которых большинство предпринимателей просто не смогут дальше вести деятельность из-за непомерного налогового бремени», – заявила бизнес-защитник.

Предприниматели просят снизить ставку до 0,5% и предоставить им льготу в 150 кв. м. площади наравне с юрлицами.

В службе бизнес-защитника отметили, что индивидуальных предпринимателей в крае на 70% больше, чем юрлиц, и это преимущественно мелкий и микробизнес.  И все они оказываются в проигрышном положении, по сравнению с ООО, а это уже является нарушением Налогового кодекса. На это бизнес-омбудсмен Забайкалья указала в своем заключении о массовом нарушении прав предпринимателей, направленном главе города.

В качестве мер по восстановлению нарушенных прав предпринимателей Уполномоченный предлагает снизить ставку по налогу до 0,5%, а для уравнивания положения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – установить налоговый вычет в размере 150 кв. м. площади для всех без исключения субъектов бизнеса.

В конце минувшей недели в Думе Читы состоялось заседание, в ходе которого обсудили эту скандальную ситуацию с налогом.

Председатель комитета по финансам администрации городского округа Андрей Кефер отметил, что выработанное в ходе заседания решение должно устроить бизнес.

«Предлагаем налоговую нагрузку снизить по 2016 году в два раза, установив ставку в сумме 1%. Далее с установлением переходного периода  установить ставку в 1, 5 процента на 2017 год   и на 2018 год на уровне 2%. Ставку в 2 % предлагаем в применить в отношении  имущества, стоимость которого 150 и более миллионов рублей,  тем самым в перспективе уравняв позиции по юридическим и физическим лицам. Данная позиция согласована на уровне края, и хотя эта позиция проблематична для Читы – ведь 130-140 миллионов рублей будет недополучено, тем не менее, считаем, что это решение максимально будет соответствовать  ожиданиям бизнеса».

Кроме того, предпринимателям также было рекомендовано добиваться снижения кадастровой стоимости.

По мнению местных депутатов, резко снизить ставку не получится, так как городской бюджет пострадает.

«Ну, хорошо, давайте возьмем и снизим ставку до 0 процентов. Тогда предлагаю: давайте мы с вами меняемся местами, и я задаю вам вопрос: когда у нас будут садики, когда будет одно, другое, третье в городе, и куча всяких вопросов!  Но где на все найти бюджетные средства? ! Допустим, мы устанавливаем ставку 0, 1 %. Завтра  Андрей Иосифович  Кефер идет в край, говорит, что ему денег не хватает, но ему говорят: у вас была возможность поставить 2%, вы снизили до 0,1%, вы сами себе снизили налогооблагаемую базу. Может это и примерно, но будет разговор примерно такой. Давайте решать проблемы вместе: мы все плывем в одной лодке и не надо нас разделять», - заявил депутат Алексей Мусорин.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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