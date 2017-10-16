Какие льготы по имущественным налогам полагаются многодетным семьям

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В Ульяновской области многодетные семьи могут воспользоваться льготами по имущественным налогам, напомнили в УФНС региона.

В соответствии с Решением Ульяновской Городской Думы от 12.11.2014 N143 (ред. от 31.05.2017) по налогу на имущество освобождаются от налогообложения собственники жилых домов, жилых помещений (квартира, комната), являющиеся членами семей, имеющих на воспитании и содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, — до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет (многодетные семьи).

Налоговая льгота предоставляется на основании письменного заявления в произвольной форме в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика (гараж, квартира, жилой дом).

В соответствии с Решением Ульяновской Городской Думы от 14.11.2012 N189 (ред. от 29.06.2016) установлена налоговая льгота по земельному налогу на территории Ульяновска в виде освобождения от налогообложения следующих категорий налогоплательщиков в отношении земельных участков, предоставленных бесплатно для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13.3 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 N 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»:

1) собственников земельных участков, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, и (или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, — до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;

2) собственников земельных участков, осуществляющих опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по договору о приемной семье;

3) собственников земельных участков — детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, — до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Вышеуказанные льготы действуют на территории г.Ульяновска. Жители других муниципальных образований региона могут узнать о перечне льгот в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Льготы по транспортному налогу установлены Законодательным Собранием региона и распространяются на все муниципальные образования. В соответствии со ст. 3 Закона Ульяновской области от 06.09.2007 N130-ЗО (ред. от 27.09.2016) налоговая льгота по транспортному налогу предоставляется для одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье — в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (для владельцев двух и более транспортных средств — по выбору за одно транспортное средство); налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на основании письменного заявления лица и удостоверения многодетной семьи.