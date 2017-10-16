Что бухгалтеры думают про интернет-банк

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему интерфейса интернет-банка.

Напомним, недавно клерки широко обсуждали новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн», высказывая кто свое возмущение, а кто – свой восторг.

В ходе опроса «Клерк» выяснил, довольны ли в целом бухгалтеры интерфейсом интернет-банка, через который им приходится отправлять платежки и выгружать выписки.

Как показали результаты опроса, половина бухгалтеров (52%) довольны электронным сервисом банка, в котором у компании открыт расчетный счет.

Вторая половина участников опроса высказала свое недовольство интерфейсом интернет-банка. 45% заявляют, что интерфейс ужасен. А 3% опрошенных заявили, что им даже пришлось перейти на обслуживание в другой банк по причине неудобного интернет-банкинга.