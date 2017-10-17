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За поддержку вузов бизнес получит налоговые льготы

17.10.17 12:45
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Минэкономразвития подготовило законопроект, предусматривающий введение налоговых льгот для компаний, которые будут вкладывать свои средства в развитие высших учебных заведений.

Поправки предлагают освободить от налога на прибыль в объеме до 1,5% от заработанных компанией средств в том случае, если они были направлены в фонды целевого капитала вуза для развития материально-технической базы и на подготовку востребованных экономикой кадров, пишут «Известия».

Эта мера призвана стимулировать подготовку новых квалифицированных кадров для экономики. 

— Законопроектом предусмотрено уменьшение налогооблагаемой базы налогоплательщика за счет учета его расходов на пополнение фонда целевого капитала образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, а также переданного безвозмездно имущества образовательным организациям на реализацию соответствующих образовательных программ и центрам оценки квалификации для проведения профессиональных экзаменов. При этом основным условием применения положений законопроекта является трудоустройство обучающихся, проведение независимой оценки квалификации работников налогоплательщика, — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Инициатива Минэкономразвития предполагает, что студент будет трудоустроен в компании-инвесторе и проработает там не менее года. 

По информации, предоставленной Минтрудом и РСПП, на поддержку и развитие материально-технической базы образовательных организаций 42,1% работодателей готовы осуществлять ежегодные расходы, в том числе: 34,6% работодателей — в размере свыше 5 млн рублей; 15,4% работодателей — в размере от 1 млн до 5 млн рублей (среднее значение — 3 млн рублей); 7,7% работодателей — от 500 тыс. до 1 млн рублей (среднее значение — 750 тыс. рублей); 15,4% работодателей — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (среднее значение — 300 тыс. рублей); 26,9% работодателей — в размере до 100 тыс. рублей. За один год затраты предприятий на поддержку образовательных организаций могут составить 182 млрд рублей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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