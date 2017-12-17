Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Когда возмещение работникам расходов за использование их имущества не облагается НДФЛ и взносам

Освобождению от НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК подлежат суммы компенсационных выплат, включая возмещение расходов в связи с использованием личного имущества работника в интересах работодателя при выполнении своих трудовых обязанностей в соответствии с соглашением сторон трудового договора.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/78097 от 24.11.2017.

При этом в целях освобождения от НДФЛ полученных доходов в организации должны иметься документы, подтверждающие принадлежность используемого имущества налогоплательщику, а также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое использование имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов.

Такие выплаты не подлежит обложению страховыми взносами, если использование данного имущества связано с исполнением трудовых обязанностей (в служебных целях) в размере, определяемом соглашением между организацией и таким сотрудником.

При этом размер возмещения указанных расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам, связанным с фактическим использованием работником личного имущества для целей трудовой деятельности. То есть организация должна располагать копиями документов, как подтверждающими право собственности работника на используемое имущество, так и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании данного имущества в служебных целях.

Учитывая вышеизложенное, оплата организацией расходов работника по использованию личного имущества в служебных целях не подлежит обложению страховыми взносами в размере, определяемом соглашением между организацией и таким сотрудником, только при документальном подтверждении указанных расходов.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Оплата обучения сотрудников охране труда не облагается НДФЛ и взносами
 
Бухгалтерские новости
 
Компенсация допрасходов по договорам ГПХ облагается НДФЛ
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
×
×